Environ 300 soldats syriens sont arrivés en Russie pour s'entraîner avant d'être envoyés à l'invasion en Ukraine

Une unité militaire de l'armée syrienne composée d'environ 300 soldats est arrivée en Russie ce jeudi en provenance de Syrie pour une formation militaire avant d'être envoyée en Ukraine, a expliqué un recruteur sous couvert d'anonymat, comme le rapporte le journal 'The New York Times'.

Selon cette source, les Russes souhaitent recruter 16 000 Syriens pour la guerre en Ukraine avec des conditions d'âge et de poids spécifiques - des hommes âgés de 20 à 45 ans pesant entre 50 et 90 kilos - en privilégiant ceux qui ont une expérience du combat.

En outre, ils recevraient un salaire compris entre 1 000 et 2 000 dollars par mois et, s'ils décédaient au front, on leur aurait promis que leurs familles recevraient 2 800 dollars, plus 600 dollars par mois pendant un an.

Les 300 soldats déjà en Russie représentent la 25e division de l'armée syrienne, connue sous le nom de forces du tigre, qui se considèrent comme l'élite et travailleront en étroite collaboration avec l'armée russe à l'offensive contre l'Ukraine.

Ces dernières années, à la suite de la guerre, la Syrie est devenue un exportateur de mercenaires. Ils sont envoyés dans des points chauds en Libye, en Azerbaïdjan, en République centrafricaine et maintenant en Ukraine.

MOUVEMENT DES TROUPES

Les troupes russes ont jusqu'à présent abandonné l'occupation de Kiev et se concentrent désormais sur l'assaut du port de Marioupol, sur la mer d'Azov, selon un rapport publié ce matin par l'état-major des forces armées ukrainiennes.

« L'ennemi, qui a subi d'importantes pertes en personnel et en équipement, n'a pas réussi à bloquer et à capturer la ville de Kiev. Les occupants ont été contraints d'abandonner temporairement cette tâche », explique la partie de l'armée ukrainienne, publiée à la fin du trente-sixième jour de l'invasion russe de l'Ukraine.

L'armée russe « s'est concentrée sur la poursuite de l'assaut contre la ville de Marioupol », indique le communiqué, qui indique que Moscou utilise des troupes transférées d'Abkhazie, l'une des républiques indépendantes autoproclamées de Géorgie et dont la Russie reconnaît l'indépendance.

La ville est défendue par « les forces de la 36e brigade de marines, ainsi que des unités d'autres composantes des forces de défense ukrainiennes ».

Vendredi, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) tentera de fournir une aide d'urgence et des médicaments à Marioupol, ainsi que de participer à l'évacuation des civils pris au piège dans la ville assiégée, où, selon l'Ukraine, quelque 160 000 personnes sont toujours privées d'eau, d'électricité ou de médicaments.

La partie ukrainienne ajoute que la Russie « continue de renforcer les groupes de troupes aux dépens des unités du district militaire de l'Est. Il essaie de former des administrations d'occupation dans les districts temporairement occupés des provinces de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. »

(Avec des informations d'Europa Press)

