Le salaire que la maire de Bogota, Claudia López, recevra à partir de ce mois

Le 30 mars, le président Iván Duque et le ministre du Travail, Ángel Custodio Cabrera, ont signé le décret 473 du 29 mars 2022, qui a officiellement augmenté le salaire des fonctionnaires du pays de 7,26%. La mesure, qui a abrité à la fois le président et son équipe gouvernementale, a également profité à la maire de Bogota, Claudia López. Nous vous disons ici combien le président local a gagné cette année.

Il convient de noter que le salaire annuel du président local de Bogotá est fixé chaque année en fonction de l'augmentation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation (IPC). En outre, il est important de garder à l'esprit que le salaire du bourgomaster de la ville est également couvert par une catégorie spéciale attribuée à la capitale du pays en raison du nombre de ses habitants.

Pour cette raison, en 2021, la mairesse Claudia López est devenue la fonctionnaire la plus rémunérée de son genre dans tout le pays : 16′471 956$.

Cette année, il semble que le président de Bogota continuera à diriger le classement du bourgmestre qui reçoit le plus d'argent chaque mois, en tenant compte des dispositions du décret signé par le président Duque et le ministre du Travail, dans lequel il a été établi que le nouveau salaire sera rétroactif en le prochain paiement, c'est-à-dire qu'il sera payé à partir du 1er janvier de cette année, Claudia López recevra un salaire mensuel de 18 755 197 dollars, appartenant à la catégorie spéciale des gouverneurs.

Dans le cas des gouverneurs de première catégorie, leur salaire s'élevait cette année à 15 891 504 ; ceux de la deuxième catégorie 15 280 293, tandis que ceux des troisième et quatrième catégories ont reçu un salaire de 13 147 740.

Photo du dossier. Ivan Duque Márquez, président de la Colombie, prend la parole lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, en Écosse, en Grande-Bretagne, le 2 novembre 2021. Photo : REUTERS/Hannah McKay

L'augmentation de salaire des fonctionnaires établie par le décret 473 a également abrité le président de la République, Iván Duque. Selon le document, le chef de l'État « percevra, à tout moment, une allocation de base égale à celle accumulée par les membres du Congrès de la République et le double des frais de représentation qu'ils perçoivent ».

En ce sens, selon le décret, le président a vu son salaire augmenter de 2,3 millions de pesos par rapport à 2021, ce qui signifie que d'ici 2022, le président Duque recevra un montant de 34,3 millions de pesos, tout comme les membres du Congrès.

Dans le cas de la vice-présidente de la République, et aussi de la ministre des Affaires étrangères de la Colombie, Marta Lucía Ramírez, son salaire s'élevait à 28 408 081 dollars, tandis que les ministres gagneraient 21 147 049 dollars, un chiffre qui inclut leurs dépenses de représentation. Quant aux sous-ministres et aux directeurs adjoints, leur salaire pour 2022 était d'un peu plus de 11 millions de pesos.

Il convient de rappeler que le pouvoir judiciaire, les forces militaires, la police nationale, le bureau du procureur général et d'autres organes de contrôle, ainsi que les enseignants qui travaillent directement pour l'État, ont également bénéficié de cette augmentation de salaire.





