Tout au long de l'histoire du Mexique, certains personnages se sont démarqués par leur courage, leur fidélité au pays et leur enthousiasme à défendre le Mexique. Cependant, d'autres ont également réussi à gagner en popularité, mais surtout en raison de certaines décisions qui n'ont pas été aussi bénéfiques pour la nation.

Antonio López de Santa Anna est l'un de ces derniers. Bien que de nombreuses personnes défendent le personnage, qui était présent dans l'histoire du Mexique depuis la période de l'indépendance, jusqu'au début de la seconde moitié du XIXe siècle, il y en a beaucoup d'autres qui le critiquent, en raison des décisions qu'il a prises, et qui ont conduit le pays à la politique l'instabilité, la pauvreté, la misère et même la perte de plus de la moitié du territoire mexicain.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez, nom complet de Santa Anna, est née à Xalapa, dans l'État de Veracruz, le 21 février 1975. Certaines sources soulignent qu'il a été président six fois, cependant, d'autres rapportent qu'il a réussi à atteindre le fauteuil présidentiel 11 fois, bien que toutes aient été pour une très courte période de temps.

La première fois que Santa Anna a été nommée présidente du Mexique, c'était un jour comme aujourd'hui, le 1er avril, mais en 1833, et en tant que vice-président, Valentín Gómez Farías a été nommé. Il convient de noter qu'à ce moment-là, Santa Anna s'est déclarée malade, ce qui l'a empêché d'exercer ses fonctions.

Santa Anna a été nommée présidente du Mexique, pour la première fois, le 1er avril 1833. Photo : Institut national d'anthropologie et d'histoire

Conformément à l'article 75 de la Constitution des États-Unis du Mexique de 1824, les fautes du président pourraient être remplacées. « Il y a également un vice-président qui, en cas d'impossibilité physique ou morale du président, repose sur tous les pouvoirs et prérogatives du président. »

La réalité est que Santa Anna a préféré se rendre dans son ranch de Manga de Clavo, plutôt que d'occuper la présidence de la République. Avec cela, Gómez Farías a été aux commandes du pays pendant une courte période, au cours de laquelle il a restreint l'expulsion aveugle des Espagnols du pays, obtenant ainsi la permanence des sujets de la couronne espagnole, mariés à des Mexicains, qui avaient soutenu l'indépendance du Mexique.

Après cette brève période, Santa Anna a pris le pouvoir pour la première fois du 16 mai au 1er juin 1833, répondant à une demande de brochures à Mexico. En outre, il a cherché à calmer un peu l'environnement politique, suivant l'intérêt de l'aile fédéraliste du Congrès, pour mettre en œuvre des réformes profondes au sein de l'organisation sociale mexicaine.

De cette façon, le politicien de Veracruz a commencé ses efforts intermittents à la tête du pouvoir exécutif du pays, devenant une figure de premier plan de la politique nationale au cours des deux décennies suivantes.

Santa Anna a participé à plusieurs événements qui ont changé le cours du pays.

Avant de devenir présidente pour la première fois, Santa Anna avait joué un rôle important dans plusieurs épisodes historiques, par exemple celui connu sous le nom de Barradas Expedition.

Il s'agissait d'une expédition, dirigée par l'Espagnol Isidro Barradas, menée le 26 juillet 1829, quatre mois seulement après la prise du pouvoir par Vicente Guerrero. Cette expédition a atterri sur la côte de Tamaulipas, et son objectif était de parvenir à la reconquête du Mexique, par l'Espagne.

Il avait été organisé à Cuba et comprenait 4 000 hommes armés et du matériel pour autant d'autres, car au Mexique, ils étaient censés recevoir un soutien immédiat de ceux qui s'opposaient à l'indépendance.

Les expéditionnaires se sont facilement appropriés Tampico, Altamira et d'autres villages voisins. Il a donc fallu envoyer un contingent militaire, dirigé par Antonio López de Santa Anna et Manuel Mier y Terán. Les forces de Santa Anna sont arrivées par la mer, tandis que celles de Manuel Mier sont arrivées par voie terrestre. Le 9 septembre de cette année-là, les forces de Barradas ont été vaincues au fort de Barra. Les capitulations ont été signées à Pueblo Viejo, Tamaulipas, avec lequel les envahisseurs se sont engagés à ne plus prendre les armes contre la nation mexicaine.

Santa Anna a également été présente dans d'autres événements historiques, tels que l'indépendance du Texas, la guerre des tartes, la guerre contre les États-Unis, où le Mexique a perdu plus de la moitié de son territoire et a été banni du pays à trois reprises. Le 20 juillet 1876, Santa Anna est décédée, malade, presque aveugle et pauvre, dans sa maison, qui se trouve aujourd'hui sur la Calle de Bolívar #14, entre Tacuba et le 5 mai, dans le centre historique de Mexico.

