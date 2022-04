Le directeur général du journal nicaraguayen La Prensa a été condamné à neuf ans de prison

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Le directeur général du journal nicaraguayen La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, considéré comme un prisonnier politique du régime de Daniel Ortega par les agences humanitaires, a été condamné jeudi à neuf ans de prison et à payer une amende financière, a rapporté le journal, le plus ancien du pays.

La juge Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, chef du deuxième tribunal de district pénal de Managua, a également interdit à Holmann d'exercer sa profession, son métier ou sa fonction, pendant la durée de sa peine.

La Prensa, qui circule en format numérique pour la conservation de son papier depuis la veille de l'arrestation de son directeur général, a précisé que l'amende infligée par le juge équivaut à trois fois l'argent ou les biens que Holmann aurait lavés, bien qu'elle n'en ait pas précisé le montant.

Mercredi dernier, le juge Tardencilla Rodríguez a reconnu le directeur général du journal La Prensa coupable de crime de blanchiment d'argent, de biens ou d'avoirs.

LE SIÈGE DE LA PRESSE RESTERA EN DÉTENTION

Selon le jugement, Holmann purgera sa peine jusqu'au 9 septembre 2030.

« Ceci est sans préjudice du fait que le calcul peut être réformé, même d'office, si une erreur est constatée ou lorsque de nouvelles circonstances le rendent nécessaire, ce qui relèvera de la compétence du tribunal de Managua pour l'exécution des peines et la surveillance des prisons », selon une partie de la décision, partagé par La Prensa.

Le tribunal a également ordonné que « les biens occupés » le 13 août 2021, « le jour où la police du régime a saisi les installations physiques de l'imprimerie commerciale du journal La Prensa et Editorial », soient maintenus en garde à vue.

Le représentant légal du journal La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro

Selon La Prensa, lors de la lecture de la phrase, son directeur général, emprisonné depuis 229 jours, a remercié « tout le monde pour ses prières », a demandé à continuer à prier, a affirmé être « fort » et a assuré qu'il le resterait.

Au cours du procès, qui s'est terminé la semaine dernière également dans la soirée, l'homme d'affaires a plaidé non coupable.

QUATRIÈME MEMBRE DE LA FAMILLE CHAMORRO

Holmann fait partie d'un groupe de plus de 40 Nicaraguayens, dont des leaders de l'opposition, des critiques du dictateur Daniel Ortega et des professionnels indépendants, qui ont été emprisonnés avant les élections de novembre dernier, au cours desquelles le sandiniste a été réélu pour un cinquième mandat, quatrième d'affilée et deuxième avec sa femme, Rosario Murillo, en tant que vice-président, avec sept des candidats en prison.

L'homme d'affaires est devenu le quatrième membre de la famille Chamorro à être condamné par la justice nicaraguayenne, qui a fait de même avec les frères Cristiana et Pedro Joaquín Chamorro Barrios, fils de l'ancienne présidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), ainsi que les directeurs de La Prensa, ainsi que Juan Sebastián Chamorro Garcia.

Cristiana et Juan Sebastián ont tous deux été arrêtés après avoir annoncé leur intérêt à être candidats à la présidence par l'opposition.

Holmann, 55 ans, a perdu 24 livres de poids, a une boule dans l'abdomen, des douleurs à l'aine, des champignons dans les mains et les pieds, des problèmes cardiaques, une pression artérielle, d'éventuels problèmes de prostate, et une tache dans l'œil droit, apparemment à cause des conditions insalubres et du manque de ventilation et d'éclairage dans sa cellule, selon ce que dénoncent le Centre nicaraguayen pour les droits de l'homme (CENIDH) et La Prensa.

Les conditions de l'homme d'affaires, selon Cenidh, sont similaires à celles du reste des personnes capturées dans le contexte des élections, y compris d'anciens diplomates, d'anciens guérilleros sandinistes, des leaders de l'opposition, des leaders de la jeunesse, des paysans, des journalistes et des hommes d'affaires.

ORTEGA : CE SONT DES SALAUDS

La semaine dernière, l'Association interaméricaine de la presse (IAPA) a déploré la « condamnation » contre Holmann, notant que « une fois de plus » le régime Ortega « a vicieusement démontré son intolérance à l'égard des différentes pensées et libertés ».

Holmann est le vice-président régional de l'IAPA dans ce pays d'Amérique centrale.

La justice nicaraguayenne a également condamné les journalistes Miguel Mora et Miguel Mendoza à 13 et 9 ans, respectivement.

Depuis le début de la révolte populaire en avril 2018 contre le gouvernement Ortega, environ 120 journalistes ont fui le Nicaragua, principalement vers le Costa Rica, les États-Unis et l'Espagne, invoquant des raisons de sécurité, selon des données du Nicaragua Never More Human Rights Collective.

Ortega a qualifié les opposants emprisonnés et jugés de « traîtres à la patrie », de « criminels » et de « fils de salopes des impérialistes yankees ».

(Avec des informations d'EFE)

