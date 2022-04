Les inconnues derrière la disparition de Nayeli Alfaro dans SLP : un squelette non identifié et la fuite de son mari

Une semaine après que le bureau du procureur général de l'État de San Luis Potosí (FGESLP) a publié un formulaire de recherche pour la disparition de Nayeli Alfaro Silva, les autorités ont annoncé la découverte d'un corps qui, selon elles, correspond à celui de la femme de 25 ans. Bien que l'événement ait été signalé à des proches, ils ont souligné diverses irrégularités telles que le fait qu'ils n'étaient pas en mesure de reconnaître le corps, ainsi que la disparition du partenaire amoureux de la victime.

Selon la mère de Nayeli quelques jours après sa disparition, c'est vers 7 heures du matin du 24 mars 2022 que sa fille a été vue pour la dernière fois. Son partenaire romantique aurait été la dernière personne à avoir pris contact avec elle. À partir de ce moment, la famille a informé les autorités et a commencé les recherches, ainsi qu'une série de manifestations pour faire pression sur le bureau du procureur. Neuf jours plus tard, ils ont reçu une réponse.

« Vers 11 h 55 du matin, un corps a été retrouvé à proximité de la communauté de Santa Rita, sur une propriété rustique où le corps a été traité et soulevé. Le bureau du procureur a trouvé des preuves qu'ils accordent des prêts indiquant qu'il s'agit du jeune Nayeli. La présomption est dérivée jusqu'à ce qu'elle soit officiellement réalisée par des tests génétiques », a déclaré José Luis Ruiz Contreras, procureur de San Luis Potosí, le 1er avril.

Les parents de Nayeli ont reçu la nouvelle de la découverte vers midi vendredi. Au départ, comme elles l'ont dit aux médias, les autorités ont indiqué qu'elles reconnaîtraient le corps par les cheveux. En outre, « ils me disent que le corps est en décomposition et dans un état de putréfaction, enflé et que les parties inférieures sont pourries », a déclaré Lorena Silva, mère Nayeli, dans des déclarations sauvées par le milieu Zócalo.

Les heures se sont écoulées après l'appel et les parents de Nayeli n'ont pas eu la chance de reconnaître le corps. Ce n'est qu'aux premières heures du 2 avril qu'ils ont pu accéder au Service médical juridique (SEMELE) pour vérifier que les restes, trouvés à Villa de los Pozos, appartenaient à leur fille. Cependant, lorsqu'ils ont quitté les lieux, ils ont fait part de leur désaccord.

« J'ai été impressionné parce que c'est un squelette. Je ne vois pas un seul morceau de viande (...) Je ne pense pas que ce soit le corps de ma fille. Ils nous disent que la faune en a manqué et qu'elle a environ neuf jours, mais que le corps a des signes de beaucoup plus longtemps. Nous n'acceptons pas cela. Nous attendons les résultats des tests ADN », a déclaré Lorena Silva. Selon María del Socorro Silva, la tante de la victime, les résultats pourraient être publiés dans les prochains jours.

Une autre incohérence est la disparition soudaine du partenaire romantique de Nayeli. Selon la famille, Uriel « N » a emmené Nayeli dans sa salle de sport à bord d'une camionnette avant sa disparition. Quelques heures plus tard, il a même publié son nom sur les réseaux sociaux du bodybuilder, mais des proches ont cessé d'avoir des contacts avec lui après qu'il se soit présenté pour témoigner devant le parquet.

« C'est la personne qui, en déclarant, a menti. Dès qu'il s'est rendu compte qu'ils enquêtaient pour obtenir des preuves, il a disparu. Il y avait des preuves à l'intérieur du van comme du sang. Le parquet a révélé avoir trouvé le corps traquant la camionnette (...) on ne peut pas dire à 100% qu'il est responsable, mais tout a été signalé dès le début. Parce qu'ils n'avaient pas les preuves nécessaires, le bureau du procureur n'a pas procédé et il est parti », a déclaré Maria del Socorro Alfaro, la tante de Nayeli, à Factor 96.1.

Ainsi, alors que les proches de Nayeli ont signalé des incohérences dans la clarification de sa disparition, l'État de San Luis Potosí souffre d'une crise sécuritaire. Au cours du mois de mars, 18 personnes ont été enlevées ou portées disparues. De nombreux plagiats ont été filmés sur vidéo et peu ont reçu de réponse des autorités.

