Tout a commencé lorsque la ministre chilienne de l'Intérieur Izkia Siches, lors d'une réunion de zoom le jeudi 24 mars, a déclaré : « On ne peut pas mettre le cri dans le ciel quand on parle de Wallmapu ». Il a fait référence à un concept ancestral mapuche qui inclut des territoires de ce qui sont aujourd'hui le Chili et l'Argentine.

Cette déclaration a suscité de vives réactions de l'autre côté de la Cordillère des Andes.

Dans une vidéo mise en ligne sur Twitter, l'ancien ministre de la sécurité de Chubut Federico Massoni a fait référence au terme « Wallmapu », utilisé par le ministre de l'Intérieur du Chili. « Nous exigeons que notre gouvernement national soit ferme et fasse comprendre aux Chiliens qu'il n'y a pas de Wallmapu, il y a la province de Chubut. »

Le législateur Juan Martin, de Juntos for Change pour la province de Río Negro (RN), a également commenté les déclarations du ministre Siches sur son twitter : « Quand les responsables chiliens parlent de 'Wallmapu', ils légitiment une revendication territoriale qui affecte notre souveraineté nationale. Par conséquent, soumettez un projet de loi à la législature du RN pour exiger que le ministère argentin des Affaires étrangères proteste officiellement et demande des explications sur l'affaire. »

C'est pourquoi le ministre Siches s'est excusé : « Je n'ai pas du tout l'intention de me mêler du territoire de nos frères transandins. Je veux être très clair, le terme est axé sur notre territoire national. » « Et il ne s'agit pas de polariser notre pays, mais plutôt de rechercher ces points de rencontre, de parler à nos peuples autochtones avec beaucoup de respect. »

J'ajoute à cela que « si j'ai causé un malaise au niveau national ou transandin, je demande toutes les excuses correspondantes, cela n'a jamais été dans mon intérêt », a souligné Siches.

Cette déclaration publique a été évoquée par le député chilien Karol Cariola, qui, lors d'une conversation avec 13 Noche, a déclaré : « Je pense qu'il est évident qu'il y a un excès de sensibilité à certaines questions de la part de certaines personnes. Je dis cela parce que cela pose tant de mal à dire « Wallmapu » à La Araucanía (région chilienne située à 720 kilomètres de la capitale) et à toutes les terres liées à la récupération des territoires du peuple mapuche, étant donné que c'est le concept du peuple mapuche. Je pense que c'est exagéré. »

La parlementaire a ajouté que « si la ministre voulait s'excuser pour ne pas générer plus de controverse sur le point, elle est en droit de le faire. Cependant, il me semble qu'il n'était absolument pas nécessaire de demander ce genre d'explications ou d'excuses. »

« Il me semble que le ministre ou n'importe qui dans ce pays a parfaitement le droit de parler de « Wallmapu », compte tenu du concept que les Mapuches eux-mêmes ont établi à cet égard », a conclu Cariola.

Le parlementaire de Rio Negro, Juan Martín a de nouveau réagi sur son compte twitter, commentant que « l'un des responsables chiliens qui a parlé de 'Wallmapu', légitimant une revendication sur le territoire argentin, s'est excusé. Je me sens comblé. Avec un tweet j'ai fait beaucoup plus que Santiago Cafiero en tant que chancelier », a-t-il dit.

El legislador Juan Martín de Río Negro reaccionó a las disculpas de la ministra chilena.

Cette controverse survient à l'approche du premier voyage du président Gabriel Boric dans le pays, qui a déterminé que l'Argentine était la première destination de sa tournée internationale. Par conséquent, le ministre des Affaires étrangères du Chili a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de « s'ingérer » dans sa souveraineté. Le voyage du président chilien à Buenos Aires devrait débuter du dimanche 3 au mardi 5 avril, pour y tenir des réunions bilatérales.

