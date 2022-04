Après que les députés du Movimiento Regeneración Nacional (Morena) et du Parti du travail (PT) ont pris la réunion plénière de San Lazaro pour protester contre les commentaires transphobes du législateur du Parti d'action nationale (PAN), Gabriel Quadri, le paniste a expliqué la raison du « zafarrancho ».

Par le biais de son compte Twitter, le député a expliqué que vendredi 31 mars dernier, un avis sur la santé mentale pour les enfants trans avait été discuté à la chambre basse de la chambre basse, et compte tenu de cela, il a proposé d'empêcher les mineurs de recevoir un traitement pour changer de sexe sans ordonnance du tribunal.

En outre, il a souligné que les parents ou tuteurs de mineurs devraient signer un consentement pour le changement de sexe, car selon le député du bleu et blanc, le traitement est « irréversible » et a des « effets graves sur la santé ».

Dans un autre message, le député a regretté que le parti des cerises ait rejeté sa proposition, car, a-t-il expliqué, les enfants et les adolescents pourront désormais subir un traitement hormonal et des mutilations génitales « selon leurs propres préférences ».

À ses publications, les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre, plusieurs utilisateurs se sont précipités contre les commentaires du législateur comme étant transphobes.

Certains internautes ont expliqué que les personnes qui suivent un traitement subissent des évaluations médicales, psychologiques et psychiatriques avant d'effectuer l'intervention. « Vous ne comprendriez pas une situation si vous ne la connaissez pas, rapprochez-vous des personnes qui décident d'entamer la transition et si vous êtes empathique, vous comprendrez l'importance de celle-ci », a écrit l'un d'eux.

Par ailleurs, peu après la fin de la session de la Chambre des députés, Gabriel Quadri a tenu les personnes qui l'ont « insulté, agressé et menacé » pour responsables de ce qui pourrait arriver à sa femme, à ses enfants ou à sa personne.

Lors de la session de vendredi, Quadri a qualifié la députée moréniste Salma Luévano de « monsieur », même si elle s'identifie comme une femme, car après avoir présenté sa proposition en séance plénière, Luévano l'a accusé de promouvoir la violence sexiste et de le traiter de meurtrier.

« Dites à M. Quadri que c'est un canaille meurtrier, parce que c'est ce qui frise et nous n'allons pas le laisser faire. En tant que femme fièrement trans, je tiens à dire à l'homme qu'elle a très tort et qu'elle se souvient également qu'elle a des enfants et de la famille, et j'espère que cela la fermera », a déclaré le député.

En réponse, le paniste a souligné que le Morenista l'avait menacé : « Je constate que M. Luévano me menace en séance plénière et qu'il ne présente aucun argument sur le sujet que nous traitons, il ne fait qu'insulter et disqualifier ».

Compte tenu de cela, les morénoistes ont pris la séance plénière et ont demandé au président, à son tour, Santiago Creel, d'expulser le député d'Acción Nacional.

Après ce qui s'est passé à San Lázaro, le Conseil national pour la prévention de la discrimination (Conapred) a demandé à la chambre basse de rester un lieu représentatif du respect de la diversité et de la pluralité, « puisque l'espace législatif construit et renforce le tissu social ».

