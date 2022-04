Horoscope chinois 2022 : comment se porteront les signes du zodiaque cette année

Saviez-vous que votre année de naissance peut déterminer ce qui va arriver à votre vie ? Selon l'astrologie, plusieurs aspects de vous sont influencés depuis le jour de votre naissance. Grâce à l'horoscope chinois, nous pouvons connaître les prévisions qui ont été faites pour ce 2022. Chacun de nous représente un animal qui possède des capacités uniques qui nous rendent spéciaux et uniques au monde.

Même, votre destin peut changer depuis la seconde où vous avez commencé à lire cet article. Dans les lignes suivantes, nous vous expliquerons comment vous vous en sortirez le reste de l'année et les changements que vous devez apporter à votre bien-être.

Imágenes de lo que fue la celebración del Año Nuevo Chino en Lima, Perú. (Foto: Andina - Carlos Lezama)

HOROSCOPO CHINO 2022

Ce sont les meilleures prévisions pour le reste de l'année. Découvrez ce que le destin vous réserve en 2022.

- Horoscope chinois du rat : il marquera une année de transformation pour ceux qui sont nés dans les années où il règne. On peut s'attendre à un peu de mouvement et d'instabilité dans la vie professionnelle. Les voyages d'affaires vous rapporteront de gros bénéfices cette année. Évitez de dépenser trop et gardez le contrôle sur vos finances. Ce cycle sera favorable aux couples mariés et aux nouvelles relations.

- Horoscope chinois du bœuf : cette année sera propice aux entrepreneurs et aux dirigeants de ce zodiaque. Les dépenses se dérouleront sans heurts et vous ferez de bons investissements. Il vous est conseillé de faire attention à votre santé, sinon cela peut causer de graves problèmes à long terme. Faites une pause dans votre horaire de travail chargé pour vous rendre dans un endroit calme et tranquille avec vos proches.

- Horoscope chinois du tigre : vous êtes prêt à atteindre tous vos objectifs. La vie amoureuse sera passionnée et romantique tandis que les tigres prospéreront également dans le domaine des affaires. Les professionnels en activité seront reconnus pour leur dur labeur par leurs supérieurs.

- Horoscope chinois du lapin : une année de changements positifs est promise. Votre entreprise sera stable et vos finances se dérouleront sans heurts tout au long de l'année. Il est propice à de nouveaux amours et de nouvelles relations. Cependant, il est recommandé de réaliser des économies qui pourraient être nécessaires à l'avenir. Abstenez-vous de dépenser trop. Ceux qui prennent soin d'eux-mêmes seront en bonne santé tout au long de l'année, tandis que ceux qui ignorent les signaux corporels peuvent en souffrir.

- Horoscope chinois du dragon : les relations personnelles des indigènes seront incertaines. Toutefois, il s'agira d'une période de changements positifs. Votre vie amoureuse sera joyeuse et pleine d'excitation. Une année stagnante est prévue pour les entrepreneurs. Les personnes à la recherche de changements dans le domaine du travail recevront une offre lucrative. Les astrologues vous conseillent de ne pas manquer les rendez-vous de santé réguliers et de faire des activités physiques.

- Horoscope chinois du serpent - c'est une année favorable à la croissance financière, à la mise en œuvre de plans à grande échelle et à des relations passionnées. Cependant, les serpents mariés peuvent avoir à faire face à des malentendus avec leur partenaire. Vous pouvez vous attendre à des propositions commerciales rentables qui stimuleront votre entreprise. Prenez soin de votre santé et n'ignorez pas les signaux du corps.

- Horoscope du cheval chinois : vous aurez des réalisations créatives et des expériences amoureuses passionnantes dans la vie. Les personnes qui ont connu des difficultés sur le plan familial seront soulagées de leurs souffrances. Tout le travail acharné que vous avez consacré à votre entreprise vous apportera enfin des résultats fructueux.

- Horoscope pour les moutons : prédit une année de changements pour les personnes nées sous ce zodiaque. Mais cela dépend du dur labeur et des efforts déployés par les autochtones dans le passé. Il vous est conseillé de rester positif, et tout se mettra en place. Cette année est défavorable aux richesses déversées. Cependant, il pourrait y avoir une augmentation des salaires qui améliorera leur situation financière.

- Horoscope du singe chinois : des changements de carrière positifs et des réalisations sont à venir. La vie amoureuse des indigènes sera double. Pour certains, cela apportera de la nouveauté et de l'excitation, tandis que pour d'autres, une nouvelle relation pourrait aboutir à l'inimitié. Vous vous épanouirez dans les sphères commerciales et professionnelles.

- Horoscope chinois du coq : promet une double vie professionnelle. Pour certains, ce sera un délice, pour d'autres, plein de déceptions. La vie amoureuse se déroulera en douceur sans changements drastiques. Sa nature sans risque produira les mêmes résultats qu'il a obtenus ces dernières années. Les entrepreneurs seront également confrontés à des hauts et des bas.

- Horoscope chinois du chien : vous vivrez des aventures amoureuses. L'année est propice aux amoureux du zodiaque. La vie professionnelle et professionnelle sera stable. La situation financière ne changera pas radicalement et il est recommandé de s'abstenir de tout stress mental ou physique excessif, sinon cela pourrait causer des problèmes de santé cette année.

- Horoscope chinois du cochon : un moment favorable est prévu pour les hommes d'affaires et les professionnels en activité. Votre vie amoureuse ne peut s'épanouir que si vous décidez de laisser tomber votre curiosité et de laisser parler votre cœur. Les finances seront fluides tout au long de l'année. C'est une période idéale pour réaliser des investissements financiers.

Meses con más suerte para cada signo del horóscopo chino. (Foto:Captura)

QUEL ANIMAL SUIS-JE DANS L'HOROSCOPE CHINOIS ?

Vous ne pouvez le savoir qu'avec votre année de naissance. Chaque animal possède des capacités et des caractéristiques uniques qui identifient chaque individu.

Le rat (date de naissance : 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Le bœuf (date de naissance : 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

El Tigre (date de naissance : 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Le lapin (date de naissance : 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Le dragon (date de naissance : 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Le Serpent (date de naissance : 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Le cheval (date de naissance : 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La chèvre (date de naissance : 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Le singe (date de naissance : 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El gallo (date de naissance : 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Le chien (Date de naissance : 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Le cochon (Date de naissance : 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019)

CONTINUEZ À LIRE