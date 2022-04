Une camionnette volée révèle de nouveaux détails sur le massacre de 20 personnes à Zinapécuaro

Soldiers patrol at a clandestine cockfighting ring following the killing of at least 20 people on Sunday night during an attack, authorities said, in Zinapecuaro, Mexico March 28, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Le massacre de 20 personnes à Zinapécuaro, dans le Michoacán, a fait plus de victimes que ce que les autorités ont annoncé. Antonio « N », technicien en climatisation, a été impliqué sans le savoir dans l'un des massacres les plus cruels commis dans le Michoacán.

Dès l'exil, l'homme a assuré Milenio Noticias que sa camionnette était utilisée par des membres de Los Correa pour commettre le multi-homicide.

Antonio circulait sur la route de Zinapécuaro à Acámbaro (Guanajuato) lorsque des civils armés l'ont dépouillé de son véhicule. Selon son témoignage, les sujets ont commencé à frapper les vitres de la camionnette et l'ont abaissée violemment.

Les hommes portaient des armes d'épaule et du matériel tactique, Antonio a donc pensé que c'était militaire. Dans le fourgon modèle Ford Focus 2019, la victime transportait des outils spécialisés pour son travail d'une valeur de 50 000 pesos.

Le gouverneur de l'entité, Alfredo Ramírez Bedolla, a reconnu que la plupart des personnes exécutées avaient des mandats d'arrêt pour des crimes liés au trafic de drogue.

La lutte entre Los Correa et le cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) a provoqué une escalade de la violence dans le Michoacán. Le 27 mars, dans une palenque de Zinapécuaro, 20 personnes — des membres présumés du CJNG — ont été tuées.

Depuis 15 heures ce jour-là, plusieurs hommes se sont rassemblés dans une palenque clandestine située dans le ranch El Paraíso, où plusieurs combats de coqs avaient été convenus.

Parmi les participants figurait William Edwin Rivera Padilla, alias le Will ou les Barbas, chef de la place du CJNG. Le journaliste Héctor de Mauleón affirme que ce sujet faisait partie de la cellule criminelle de Pablo Magaña Serrato, alias La Morsa ou El M-5, chef de la famille Michoacán et l'un des hommes les plus proches de Servando Gómez, La Tuta, le chef sanglant qui a dirigé, pendant plusieurs années, l'organisation criminelle. La Walrus a été arrêté en 2015, un fait qui a marqué la montée en puissance de Will au sein de la famille Michoacán.

En tant que chef de la place, Rivera Padilla a trahi le cartel et a rejoint les rangs du CJNG, ce qui a ouvert un différend entre les deux organisations criminelles.

Les Correas, une division de la famille Michoacán, sont dirigés par Daniel Correa, qui aurait ordonné le massacre dans la palenque. Pour ces événements, cinq personnes ont été arrêtées, qui seraient également liées aux événements violents du 9 février, dans la municipalité de Maravatío, dans le Michoacán.

Selon les informations du renseignement, Los Correas a sa base d'opérations dans les municipalités de Ciudad Hidalgo et Maravatío. Bien qu'ils s'étendent également à une douzaine d'autres régions telles que Zitácuaro, Ocampo ou Indaparapeo, à la frontière avec l'État du Mexique. Ces dernières démarcations se situent dans la chaîne de montagnes.

Le 17 février 2021, le CJNG a publié une vidéo montrant comment il a tranché la gorge d'un opérateur du cartel de Correa, tout en mettant en garde contre la guerre contre lui. Jusqu'à dix sujets sont apparus sur les lieux, masqués avec des armes d'épaule et des équipements tactiques au milieu de la nuit. L'un d'eux a maintenu la machette tandis qu'un autre a affirmé que les Correas avaient abandonné « leur peuple », puis avaient commencé à couper la tête de leur victime.

