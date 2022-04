Qui sont Trinidad Cardona, Davido et Aisha, les chanteurs de la chanson officielle de la Coupe du monde Qatar 2022

Hayya Hayya (Better Together) est la chanson présentée par la FIFA comme thème officiel de la Coupe du monde de cette année au Qatar. Il s'agit d'une collaboration entre la chanteuse latino-américaine Trinidad Cardona, le Nigérian David Adedeji Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, et l'interprète né à Doja Aisha.

Trinidad Cardona est un chanteur américain, qui partage sa vie avec deux mères, l'une d'origine mexicaine et l'autre portoricaine, qui s'est fait connaître avec sa chanson « Jennifer ». L'artiste souligne que ses expériences personnelles, qui incluent un père biologique en prison et un couple de mères qui se sont déclarées lesbiennes, sont ses plus grandes inspirations, avec lesquelles il cherche à atteindre tout le monde.





Davido, en plus d'être chanteur, est compositeur et producteur. Il est né à Atlanta, aux États-Unis, mais a grandi au Laos, au Nigeria. Ce mélange culturel a su le refléter dans sa musique, ses chansons les plus connues sont Don Jazzy, 2 Face idibia ou Wande Coal. Les experts disent qu'il est l'un des artistes nigérians les plus pertinents à ce jour.

Aisha est la touche locale du single, elle souligne qu'elle a un lien personnel avec le thème et l'événement qui aura lieu dans son pays à la fin de l'année. L'artiste est l'une des plus populaires au Qatar, sa renommée l'a amenée à participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, en plus d'être présente à l'ouverture du Doha Festival City.

Trinidad Cardona, Davido et Aisha sont les premiers artistes à incarner l'effervescence de la coupe du monde de football, avec une chanson mêlant rythme et blues (R&B) et reggae. Le profil de ces artistes enrichit l'idée que la FIFA souhaite présenter.