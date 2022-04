Tirage au sort de la Coupe du monde : comment sont sortis les groupes du Brésil, de l'Uruguay, du Mexique, de l'Équateur et de l'Argentine

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Ahmed Jadallah

Les fans de la planète ont déjà commencé à vibrer avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Le tirage au sort a eu lieu au Doha Exhibition and Congress Centre, qui a défini la composition de la phase de groupes et le calendrier du tournoi. Et les acteurs américains connaissent déjà leurs adversaires : l'Argentine a fini par profiter le plus du hasard, tandis que l'Uruguay semble être celui qui a trouvé le tableau le plus complexe.

Le Qatar a été nommé tête de série dans le groupe A. L'Angleterre est tombée dans le groupe B, tandis que le hasard a quitté l'Argentine dans le groupe C. Et la France, en D. L'Espagne dirige le groupe E. La Belgique s'est retrouvée dans le groupe F. Le Brésil est apparu dans le groupe G : il vient de sortir le ballon Cafu, qui a eu un sourire et l'a nommé comme « le Penta », par rapport aux cinq titres qu'il détient. En conséquence, le Portugal a été déterminé dans le groupe H.

Voici comment les groupes ont été formés :

GROUPE A : Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas.

GROUPE B : Angleterre, Iran, États-Unis et (Pays de Galles-Écosse/Ukraine)

GROUPE C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et Pologne.

GROUPE D : France, (Pérou-Émirats arabes unis/Australie), Danemark et Tunisie.

GROUPE E : Espagne, (Costa Rica/Nouvelle-Zélande), Allemagne et Japon.

GROUPE F : Belgique, Canada, Maroc et Croatie.

GROUPE G : Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun.

GROUPE H : Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud.

Les acteurs sud-américains ont eu une chance inégale : l'Équateur ouvrira l'action lors de la Coupe du monde contre le Qatar, le lundi 21 novembre au stade Al Bait. Et il devra se battre contre des rivaux comme le Sénégal (champion de la Coupe d'Afrique) et les Pays-Bas. Le Brésil a des adversaires de respect, tels que la Suisse, la Serbie et le Cameroun, bien que dans des conditions normales, il devrait aller de l'avant. Le Pérou (pour remporter le repêchage face aux Émirats arabes unis ou à l'Australie) va se retrouver dans une zone très exigeante, face à la France, au Danemark et à la Tunisie.

La foto final de la ceremonia (REUTERS/Pawel Kopczynski)

Et le cas de l'Uruguay est particulier. Bien que le tirage au sort n'ait pas apporté un « groupe de la mort » clair, le plus similaire à ce concept est H, où Celeste est tombé, avec le Portugal par Cristiano Ronaldo, le Ghana et la Corée du Sud. Peut-être que le groupe E pourrait se battre contre le label si le Costa Rica est d'accord, mais surtout à cause du choc des titans entre l'Espagne et l'Allemagne.

Argentin ? Albiceleste avait un groupe accessible, du moins dans le panorama offert par les grosses caisses. Il fera ses débuts contre l'Arabie Saoudite (22/11), avec le Mexique (26/11) depuis le ciboire 2, évitant d'affronter les plus puissants, même s'il ne faut pas dédaigner le pouvoir des Aztèques, mené par une vieille connaissance : le Tata Martino. Et le troisième adversaire était la Pologne (30/11), l'équipe qui a pour drapeau Robert Lewandowski, attaquant du Bayern Munich qui vient de se battre avec Lionel Messi pour les prix du meilleur footballeur de 2021.

L'ancien footballeur américain Carli Lloyd, l'ancien joueur britannique Jermaine Jenas et la présentatrice jamaïcaine et britannique Samantha Johnson étaient chargés de diriger le segment le plus important de la cérémonie. Le premier appelé pour sortir les balles était le Cafú brésilien. Ensuite, le Nigérian Jay Jay Okocha. À la troisième place, Lottar Mathaus est apparu sur les lieux. À la quatrième place, l'Iranien Ali Daei, ancien buteur historique des équipes nationales jusqu'à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Cinquièmement, l'ancien défenseur Adel Ahmed MalAllah (Qatar). Sixièmement, l'ancien capitaine de l'équipe nationale australienne Tim Cahill et Bora Milutinovic, le seul entraîneur à avoir joué cinq Coupes du monde avec cinq équipes différentes (Mexique 1986, Costa Rica 1990, États-Unis 1994, Nigeria 1998 et RP Chine 2002). Enfin, l'ancien attaquant algérien Rabah Madjer.

Le gala a débuté par une vidéo d'animation qui a tenté d'expliquer le sens et les valeurs qui entourent le conflit de la Coupe du monde. Le protagoniste était un turban, qui prétendait avoir participé, par exemple, à la « Main de Dieu » de Maradona au Mexique 86 ou au pop-corn de Van Persie au Brésil 2014. Voici La'eeb, la mascotte du concours.

Après un spectacle de freestyle époustouflant impliquant des hommes et des femmes, il était temps de prononcer le discours de l'actrice Sherihan, qui a prononcé un discours ouvrant les bras du monde arabe à ceux qui viennent au Qatar pour profiter de la Coupe du monde. Et c'est au tour de la chanson de la Coupe du monde, Hayya Hayya (Better Together), ou « Better Together » en espagnol, qui a été interprétée en direct par Trinidad Cardona, Davido et Aisha.

Ensuite, Gianni Infantino, président de la FIFA, est monté sur scène, qui a accueilli les représentants de toutes les délégations dans plusieurs langues. Et il a annoncé que ce sera « la meilleure Coupe du monde de l'histoire ». « Le monde est divisé, le monde est agressif, et nous avons besoin de telles occasions pour nous unir. L'appel lancé par le monde du football est d'arrêter les conflits, d'arrêter les guerres », a-t-il dit, concernant l'invasion de la Russie par l'Ukraine.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino y el Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (REUTERS/Carl Recine)

L'hommage aux stars récemment décédées a été un coup dur pour tous les fans, mais surtout pour les Argentins. C'est juste que Gordon Banks, Paolo Rossi, Gerd Müller sont passés par là, mais surtout Diego Maradona, décédé en novembre 2020.

Par la suite, le grand protagoniste de la Coupe du monde est monté sur scène : le trophée. Il est arrivé entre les mains de Didier Deschamps, l'entraîneur de la France, champion du dernier tour organisé en Russie. Le point culminant est venu avec le tirage au sort, le moment où les fans ont plongé dans l'atmosphère de la coupe du monde, huit mois avant le début du concours œcuméniques.

