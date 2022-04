Sans la présence de Gustavo Petro, Fuerza Ciudadana a officiellement soutenu la candidature du Pacte historique

Ce jeudi 31 mars, l'adhésion qui devait se concrétiser depuis des semaines. Le mouvement politique Fuerza Ciudadana a officialisé son soutien à la formule présidentielle du Pacte historique formé par l'économiste Gustavo Petro et l'avocate Francia Márquez.

L'événement a été suivi par de nombreux leaders pétristes, ainsi que par un groupe important de citoyens, principalement du département de l'Atlantique. Cependant, l'auditorium de l'hôtel Tequendama de Bogotá, où l'événement s'est déroulé, le candidat à la présidence Gustavo Petro, qui a reçu la réception de ce banc, n'a pas assisté à l'événement.

Après des allers-retours, l'équipe de campagne du chef de Human Colombia a annoncé que le demandeur avait des soupçons de covid-19. Quelques heures plus tard, cette possibilité a été écartée, mais elle n'est toujours jamais arrivée à l'événement et a été excusée en direct par son directeur de campagne politique, Le sénateur Armando Benedetti.

En passant aux événements protocolaires, le Pétrisme et la Force citoyenne ont signé ce qu'ils ont appelé un « accord politique de volontés » qui permettra à un éventuel gouvernement de Gustavo Petro de travailler pour « les quatre révolutions incluses dans le plan de développement Magdalena Renace 2020-2023 : productivité et emploi, l'équité et le social, l'environnement et la biodiversité ; et la révolution démocratique et le pouvoir populaire », a déclaré l'équipe du candidat.

Pour leur part, les porte-parole de Fuerza Ciudadana se sont engagés à lutter contre les écarts sociaux et plusieurs des problèmes qui touchent les Colombiens. « En conséquence, nous appelons tous nos membres à accompagner cette décision que nous avons prise et, nous en sommes sûrs, elle sera décisive dans le triomphe de la démocratie, du progrès et du développement dans notre pays », ont-ils déclaré.

Bien que Petro ne soit pas arrivé et ait laissé à la fois ses partisans et les médias avec toutes les frises faites, Benedetti a confirmé que la candidate à la vice-présidence Francia Márquez s'est rendue de Cali pour participer au soutien de cette candidature. Et c'est ainsi que le leader social est également monté en chaire et a officiellement confirmé que Fuerza Ciudadana rejoignait le Pacte historique pour le premier tour.

Qui plus est, il a même promis que, s'il arrivait au pouvoir, il travaillerait pour plusieurs secteurs des côtes colombiennes et lutterait contre les inégalités qui affligent les habitants qui y vivent depuis des années. « Nous avons un énorme défi à relever (...) Parce que nous ne pouvons pas oublier La Guajira, les Caraïbes dans leur ensemble, Magdalena. Aujourd'hui, un nouvel esclavage a été imposé, l'asservissement de machines corrompues qui ont joué avec les besoins de notre peuple », a ajouté la formule au « vice » de l'ancien maire de Bogotá.

Pendant ce temps, l'ancien maire de Santa Marta et porte-parole national de Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, a assuré qu'il y aura un changement en Colombie si « les régions, les jeunes, les paysans sont impliqués », a-t-il noté.

Il ne faut pas oublier que Fuerza Ciudadana n'a pas adhéré au Pacte historique lors des élections législatives du 13 mars, ce qui les a fait brûler et n'a pas atteint le seuil qui leur a permis une place au Congrès. Des personnalités reconnues de ce banc, telles que l'ancien conseiller et journaliste Hollman Morris, ont perdu du capital politique : lorsqu'il s'est présenté au bureau du maire de Bogotá, il a atteint plus de 400 000 voix, mais cette fois, il n'a même pas atteint 10 000.

