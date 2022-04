Le prix du poulet et de la nourriture monte en flèche à Lima après une vague de violence et de pillage à Huancayo

CIUDAD DE MÉXICO. 06ABRIL2021.- Alza en los precios de alimentos de la canasta básica. El Huevo esta a 35 pesos y el limón también, la tortilla a 16 pesos con precio liberado a 50 pesos el pollo y ña carne de res alrededor de 70 pesos. Precios en Mercados públicos de la Ciudad. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Les conséquences de la grève des transports, qui s'est intensifiée vendredi 1er avril dernier à Huancayo (Junín), se sentent très bien à Lima et à Callao. Non seulement le prix du poulet et des autres aliments devient encore plus cher, mais certains légumes se font également rares.

Des caméras de télévision au Pérou ont fait le tour de certains marchés de Lima, où certains marchands ont souligné que « les gens ne Je n'ai pas d'argent. » Ils ont également souligné que les gens commençaient déjà à acheter de la nourriture en moindre quantité ou choisissaient simplement d'arrêter d'acheter un tel produit.

« Les gens vous achètent maintenant 100 grammes d'arverjitas ou ne vous achètent pas, à cause de la situation économique que nous traversons tous », a déclaré un marchand au journal péruvien.

Ainsi, en visitant trois marchés de la capitale, ils ont constaté une variation des prix reflétant la hausse des aliments. TV Peru a exploré le marché Señor de Muruhuay (San Juan de Miraflores), le marché n° 1 de Surquillo et le marché de San Roque (Surco).

Quant au prix du poulet, ils ont constaté qu'à San Juan de Miraflores (SJM), il est vendu à S/8,2 soles par kilo, à Surquillo à S/10,5 soles et à Surco à S/11,5 soles.

Mais les autres aliments qui ont également connu une hausse étaient le citron, l'ananas et la papaye. Dans le cas du premier : Dans SJM, il est vendu aux semelles S/3, en Surquillo aux semelles S/6 et en Surco aux semelles S/4.5.

L'ananas et la papaye sont vendus au même prix que les deux fruits, et ils enregistrent des prix de : soles S/4,5 (SJM et Surco) et entre S/4,5 et S/5, à Surquillo.

En revanche, il n'y a pas d'approvisionnement en carottes sur les marchés. Et le prix des pommes de terre, des tomates et des oignons commence déjà à augmenter, et les pois sont maintenant vendus aux soles S/ 13 ou S/14.

Cette hausse des prix se produit lorsque l'inflation dans le pays atteint des niveaux qui n'ont pas été perçus depuis des décennies. Selon l'économiste et analyste politique Miguel Santillana, les chiffres de l'Institut national de la statistique et de l'informatique (INEI) indiquent que :

« Le taux d'inflation national pour mars est de 1,5, le plus élevé des 10 dernières années. L'inflation cumulée au cours des 12 derniers mois, depuis mars 2021, est de 7,46, soit également le plus haut en 10 ans. Si l'on analyse uniquement pour la ville métropolitaine de Lima, l'indice des prix à la consommation (IPC) est de 1,48, soit l'inflation la plus élevée en 26 ans. Il en va de même pour l'IPC de Lima (région), qui est de 6,83, un chiffre qui n'a pas été observé depuis plus de 20 ans. »

Le prix du poulet a progressivement augmenté lentement, et l'économiste Jorge Carrillo Acosta souligne que l'augmentation au Pérou est une conséquence directe de l'augmentation internationale du maïs et du blé.

« Lorsque la pandémie a commencé, il y a eu un problème d'approvisionnement, car nous étions tous confinés dans la maison et la même quantité n'a pas été vendue. Mais lorsque les restrictions ont pris fin, il y a eu une surdemande mondiale qui a provoqué une flambée du prix du maïs. Et c'était normal en raison du contexte de pandémie, mais il était prévu qu'il se normalise en 2022. Cependant, avec la question de l'Ukraine et de la Russie, le problème a de nouveau explosé, car la Russie et l'Ukraine font partie des 5 premiers producteurs de maïs au monde, elles sont connues comme le grenier de l'Europe », a-t-il souligné à ce média.

Dans le cas des légumes, l'augmentation moyenne des prix est de 107 %, selon le Rapport sur les revenus et les prix du GRAND MARCHÉ DE GROS DE LIMA del Midagri. Dans ce cas, cela a grandement influencé la hausse du prix international du pétrole, qui « à un moment donné était de près de 150 dollars le baril », selon Carrillo Acosta. Actuellement, cet hydrocarbure se négocierait à 100 dollars, mais il continue de rester à un prix plus élevé que l'an dernier.

