Une alliance en vue ? Germán Vargas Lleras et Rodrigo Lara Sánchez se sont rencontrés à Bogota

Ce jeudi 31 mars, Rodrigo Lara Sánchez et Germán Vargas Lleras se sont rencontrés pour discuter des infrastructures et des investissements dans des domaines tels que l'eau et le logement, dans ce qui pourrait être considéré comme le début d'un rapprochement entre le parti dirigé par Vargas Lleras, Radical Change, et le président proposition du candidat, Federico Gutierrez.

« Nous avons discuté avec Germán Vargas Lleras des investissements historiques dans le logement et l'eau potable qu'il a dirigés en tant que vice-président. Je suis heureuse de renforcer ma vision en matière d'infrastructures et de compter sur vos conseils et votre engagement. Notre proposition est inclusive et a besoin de tous les secteurs », a écrit Lara Sánchez sur son compte Twitter, en même temps que la photographie qui mène cet article.

Germán Vargas Lleras a décliné son aspiration présidentielle moins d'une semaine après les précédentes élections législatives, tenues le 13 mars, après des semaines de rumeurs qui chérissaient le retour en politique de l'ancien vice-président et ministre du Logement de Juan Manuel Santos.

Son parti, Cambio Radical, a retiré l'inscription de Germán Córdoba, qui s'était inscrit comme candidat à la présidentielle pour « sauver le quota » pour Vargas Lleras dans un geste qui anticipait sa démission.

Après les législatures, le politicien de Bogotá a reçu les dirigeants de l'équipe pour la Colombie, l'alliance de droite composée de Gutiérrez, Enrique Peñalosa, et l'actuelle responsable du débat, Dilian Francisca Toro, pour discuter des questions de l'événement national.

Bien que Vargas Lleras n'ait pas chanté son vote pour la présidentielle, le ton du message de Rodrigo Lara Sánchez présuppose qu'une alliance entre ces deux secteurs de la droite serait consolidée dans les prochaines semaines.





Pourquoi Germán Vargas Lleras a-t-il décliné son aspiration présidentielle

German Vargas Lleras (Colprensa - Luisa Gonzalez).





Dans sa chronique dominicale dans le journal El Tiempo, l'ancien vice-président a expliqué quelles étaient les conditions qu'il a évaluées dans le paysage électoral actuel afin de décider enfin qu'il ne sera pas candidat et de retirer Germán Córdoba, le 18 mars, de l'inscription.

Bien que la décision de ne pas lancer ait été considérée comme ayant répondu aux résultats législatifs des listes de changement radical, pour Vargas Lleras « il fallait s'y attendre ». Selon lui, le parti a varié de 7 à 16 sénateurs au cours des 20 dernières années. Cependant, dimanche dernier, il l'a attribué à l'absence des Aguilars, à une réduction de l'électorat de Casa Char et à la retraite de Germán Varón Cotrino.

Il a également fait valoir que l'impopularité du gouvernement a payé un lourd tribut à Cambio Radical, mais aussi au Centre démocrate qui comptait 13 sièges, ainsi qu'au U qui en a remporté 10, ainsi que les partis chrétiens qui se sont retrouvés avec 4.

« Le vote pour le logo du parti unique a été de plus de 147 000 voix. Mais, comme il est facile à comprendre, le résultat final des votes pour CR et celui des consultations pour ceux qui ont participé ne donnent aucune place pour réfléchir à ma candidature », a écrit Vargas Lleras.

Pour l'ancien vice-président, les gagnants incontestés des consultations ont été Gustavo Petro avec plus de 5,5 millions de voix et Federico Gutiérrez avec plus de 2 millions de voix, qu'il a attribué « au soutien déterminé du gouvernement et du centre démocratique ».

Selon Vargas Lleras, c'est ainsi que les votes se dérouleront lors des prochaines élections. Par conséquent, entrer dans la campagne à ce moment-là n'aurait aucun résultat, car les favoris sont déjà définis. « Le match s'est terminé dimanche dernier. Il était temps de choisir entre Petro et Fico », a conclu Vargas Lleras.

« J'ai vécu dans ma propre chair ce que cela signifie. Voir comment tous les espaces sont fermés et comment rien de ce qui est proposé ou dit ne trouve écho dans l'avis. Il est donc impossible de penser à des candidatures, et encore moins à ce stade du parti », a déclaré l'ancien vice-président, qui a perdu son soutien lors des élections de 2018 à la suite d'un différend entre Petro et Iván Duque.

