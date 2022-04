Scaloni a analysé les rivaux de l'équipe nationale en Coupe du monde et a fait une demande spéciale aux Argentins

L'Argentine affrontera l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. A priori, l'équipe nationale dirigée par Lionel Scaloni célèbre ne pas avoir à affronter de puissance européenne (l'Allemagne aurait pu jouer) et surtout parce que les débuts d'Albiceleste seront accessibles. « Tout ce que j'ai touché, nous allions l'accepter. C'est un groupe avec des équipes difficiles. Le Mexique est un rival que nous connaissons et difficile, la Pologne a fini par bien battre la Suède et l'Arabie a très bien marqué. Nous respectons tout le monde, logiquement nous pensons pouvoir réussir dans une bonne phase de groupes, mais le respect est le plus important », a précisé le sélectionneur argentin.

Le casting aztèque était l'un des rivaux possibles à affronter lors des matches amicaux avant la Coupe du monde. Par conséquent, la complainte de Scaloni. « C'était la seule assurance, maintenant il va falloir chercher ailleurs. Mais ce n'est pas important pour les matchs amicaux. Nous savons très bien comment nous voulons jouer, logiquement j'aimerais me préparer pour la Coupe du monde et si ce n'est pas possible avec des rivaux dans cette catégorie, le plus important est notre façon de faire », a poursuivi l'entraîneur en dialogue avec TyC Sports.

Reprenant l'analyse de chacun des rivaux du Groupe C, Scaloni a évoqué la difficulté d'affronter les Mexicains. « Historiquement, c'est un rival difficile. J'en ai souffert en 2006 en tant que joueur, où ils ont joué un excellent match pour nous et nous avons gagné en prolongation avec un but de Maxi (Rodríguez). C'était un match très compliqué. Il a une tradition de Coupe du monde et est un rival compliqué. Mais la Pologne est également une bonne équipe, avec des joueurs connus et de haut niveau. A priori, nous avons des chances, comme nous l'aurions fait si quelqu'un d'autre jouait parce que nous nous sommes affrontés sur un pied d'égalité ».

Passant au groupe D, où se joueraient les rivaux des huitièmes de finale, le sélectionneur argentin a été surpris car si le Pérou passe en séries éliminatoires contre les Émirats arabes unis ou l'Australie, « trois sélections sur quatre » seraient répétées lors de la dernière Coupe du monde. « C'est incroyable, j'aimerais que le Pérou passe et que nous croisions le chemin de ce groupe. Dans ce cas, nous aurions le chemin prêt, mais nous devons être répétitifs. »

Concernant le soi-disant « groupe de la mort » qui se produit à chaque Coupe du monde, il a ajouté : « J'ai vu celui en Uruguay (groupe H avec le Portugal, le Ghana et la République de Corée) et j'ai parlé avec Diego Alonso. Je pense que personne ne veut jouer contre l'Uruguay, ils ont des chances et ils vont bien. Le Brésil est également compliqué (Groupe G avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun), mais je répète ce qui s'est passé avant le match nul, ils auraient également dit que si un autre jouait, c'était difficile, nous ne devrions pas être heureux ou tristes. Réfléchissons à notre bien-être et à notre confiance. »

Une particularité sera le duel des débuts de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, une équipe nationale. « Nous jouerons dans le plus grand stade, laisserons tous les Argentins se venger afin que nous soyons locaux là-bas. Ils vont être forts », a plaisanté Scaloni. Il a toutefois ajouté : « On ne peut pas se plaindre, mais on ne peut pas être heureux non plus. Nous allons bien. » Enfin, l'entraîneur de 43 ans a adressé un salut particulier à tous les Argentins. « Je salue tous les Argentins, j'espère qu'ils sont calmes et je leur demande de profiter de la Coupe du monde car elle se joue tous les quatre ans. J'espère que ce sera avec l'Argentine jusqu'à la fin. Profitez de ça et des garçons aussi. Ensemble, nous sommes tous plus forts. »

