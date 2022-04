Voici comment se jouera la 14e date de la BetPlay League

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)





En vue d'atteindre la qualification pour les coups de circuit du premier semestre pour jouer la première étoile de 2022, une nouvelle journée de la Betplay League commence pour la star de milieu d'année.

La rencontre entre Equidad Seguros et Deportivo Cali ouvre la journée : le visiteur arrivera au stade Techo (Bogotá) après avoir battu Cortuluá 2-1 à Palmaseca. Le solde pour le vert et blanc est de 1 victoire, 2 défaites et 1 match nul.

Comme précédent de ce match, les 5 dernières fois qu'ils se sont rencontrés : Equidad Seguros a accumulé 1 victoire, tandis que le Deportivo Cali en a ajouté 2 ; deux matches se sont terminés également sur le tableau de bord.

Samedi, la date avancera avec quatre engagements dynamiques, dont l'un en début d'après-midi à Atanasio Girardot avec un Deportivo Independiente Medellín local contre Envigado Fútbol Club.

À 16 h 05, au stade Hernán Ramírez Villegas, le Deportivo Pereira accueillera Deportes Tolima, avec l'incitation à une éventuelle entrée dans la phase suivante d'ici la visite. Le local devra chercher les trois points s'il veut entrer dans les huit en Colombie.

Plus tard, Patriotas recevra l'actuel deuxième du tableau, l'Atlético Nacional qui cherchera à ajouter pour maintenir la distance avec le leader, Millonarios qui affrontera America de Cali à Pascual Guerrero, dans le classique de la date.

Au Metropolitan de Barranquilla, Junior de Barranquilla reçoit la visite d'Alianza Petrolera à partir de 20h15.

La quatorzième date de la BetPlay League se poursuivra dimanche à partir de 3h00 de l'après-midi, avec le match entre les Golden Eagles et les Jaguares de Córdoba.

Le match le plus animé de la journée aura lieu à Pascual Guerrero, à 5 h 30 de l'après-midi, lorsque America de Cali recevra le leader Millonarios. L'ambassadeur cherchera à entrer directement dans le prochain tour tandis que les États-Unis chercheront à faire match nul sans leur entraîneur, Juan Carlos Osorio.

La journée de dimanche se termine à Bogota avec l'Independiente Santa Fe face à l'Union Magdalena à partir de 7h35 du soir.

Lundi, la 14e date du football colombien se terminera par les engagements entre Cortuluá et le Deportivo Pasto au stade Doce de Octubre à Tuluá.

Pour fermer le blind, le ballon se déplacera au stade Palo Grande de Manizales, où Once Caldas cherchera à se rapprocher du classement face à l'Atlético Bucaramanga.





Calendrier de la Ligue BetPlay DIMAYOR I-2022

1er avril

L'équité vs Deportivo

Hora : 19 h 40

Stade : Metropolitan Roof

Transmission : Victoire/Gagnez +

2 avril

Independiente Medellin vs FC Envigado

Heure : 14:00 PM

Stade : Atanasio Girardot

Transmission : Win+

Deportivo Pereira vs Club Sportif Tolima

Hora : 16 h 05,

Stade : Hernan Ramirez Villegas

Transmission : Victoire/Gagnez +

Patriots vs Atlético Nacional

Hora : 18 h 10

Stade : La Independencia

Transmission : Win+

Alliance junior contre pétrole

Hora : 20 h 15

Stade : Metropolitano

Transmission : Win+

3 avril

Golden Eagles vs Jaguars

Hora : 15 h 00.

Stade : Alberto Grisales

Transmission : Victoire/Gagnez +

America de Cali vs Millionarios

Hora : 17 h 30

Stade : Pascual Guerrero

Transmission : Win+

Independiente Santa Fe vs Union Magdalena

Hora : 19 h 35

Stade : El Campin

Transmission : Win+

4 avril

Cortulua et Deportivo Pasto

Hora : 16 h 00.

Stade : 12 octobre

Transmission : Victoire/Gagnez +

Once Caldas vs Atletico Bucaramanga

Hora : 20 h 00

Stade : Palogrande

Transmission : Win+

