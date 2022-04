Tim Cahill et l'avertissement au Pérou et aux Émirats arabes unis lors du repêchage : « L'Australie jouera sa sixième coupe du monde »

Le repêchage sera le plus attendu pour beaucoup avant le championnat du monde. Il y aura trois places pour huit équipes et si elles sont victorieuses, elles s'installeront dans les groupes déjà formés de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'un de ceux qui ont évoqué le repêchage de la Coupe du monde était Tim Cahill, ancien footballeur et figure emblématique de l'équipe nationale australienne, qui se battra avec les Émirats arabes unis et le Pérou pour une place dans la meilleure fête de football.

« L'équipe nationale australienne a tout ce dont nous avons besoin pour atteindre cet objectif. Je pense que l'Australie va disputer sa sixième coupe du monde de son histoire. J'espère qu'il en sera ainsi et qu'il jouera un grand rôle », a commenté le footballeur qui a pris sa retraite en 2019, lors de la cérémonie à Doha, où la mascotte et la chanson officielle de la Coupe du monde ont également été présentées.

L'ancien joueur d'Everton d'Angleterre, de la ville de New York aux États-Unis, entre autres clubs, était l'un des joueurs chargés de prendre les balles pour placer les équipes de chaque groupe. Ont également été inclus le Brésilien Cafu, l'Iranien Ali Daei, l'ancien voltigeur nigérian Jay Jay Okocha, l'Allemand Lothar Matthaus, l'ancien défenseur qatari Adel Ahmed MalAllah, entre autres.

Avec cinq buts, Tim Cahill est le meilleur buteur des championnats du monde de l'histoire . Il a participé à quatre débuts en Allemagne 2006, en Afrique du Sud en 2010, au Brésil en 2014 et enfin en Russie 2018, où il n'a joué qu'un seul match (37 minutes), précisément contre l'équipe nationale péruvienne, qui revenait à un tournoi de championnat du monde après 36 ans.

Rappelons que l'Australie affrontera les Émirats arabes unis le 7 juin dans la capitale du Qatar, Doha, pour définir la rivale de l'équipe nationale péruvienne, qui attendra son adversaire le 13 juin à 13h (heure péruvienne). Tout cela a été défini et officialisé lors de l'avant-première du tirage au sort au Centre des expositions et des congrès.

Le gagnant de cette clé fera partie du groupe D, où la France et le Danemark d'Europe et la Tunisie d'Asie ont déjà été confirmés. Les matchs de ce groupe débuteront le mardi 22 novembre et se termineront le mercredi 30 du même mois.

El exfutbolista se retiró en el 2019 y anotó cinco goles en los mundiales.

LE MATCH DU PÉROU SE QUALIFIE POUR LA COUPE DU MONDE 2022 AU QATAR (HEURE PÉRUVIENNE)

Date 1 : mardi 22 novembre

Vainqueur France vs repêchage (Heure 14h00)

Date 2 : samedi 26 novembre

Vainqueur du repêchage contre la Tunisie (heure 5:00)

Date 3 : mercredi 30 novembre

Vainqueur du repêchage contre le Danemark (heure 10 h 00)

JORGE LUIS PINTO FAVORI LE PÉROU À REPECHAJE

Jorge Luis Pinto, ancien entraîneur des Émirats arabes unis, s'est exprimé dans une récente interview et a déclaré que les équipes sud-américaines sont supérieures à celles qui jouent les qualifications asiatiques, en l'occurrence la dernière équipe qu'il a dirigée et Asutralia. « J'ai affronté l'Australie lors de la dernière qualification parce que nous avions les séries éliminatoires avec eux, c'est une équipe plus européenne, qui fait pression et qui joue simplement, avec une touche rapide. Emirates est plus technique et possède un centre avant extraordinaire. Pour moi, le Pérou est le favori pour remporter le repêchage. Nous, les Sud-Américains, avons plus de dynamique, plus de touche de balle, en général plus de football », a-t-il commenté dans une interview à Fútbol Como Cancha.

Perú accedió al repechaje de Qatar 2022 luego de vencer a Paraguay en la última fecha.

QUAND ET OÙ SE JOUERA LA FINALE DU QATAR 2022

Avec une capacité de 80 000 personnes, le stade Lusail accueillera la finale. Il est situé dans la ville de Lusail. Neuf autres engagements seront également joués. La structure est conçue pour résister à la climatisation. Après la Coupe du monde, cette construction sera destinée aux magasins, aux cafés, aux installations sportives, aux écoles et aux cliniques, entre autres établissements.

FINALE

18 décembre

Demi-finale gagnante 1 vs Demi-finale gagnante 2 - 14 h 00

En este escenario se jugará la final del mundial Qatar 2022. Foto: Qatar.

