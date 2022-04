La Fifa a donné des millions de dollars à la Fédération colombienne de football, bien qu'elle ne soit pas qualifiée pour la Coupe du monde

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

Dans le cadre du congrès de la Fédération internationale de football à Doha, au Qatar, l'attribution de 8 millions de dollars a été annoncée à chaque fédération membre, qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre de cette année.

Le « bonus » est accordé en raison des résultats positifs que la FIFA a obtenus ces dernières années, bénéficiant ainsi financièrement aux équipes nationales, ce qui contribue à atténuer les « pertes » car elle ne s'est pas qualifiée pour le tournoi de football le plus important de la coupe du monde.

Dans le budget de la Fédération colombienne de football, 10 millions de dollars ont été « garantis », qui ont été remis à toutes les équipes nationales, uniquement pour leur participation à la phase de groupes. Cela s'ajoute aux 2 millions gagnés en se qualifiant simplement pour la coupe du monde.

Les chiffres officiels assurent que les équipes recevront 12 millions de dollars supplémentaires pour disputer les huitièmes de finale, 18 millions pour les quarts de finale ; l'équipe qui termine à la quatrième place remportera 25 millions de dollars, la troisième 30 millions, la deuxième 40 millions et le champion 50 millions de dollars. Près d'un milliard seront répartis entre les 32 pays classés, soit 29% de plus que ce qui a été distribué lors de la dernière coupe du monde, Russie 2018.

Cette annonce donne une pause à Ramón Jesurum, président de la Fédération colombienne de football, et au conseil d'administration de cet organisme, qui ont été identifiés ces derniers jours comme l'un des responsables de l'échec de l'équipe nationale colombienne de football au dernier tour.

Selon la rumeur, certains des principaux clubs du pays ne les soutenaient pas ou ne recherchaient même pas d'autres candidats pour ces postes de direction, mais, par coïncidence, il y a deux semaines, ils ont été ratifiés pour 4 années supplémentaires, presque à l'unanimité, seul Emilio Gutiérrez, président de l'Atlético Nacional, J'ai voté contre.

Il est frappant de constater que la réélection des administrateurs a lieu alors que les enquêtes sont menées, par la Surintendance de l'industrie et du commerce, sur le scandale de la revente des bulletins de vote pour le tour de qualification de la Coupe du monde 2018 en Russie. Ramón Jesurum, Elkin Arce et Álvaro González ont été sanctionnés financièrement par le SIC, pour un montant de 16 milliards de pesos.

L'argent donné par la FIFA atténuera sans aucun doute l'impact économique de la non-qualification pour la coupe du monde, puisqu'il était devenu habituel pour la FCF de percevoir ces revenus, après s'être qualifiée pour les deux dernières éditions, en 2014 et 2018.

Même, il semble que celui qui a le plus gagné de cette visite au Qatar soit le président Jesurum, qui a été nommé membre principal du Conseil mondial de la FIFA, qui est l'institution la plus importante de la plus haute instance du football mondial.

La Fédération colombienne de football n'est pas la seule à avoir perdu de l'argent, bien qu'elle l'ait aidée, mais le commerce national a également calculé les pertes économiques dues au fait que l'équipe nationale ne participera pas à la coupe du monde. Selon un rapport de la Fédération nationale des marchands, Fenalco, l'économie du pays sera affectée par la vente d'articles de sport, d'alcools et de technologies, perdant plus de 5 milliards de pesos qui auraient pu entrer en novembre et décembre de cette année.

