Le zoo de Barranquilla a été reconnu comme centre scientifique

Le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (Minciencias) a reconnu le zoo de Barranquilla (ZooBaq) en tant que centre scientifique, ce qui permettra à cette entité d'accéder à des ressources pour son renforcement institutionnel. Cette désignation permettra à ZooBaq de devenir un moteur de la science, de la technologie et de l'innovation dans la région des Caraïbes.

Il convient de noter que le zoo de Barranquilla joue un rôle clé dans la consolidation de la capitale atlantique en tant que ville de la biodiversité. L'entité mène des initiatives d'éducation environnementale, de science citoyenne et de reconnaissance des services que la biodiversité fournit à la ville et aux citoyens.

Il est à noter qu'il y a moins d'un an, le zoo de Barranquilla était accrédité internationalement par l'Association latino-américaine des zoos et aquariums (ALPZA), une organisation qui réunit les institutions zoologiques les plus prestigieuses d'Amérique latine connues pour promouvoir le bien-être animal et l'environnement éducation.

« Malgré une année de grands défis financiers et d'incertitude pour l'avenir, le zoo de Barranquilla n'a pas baissé la garde et a continué à travailler à l'amélioration de ses normes, afin d'obtenir l'accréditation accordée par la guilde latino-américaine des zoos et aquariums, Alpza », a déclaré ZooBaq dans une presse version.

L'institution a entamé le processus d'accréditation en mars 2020, juste au moment où elle est entrée en crise en raison de la pandémie de covid-19, qui a forcé l'endroit à fermer ses portes et a affecté les finances au point où les directives du zoo ne savaient pas comment nourrir les animaux. Après avoir mené des campagnes de dons et reçu l'aide de personnes du monde entier et d'entités publiques et privées, ZooBaq a pu se consolider en tant qu'institution chargée du bien-être des espèces.

Le comité d'accréditation ALPZA prend en compte six variables pour délivrer la certification : la sécurité, le bien-être animal, la conservation, la durabilité, la recherche et l'éducation. Ce dernier point est l'un des points forts de ZooBaq, car l'institution organise en permanence des conférences et des séminaires destinés aux enfants, aux jeunes, aux adultes et même aux journalistes, afin que chacun soit conscient de la nécessité de prendre soin de l'environnement.

« Ce label d'excellence est le résultat du travail de qualité du groupe de collaborateurs et du soutien constant des alliés de cet espace éducatif et environnemental, avec une histoire de près de soixante-dix ans, et une large reconnaissance nationale et internationale. La science citoyenne à Barranquilla a commencé au zoo et nous espérons continuer à l'apporter aux communautés de la région des Caraïbes, grâce à nos projets d'éducation, de recherche et de conservation », a déclaré Farah Ajami Peralta, directrice exécutive de la Barranquilla Botanical and Zoological Foundation.

En accréditant Zoobaq, ALPZA lui accorde certains avantages, tels qu'un soutien technique pour gérer les contributions et les contrats, augmente l'éligibilité aux subventions et promeut des espaces permettant aux institutions membres de l'association de partager leurs expériences de conservation. Cette accréditation est valable cinq ans. Passé ce délai, le ZooBaq devra à nouveau subir le processus.

Les directives du zoo rappellent que pour maintenir ses normes élevées et rester une référence en matière de biodiversité, l'aide de la population est nécessaire. Ce soutien peut être rendu efficace grâce à des contributions volontaires et, bien entendu, à la visite de locaux et de touristes.

