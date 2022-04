Sabine Moussier s'est souvenue quand la mère de Thalia lui a sauvé la vie

Sabine Moussier a révélé que Yolanda Miranda Mange, la mère de Thalia, lui a « sauvé la vie » après avoir reçu un mauvais diagnostic et avoir traversé de fortes douleurs.

Dans une interview accordée à l'émission Hoy, Sabine Moussier a rappelé l'un des moments les plus difficiles qu'elle ait vécus en raison de problèmes de santé, lorsqu'on lui a diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré, qui lui a fait souffrir de douleurs intenses.

« Ils prélèvent du liquide de ma moelle osseuse et me disent que j'ai un Guillain-Barré sensible, que tout m'a fait mal, c'était horrible, puis ils m'ont mis dedans, ils m'ont mis de la cortisone, Guillain-Barré vous paralyse de bas en haut », a rappelé l'actrice d'Abyss of Passion.

Le syndrome de Guillain-Barré est une affection qui attaque principalement les nerfs et ses principaux symptômes sont la douleur et la faiblesse musculaire. Ce syndrome peut entraîner une paralysie totale, c'est pourquoi il est classé comme mortel.

Sabine agradeció a Thalía y Yolanda Miranda por ayudarla a encontrar que sufría de Lyme y no del síndrome de Guillain-Barré (Foto: Instagram/@sabinaoficial)

Au milieu de son tourment, Sabine a reçu un appel de la mère de Thalia, qui voulait connaître ses symptômes pour vérifier que l'actrice ne souffrait pas de Guillain-Barré, mais d'une autre affection qui pourrait être guérie si elle était diagnostiquée tôt.

Yolanda était consciente que la maladie de Moussier ne concernait pas Guillain-Barré parce que l'interprète de Je ne me souviens pas aurait eu les mêmes symptômes que l'actrice, mais ils n'avaient pas de diagnostic similaire.

« Un jour, Yolanda me parle, repose en paix, la mère de Thalia, et elle me dit : « Vous n'avez pas de fibromyalgie, ni Guillain-Barré, vous avez Lyme », elle a dit : « Thalia a Lyme » et il y a deux médecins, l'un à New York et l'autre au Mexique, et oui, c'était Lyme, donc pas que ce était un mauvais mensonge, mais un mauvais diagnostic », a rappelé l'histrioniste du mariage de Valentina.

Yolanda Mange habrís sido persona clave para que Sabine obtuviera un buen diagnóstico y fuera tratada de forma correcta (Foto: Instagram/@thalia)

La maladie de Lyme est une maladie causée par des bactéries qui présente des symptômes semblables à ceux de la grippe, principalement des douleurs musculaires. Sabine a écouté Yolanda, donc elle est allée voir un autre médecin, qui aurait confirmé qu'elle souffrait du syndrome de Lyme et non de Guillain Barré.

Après avoir découvert qu'elle souffrait de Lyme et traitée, Sabine a contacté Thalia pour lui parler de la maladie dont ils souffraient tous les deux. Il a dit qu'il avait eu une conversation agréable avec elle, alors il a remercié Yolanda et sa fille de l'avoir aidée à trouver sa véritable souffrance et à la ramener de la « mort », car elle se sentait déjà sans vie.

Sabine confesó que fue gracias a sus hijos que afrontó la enfermedad pese al más pronóstico que tenía (Foto: Instagram/@sabineoficial)

Lors d'entrevues précédentes pour Hoy, l'actrice avait avoué que les symptômes dont elle avait souffert pendant les premiers mois de la maladie l'avaient amenée à avoir des pensées négatives. Comme les médecins lui avaient assuré qu'elle resterait sûrement dans un état végétal dans quelques années, elle a pensé à s'enlever la vie pour ne pas alourdir ses enfants.

Selon Moussier, alors qu'elle souffrait encore de douleurs musculaires, elle se sentait « morte alors qu'elle était vivante », a-t-elle déclaré lors d'une rencontre avec la presse. Les médecins qui l'avaient vue lui ont dit qu'elle souffrait probablement de différents maux, dont aucun ne lui donnait un avenir encourageant.

Cela aurait été jusqu'à ce que Yolanda Miranda la contacte pour lui dire qu'elle avait sûrement Lyme qu'ils ont commencé à lui donner des antibiotiques, de cette façon elle a été en mesure de revenir à la normale. Quand elle a commencé à souffrir des symptômes de la maladie, Sabine a décidé de rester loin des caméras, elle était constamment étudiée pour arriver à un diagnostic, et elle a cessé de faire différentes activités qu'elle ne pouvait pas faire à cause de la douleur.

