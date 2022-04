Le concert de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja a laissé de côté plus de 600 fans pour plus de ventes de billets

Ce vendredi 1er avril, des centaines de fans de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont été exclus du concert que le couple a offert à Querétaro. La Protection civile a annoncé le 2 avril que plus de 600 personnes n'avaient pas pu entrer dans le lieu et les influenceurs devront leur proposer un nouveau spectacle.

Sans donner d'explication concrète sur ce qui s'est passé, le vendredi soir 1er avril, 624 fans de Kimberly et Juan de Dios ont été exclus de l'auditorium Josefa Ortiz, où les créateurs de contenu se sont présentés.

C'est jusqu'à ce samedi après-midi que la Coordination de la protection civile Querétaro a publié une déclaration dans laquelle il expliquait que le concert de Kim Loaiza & JD Pantoja 13.13 sur leur tournée 2022 était survendu, c'est pourquoi les organisateurs devront assumer la responsabilité de les personnes qui n'ont pas pu profiter du spectacle.

Et c'est que vendredi soir, lorsque l'entrée du concert des interprètes d'Inconditional a commencé, tout le monde n'a pas pu entrer dans l'Auditorium. Des centaines de personnes ont manifesté à l'extérieur du complexe, arguant qu'elles avaient leur billet, mais s'étaient vu refuser l'accès sans explication.

En su momento, cientos de fanáticos y padres se mostraron molestos y desilusionados de la organización (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Selon les responsables de l'auditorium à l'extérieur du lieu, il y avait un surpeuplement, de sorte que la protection civile a déterminé que certains participants n'iraient pas au concert et n'avaient pas de solution sûre, car cela se serait produit de manière imprévue.

Cela a été considéré comme une possibilité de faire une nouvelle présentation le 2 avril, mais bon nombre des personnes qui sont restées à l'extérieur n'étaient pas d'accord, tout comme on ne savait pas si les artistes auraient de la place dans leur agenda pour donner un autre spectacle.

C'est pourquoi la protection civile a publié une déclaration dans laquelle elle a confirmé qu'elle aurait défini de ne pas permettre à plus de personnes d'entrer dans l'auditorium, ce lorsqu'elle a remarqué qu'il y avait plus de personnes que l'endroit était capable de garder à l'intérieur avec les protocoles respectifs pour assurer la sécurité de tout le monde.





De même, malgré les différentes demandes de ceux qui n'ont pas pu participer au salon, la Protection civile a indiqué que les organisateurs organiseront un nouveau spectacle à Querétaro « afin de remplir leurs obligations », peut-on lire dans la lettre.

Los cantantes tiene previsto otro show este domingo en Monterrey (Foto: Boletia)

Jusqu'à présent, Boletia (la société qui a vendu les billets pour le spectacle), ni Kimberly Loaiza ni Juan de Dios Pantoja n'ont fait aucune déclaration sur ce qui s'est passé, ni déterminé quand le concert aura lieu pour les fans qui ne pouvaient pas entrer.

Les fans du couple ont célébré le succès des chanteurs qu'ils devront même organiser un autre événement pour ceux qui n'ont pas pu participer. « L'humilité et la grandeur de Juan & Kim lors d'un deuxième concert à Querétaro pour ses habitants méritent d'être admirées », indique un tweet publié par un fan de Loaiza et Pantoja.

Cependant, certains internautes ont également exprimé leur colère. « L'organisation du concert de Queretaro hier est fatale, quelle tristesse qu'ils traitent les gens qui les suivent comme ça, les enfants pleuraient de désillusion, les parents étaient en colère, ils ont laissé beaucoup de monde dehors », a déclaré un autre utilisateur.

