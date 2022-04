Après la fuite d'audios sur les réseaux sociaux dans lesquels le coordinateur du groupe parlementaire du Mouvement de régénération nationale (Morena) au Congrès de Tamaulipas et la nièce présumée du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , Úrsula Patricia Salazar Mojica, commet des actes présumés de corruption, le président fédéral a appelé à zéro impunité.

Au cours de sa conférence de presse matinale depuis le Palais national, le chef de l'exécutif a été interrogé sur le cas de Salazar Mojica, à laquelle il a répondu que sa position sera toujours zéro impunité. Il a ajouté que c'est « un proche parent, éloigné ou tout citoyen qui commet un crime doit être puni, telle est ma position ».

En ce qui concerne sa relation avec le député, le président fédéral a confirmé qu'Úrsula Patricia Salazar est sa nièce, puisqu'elle est la fille d'un cousin germain. « La grand-mère de ce député, qui s'appelle Ursula, et ma mère étaient sœurs, c'est-à-dire que sa mère est ma cousine, ma mère, ma cousine », a-t-il expliqué.

Il a toutefois souligné qu'il n'entretenait aucun lien avec le député et sa famille, dans la mesure où s'il la voit dans la rue « il ne l'identifie pas ».

De son côté, la coordinatrice nouvellement nommée du banc de Morena au Congrès de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, s'est défendue contre les accusations et a déclaré pour avoir des « mains propres ».

Dans une interview au départ de la paroisse catholique de Santiago Apóstol, dans la municipalité d'Altamira, la nièce du président López Obrador a déclaré qu'elle ne connaissait pas la fuite des audios, qu'elle avait les mains propres et que cela faisait partie d'une « sale guerre ».

La Morenista a souligné qu'elle n'a rien demandé et qu'elle connaît ses actes, mais « ce que je dois vous dire, c'est que je n'ai jamais été corrompu, perfide et je n'ai jamais volé.

Et c'est que dans les audios diffusés sur le réseau social, on entend le député de la cherry party demander à un fournisseur de gonfler les montants des factures et l'argent restant vous seront retournés en espèces.

« Je veux savoir combien vous pouvez me donner en espèces, car je veux les retirer auprès de tous mes fournisseurs (...) Au lieu de la citation que tu m'as donnée, si c'était 98, peut-être que je la porterais à cent et quelque chose comme ça, si j'expliquais ? » , est entendu sur l'enregistrement.

De son côté, le fournisseur lui a dit qu'elle pouvait augmenter le montant à ce qu'elle voulait, « à condition que les deux en profitent économiquement » ; ce à quoi le législateur a commenté qu'elle devrait demander le formulaire de la facture et la ventilation de celle-ci pour effectuer l'opération.

