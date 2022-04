Pas de relance budgétaire pour l'essence dans la zone frontalière des États-Unis

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022.

Le ministère des Finances et du Crédit public a annoncé, par le biais du Journal officiel de la Fédération, que la semaine commençant ce samedi 2 avril et jusqu'à vendredi 8 prochain, les essences ne bénéficieront pas de mesures de relance budgétaire dans la bande frontalière de 20 kilomètres et le territoire situé entre le parallèle lignes de plus de 20 et jusqu'à 45 kilomètres jusqu'à la ligne de démarcation internationale avec les États - Unis d'Amérique.

Le bureau appartenant à Rogelio Ramírez de la O i a indiqué qu'il y aura un total de 41 municipalités réparties dans six entités dans lesquelles le montant de la relance budgétaire sera de 0 pesos. C'est pourquoi les prix du carburant devraient augmenter dans les districts suivants :

Basse-Californie : plages de Tijuana, Rosarito, Tecate et Mexicali.

Sonora : San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, rues General Plutarco Elias, Nogales, Sáric, Agua Prieta, Santa Cruz, Canaanea, Naco et Altar.

Chihuahua : Janos, Manuel Benavides, Manuel Ojinaga, Ascension, Juarez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe et Coyame del Sotol.

El estímulo de cero pesos aplicará para 41 municipios a lo largo de seis entidades. REUTERS/Gaby Oraa NO RESALES. NO ARCHIVES

Coahuila : Piedras Negras, Nava, Hidalgo, Ocampo, Acuna, Jiménez et Guerrero.

Nouveau Léon : Anahuac.

Tamaulipas : Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Valle Hermoso, Reynosa, Camargo, Gustavo Diaz Ordaz, Rio Bravo, Matamoros et Miguel Aleman.

L'application de mesures de relance budgétaire à l'essence répondait initialement à la stratégie du gouvernement fédéral visant à atténuer le phénomène que les Mexicains ont traversé les États-Unis ces dernières années pour se ravitailler à un meilleur prix. Maintenant, vice versa.

Cependant, le contexte actuel a créé de meilleures options de prix par rapport à la partie mexicaine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une augmentation mondiale des ressources gazières. En conséquence, le transit de citoyens ou de résidents américains vers le côté sud de la frontière a augmenté à la recherche d'une meilleure efficacité du ratio argent-gaz.

Automovilista cargando gasolina. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

L'administration actuelle a pris la mesure de couvrir le montant correspondant à la taxe d'accise sur la production et les services (IEPS) afin que les consommateurs ne paient pas les près de six pesos par litre. Si la taxe réelle sur l'essence était collectée, le prix au public serait d'environ 30 pesos.

Le prix moyen par litre d'essence dans le centre du Mexique est resté à 23 pesos pour l'essence ordinaire, 24 pesos pour l'essence premium et 23 pesos dans le cas du diesel. Si le Trésor facturait le PEI correspondant (5 4917 pesos pour l'essence verte, 4 6375 pour la prime et 6 0354 pour le diesel), le coût réel pour les automobilistes et les transporteurs dans les stations-service serait d'environ 29 pesos pour le diesel et pour l'essence, il serait d'environ 28 et 30 pesos, respectivement. .

La mesure du Trésor vise à contenir les effets de l'inflation sur les poches des Mexicains, étant donné que l'Institut national de la statistique et de la géographie a fait état d'un rebond de l'inflation et se situe à 7,28 %, loin de l'objectif fixé par les autorités économiques mexicaines.