Influencé par le Mexique et Israël, Ilan Bar-Lavi se produira au 14e Polanco JazzFestival

Ilan Bar-Lavi est un guitariste et compositeur originaire du Mexique, mais avec une famille israélienne qui, une fois de plus, revient à Mexico pour pouvoir se produire au 14e Polanco Jaz Festival ce samedi et dimanche.

Ce festival pourra profiter du mixage sonore qu'Ilan réunit, car son expérience avec le Moyen-Orient, la musique latine et les New-Yorkais est une combinaison pour laquelle il est également considéré comme l'un des musiciens les plus talentueux et les plus remarquables de sa génération.

Le dimanche 3 avril, vous pourrez apprécier le concert au cours duquel il mettra en avant son dernier album, « Unprofessional », dans lequel il a composé 10 chansons originales en espagnol et en hébreu.

De la même manière, Ilan s'est entretenu avec Infobae pour nous dire ce qu'il présente au Mexique et comment il parvient à mélanger tous les sons de sa musique.

Comment la ville vous traite-t-elle ?

J'adore la ville, j'ai beaucoup manqué de tacos et très bons, j'étais à Jérusalem pendant ces quatre années.

Que pensez-vous de vous présenter dans cette 14e édition de Jazzy ?

Très heureux, vraiment, de pouvoir jouer dans ce beau festival au théâtre Ángela Peralta qui est un endroit super et très heureux.

Allez-vous présenter votre nouvel album ?

Oui, je vais présenter « Unprofessional », en plus de mes compositions, des dernières années. Il y en a plusieurs de mon premier album et plusieurs de l'album qui sortiront bientôt dans deux ou trois mois, ce sont de nouvelles chansons. Il y aura un mix de toutes mes chansons.

Dites-moi comment se fait-il que vous travaillez entre les deux cultures que vous avez pour la famille ?

Comme je l'ai dit, pour moi c'est normal parce que j'ai grandi comme ça, mais musicalement parlant, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il s'agit de deux genres différents, mais en même temps très, avec quelque chose de très commun.

Même dans les aliments, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très courant, ce sont des aliments épicés et riches. Les gens sont également gentils dans les deux endroits et s'ils établissent une bonne connexion.

À quoi ressemblez-vous au moment de la rédaction de cet article ?

Quand il s'agit de composer, je ne pense pas beaucoup au genre ou au pays, je prends toujours la guitare et je commence par une idée et petit à petit, elle saisit la « rola » (chanson) et ça sort naturellement parce que j'ai grandi avec les deux musiciens de la maison, donc je l'ai déjà dans l'oreille et c'est ce qui ressort.

Mais l'influence de la musique mexicaine telle que : les boléros, le son jarocho et même la musique de marimba, du Chiapas, tout, combinée à ce que je savais de mon père, qui est de la musique arabe, juive, méditerranéenne parce que la fusion est sortie.

Comment avez-vous débuté dans la musique ?

Ma mère est psychologue, mais elle aime jouer de la guitare et il y a toujours de la guitare dans la maison et du piano, un clavier et c'est comme ça que j'ai commencé très curieux avec la guitare et j'ai commencé à jouer avec d'autres groupes.

À l'âge de 18 ou 19 ans, j'ai commencé à écrire mes chansons, cela m'a donné cette envie de dire qui je suis. Si j'étais quelqu'un qui jouait du jazz/rock, j'avais besoin de dire qui je suis et de ne pas jouer un autre genre de genre.

Puis j'ai commencé à composer et quand tu commences à composer, tu as besoin d'aller enregistrer et d'aller en studio, puis de commencer le premier album, le deuxième album et c'est comme ça que tu continues.

Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez terminé le premier album ?

Sur le premier album, j'ai enregistré trois fois avant sa sortie parce qu'il n'est pas sorti, la musique ne sonnait pas comme je le voulais.

Quand j'ai enregistré un album, cela n'a pas fonctionné, puis j'en ai enregistré un autre et jusqu'à la troisième fois, j'ai déjà saisi le son que j'avais en tête et pour moi c'était bien de pouvoir créer ma musique, faire ma proposition et au fil des ans, plus tu le fais, mieux tu t'améliores.

Sur ton album, tu as un mélange d'artistes et je voulais savoir si c'était difficile pour toi de garder un rythme ?

L'album « Unproffesional » était à une époque où je vivais à New York et parce qu'il y a de la musique de ce genre parce que c'est facilité parce que vous avez tous les pays dans des quartiers différents, je les ai invités au studio et c'est comme ça que nous avons fait l'album.

Quand je vivais en Israël, je devais faire de la musique avec des gens là-bas et maintenant je suis au Mexique et j'enregistre. Je suis fluide dépend de l'endroit où je suis et des musiciens qui m'entourent et c'est ainsi que je crée ma musique.

Comment s'est passée cette expérience Covid, j'imagine que c'est là que vous avez développé le plus de musique ?

Oui, du jour au lendemain, nous étions enfermés, j'avais des événements, mais ils ne pouvaient plus être faits et je faisais de la musique depuis mon ordinateur, pas question que je n'aie commencé à faire quoi que ce soit.

Nous devons nous réinventer et c'est ainsi que le nouvel album qui sortira dans les prochains mois est né.

À quels autres événements allez-vous participer ?

Le 8 avril, je jouerai à Xalapa avec des amis et la semaine prochaine, il y aura deux pièces de théâtre en Israël. La lumière est déjà visible.

