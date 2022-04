Diego Maradona et son étrange lien avec le Mexique lors des derniers tirages de la Coupe du monde

À la veille d'un nouveau tirage au sort pour définir la phase de groupes de la Coupe du monde, l'un des noms qui manquera au gala est Diego Armando Maradona, le footballeur historique argentin décédé en novembre 2020 et qui, au cours de la dernière décennie, a été l'un des principaux invités de la FIFA à différents galas.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2018 en Russie a été l'un des derniers événements où il a été le protagoniste et dans lequel, de manière curieuse, c'est celui qui a dû sortir le ballon du Mexique pour l'affecter au groupe F, une action qui le reliait à nouveau au territoire aztèque.

Un an plus tôt, El Diego était présent dans un autre tirage au sort de la Coupe du monde et avait également la chance de révéler l'équipe nationale mexicaine, bien que cette fois, il s'agisse de la Coupe du monde des moins de 20 ans, où le Tri a été placé dans le groupe B, également aux côtés de l'Allemagne, mais avec le Venezuela et le Vanuatu comme compagnons.

Diego Maradona était chargé de sortir les équipes du pot 2 lors du tirage au sort de la Russie 2018 (Photo : Reuters/Grigory Dukor)

Dans les deux éditions de la Coupe du monde, le Tricolor a été mesuré par rapport à l'équipe de Teutona et dans les deux éditions, il a progressé en tant que deuxième place du groupe, de sorte que la Main de Dieu n'était pas de mauvais augure pour les équipes aztèques.

Bien que ces deux derniers matches ne puissent plus avoir de réédition, la relation de Maradona avec le Mexique ne repose pas ici, son héritage international étant encadré par son championnat du monde en 1986, lorsqu'il a couronné l'Argentine sur le terrain du stade Azteca.

En outre, avant sa mort, le service de streaming Netflix a produit une série dans laquelle sa relation avec le Mexique a de nouveau été confirmée, bien que cette fois pour entrer en scène avec l'entraîneur des Dorados de Sinaloa, une équipe de deuxième division, il était très proche de diriger la première division.

Diego Maradona a retiré le ballon du Mexique lors du tirage au sort de la Russie 2018 (Photo : Reuters/Grigory Dukor)

Diego Maradona s'est consolidé en tant que personnage très proche du Mexique, le succès sportif historique qu'il a obtenu en 1986 impliquant également deux moments dont le monde du football se souvient : La main de Dieu et Le but du siècle, à la fois dans un match emblématique et avec un contexte historique contre l'Angleterre, correspondant aux quarts de finale de la Coupe du monde.

Parce que les trois événements les plus importants qu'il a eus avec Albiceleste ont eu lieu dans le colosse de Santa Úrsula, le jour de sa mort, plusieurs de ses compatriotes vivant au Mexique ont visité le bâtiment, dans le but d'honorer les moments de joie que Diego leur a donnés.

La couronne funéraire placée par le stade Azteca le jour de la mort de Diego Maradona (Photo : Estadio Azteca)

Même l'Estadio Azteca avait un détail en mémoire de la fissure sud-américaine, car il a placé une couronne funéraire dans le but où il a marqué la partition historique avec sa main, avec une légende au milieu sur laquelle on pouvait lire « Tu vas main dans la main avec Dieu ».

En outre, à la périphérie du Colosse se trouve une plaque commémorant le but qu'il a marqué contre l'Angleterre, dans laquelle il est parti du milieu du court et a battu jusqu'à sept rivaux. Depuis lors, l'organisation mexicaine a reconnu l'événement qui a eu lieu le 23 juin 1986.

La plaque commémorant le stade Azteca à « l'objectif du siècle » de Diego Maradona (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Diego Maradona a été champion du monde avec l'Argentine sur le terrain du stade Azteca en 1986 (Photo : AP)

