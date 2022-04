Les statistiques de la Coupe du monde au Mexique inquiètent l'Argentine pour la Coupe du monde au Qatar

Foto de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano celebrando con Jesus Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Jun 17, 2018 REUTERS/Christian Hartmann

Le tirage au sort pour la Coupe du monde au Qatar a eu lieu et la fortune a donné lieu à un groupe C avec deux rivaux connus en Coupe du monde, alors que l'Argentine et le Mexique s'affronteront à nouveau en novembre pour jouer une passe à la phase à élimination directe.

Ce sera la quatrième fois que les deux équipes américaines se rencontreront dans une coupe du monde, avec un bilan positif pour les Argentins, qui ont accumulé trois victoires tout au long de l'histoire. Le premier en 1930, le seul en phase de groupes, et les autres en 2006 et 2010, tous deux en huitièmes de finale.

Malgré ce bon bilan, il y a un fait que l'équipe nationale mexicaine tient ce qui pourrait inquiéter Lionel Scaloni et tous les fans sud-américains, car depuis la Coupe du monde 1986 au Mexique, le Tricolor n'a pas perdu contre l'équipe placée en tête semence en phase de groupes.

México empató 0-0 con Brasil en el Mundial de 2014, con una soberbia actuación de Guillermo Ochoa (Foto: Reuters)

L'histoire le montre pour le Mexique, puisque la dernière fois qu'il s'est incliné face à une équipe placée en tête de série lors de la Coupe du monde 1978 en Argentine, quand il a perdu 6-0 contre l'Allemagne et est arrivé à la dernière place du groupe.

Après cette édition, le Tri ne s'est plus retrouvé face à un leader du groupe lors du tirage au sort, en plus de toujours pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale de toutes les Coupes du monde qui ont participé depuis lors.

Quelles étaient les graines qui n'ont pas pu lutter contre le Mexique ?

De la Coupe du monde 1986 à Russie 2018, le Mexique s'est qualifié pour huit Coupes du monde, mais n'a affronté que six têtes de série, obtenant la plus haute distinction du tirage au sort à deux reprises : à domicile en 86 et en Allemagne en 2006 pour avoir atteint la cinquième place du classement de la FIFA.

Depuis lors, les meilleures têtes de série mesurées par l'équipe mexicaine étaient : l'Italie, en 1994 ; les Pays-Bas en 1998 ; l'Italie à nouveau, en 2002 ; l'Afrique du Sud, en 2010 ; le Brésil en 2014, et l'Allemagne, en 2018.

México empató 1-1 con Sudáfrica en el Mundial de 2010 contra la selección anfitriona, con gol de Rafa Márquez (Foto: Reuters)

Quels ont été les résultats du Mexique face aux dernières têtes de série de la Coupe du monde ?

Lors de la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis, le Mexique a fait match nul 1-1 contre l'Italie lors du troisième match du groupe, ce qui a permis aux huitièmes de finale de qualification de remporter la première place pour avoir marqué un but de plus que les autres ; cependant, ils ont perdu contre la Bulgarie aux tirs au but.

Pour la Coupe du monde 1998 en France, le Mexique a également fait match nul 2-2 contre les Pays-Bas dans le troisième match du groupe, avec lequel ils se sont qualifiés deuxièmes en huitièmes de finale, où ils ont perdu 2-1 contre l'Allemagne.

Lors de la Coupe du monde Corée-Japon 2002, le Tri a fait match nul 1-1 contre l'Italie, également lors du troisième match du groupe, un résultat avec lequel ils se sont qualifiés premiers dans le groupe G ; cependant, ils n'ont pas saisi l'occasion et ont perdu en huitièmes de finale contre les États-Unis.

En Afrique du Sud 2010, le Mexique a fait match nul 1-1 contre l'équipe hôte lors du premier match de la Coupe du monde, où il a également battu la France et atteint les huitièmes de finale ; cependant, dans cette édition, il a été éliminé pour la deuxième fois consécutive contre l'Argentine.

México derrotó a Alemania en Rusia 2018, quien también llegaba como cabeza de serie (Foto: Reuters)

Pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, l'équipe nationale mexicaine a de nouveau été tête de série avec l'équipe hôte, mais elle est de nouveau sortie vivante avec un nul zéro but. C'était le deuxième match du groupe qui leur a permis de se qualifier lors de la dernière rencontre contre la Croatie, qu'ils ont battue 3-1. Malheureusement pour l'équipe dirigée par Miguel Herrera, elle a perdu au cours de l'heure contre les Pays-Bas en huitièmes de finale.

La dernière fois que le Mexique a affronté une tête de série, c'était en Russie 2018, où ils ont affronté l'Allemagne, championne en titre. Dans ce premier match du groupe, les Tri ont remporté une victoire historique 1-0, avec laquelle ils ont finalement atteint les huitièmes de finale.

L'équilibre du Mexique par rapport aux têtes de série depuis 1986 est de cinq nuls et une victoire , donc même si l'Argentine semble être un grand favori du groupe C au Qatar 2022, l'histoire récente indique que Tricolor peut être un rival difficile et pourrait marquer des points pour l'équipe nationale Albiceleste.

