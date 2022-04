AMLO a de nouveau dénoncé Loret de Mola et Claudio X. González pour le cas de leur fils José Ramón : « ils veulent nous embuer »

Le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a réitéré que son gouvernement ne permet pas que la loi soit violée ou entérinée « aucun des fléaux de l'ancienne politique de l'ancien régime » tels que le copinage, l'influentisme, le népotisme, la corruption ou l'impunité ; dans le même temps, il a attaqué le journaliste Carlos Loret de Mola et l'homme d'affaires Claudio X. González « ou tous ces gens malhonnêtes et immoraux qui veulent nous rendre boueux ».

Interrogé lors de la conférence de ce vendredi matin au Palacio Nacional par le cas de la députée de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mujica, nouvellement nommée coordinatrice de Morena au Congrès de l'État et qui - via un audio diffusé sur les réseaux sociaux - a demandé un « moche » à un fournisseur ; le le président a admis qu'elle était sa nièce, mais a assuré qu'elle continuait à maintenir sa position de zéro impunité et corruption.

- Avez-vous déjà demandé des informations à ce sujet ? lui a demandé le journaliste.

El mandatario volvió a hablar del tema tras ser cuestionado por el caso de su sobrina, la diputada Úrsula Salazar Mujica, recién nombrada coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas, y quien habría pedido un “moche” a un proveedor. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO/ARCHIVO)

« Non, mais tu sais quelle est ma position, n'est-ce pas ? Zéro impunité, ne permettant à personne de violer la loi et ne permettre aucun des fléaux de l'ancienne politique de l'ancien régime : pas de copinage, pas d'influentisme, pas de népotisme, pas de corruption ou d'impunité, qui que ce soit. Rien en dehors de la loi et personne au-dessus de la loi. Ensuite, il peut s'agir d'un parent, proche, distant, tout citoyen qui commet un crime doit être puni. C'est ma position », a-t-il souligné.

« Dans ce cas, je l'ai vu dans les médias, c'est en effet une nièce, parce qu'elle est la fille d'une cousine-sœur, c'est-à-dire que la grand-mère de cette adjointe s'appelle Ursula, c'était le nom de ma grand-mère.. la grand-mère de ce député et mes mères étaient sœurs... c'est-à-dire que sa mère est ma cousine, Mais si je la vois dans la rue je ne l'identifie pas, je n'ai pas de relations en rien. J'ai probablement des photos avec elle, bien sûr à cause de mes tournées à Tamaulipas et ainsi de suite, mais non, il n'y a pas de relation. Et d'ailleurs, il ne peut pas être jugé sommairement, il faut le prouver d'abord ; et deuxièmement, il ne devrait y avoir aucune impunité pour qui que ce soit », a-t-il assuré.

López Obrador a comparé le cas de sa nièce à celui de son fils José Ramón, assurant que Loret de Mola « et tous ces gangsters » veulent tromper et confondre la population.

López Obrador insistió en que Loret de Mola dé a conocer el origen de sus propiedades. (Foto: Instagram/Presidencia de México)

« Il s'agit un peu de José Ramón et Loret et de tous ces gangsters, qui veulent tricher, confondre, parce qu'il a 40 ans, il se marie, il rejoint... sa femme travaillait à Houston (Texas, États-Unis), ils y vont pour vivre, ils louent une maison et font le grand rapport parce que la maison est comme celles utilisées par les fifis ', qui possède une piscine. Eh bien, c'est une maison louée... ah, mais qu'est-ce qu'ils y ajoutent ? , que le propriétaire de la maison a travaillé dans une société pétrolière à laquelle nous avons accordé des contrats excédentaires. Ensuite, il y a conflit d'intérêts. Eh bien, je ne connais pas la compagnie pétrolière et je ne donne jamais d'instructions pour donner la préférence à quelqu'un. Je ne suis pas corrompu... et puis Loret pense que je suis comme lui ou Claudio X. González, ou tous ces gens malhonnêtes, immoraux qui veulent nous bouder », a-t-il dit.

« Mais les choses se passent, n'est-ce pas ?... pour être un adversaire, il faut avoir une autorité morale, il est très difficile pour une personne corrompue de faire face à un gouvernement, elle le met en poussière et j'ai enduré, résisté, parce que j'ai un bouclier qui est mon honnêteté, ce que je considère comme le plus important dans ma vie. C'est pourquoi je suis sorti, comme l'a dit le poète, je suis sorti indemne... et ils ne sont pas devenus forts et n'ont pas pu. J'ai aussi mon tribunal, qui est ma conscience, qui est celle qui compte le plus pour moi (...) », a-t-il insisté.

López Obrador a assuré que lorsque vous avez la conscience tranquille, « vous pouvez être très heureux et affronter n'importe quelle adversité ».

AMLO arremetió contra Carlos Loret de Mola y contra el empresario Claudio X. González (izq) al asegurar que son gente deshonesta e inmoral. (Fotos: Cuartoscuro)

« (...) Alors comment se fait-il qu'un homme corrompu comme ça, au plus fort du cynisme, veuille se positionner en juge. Maintenant, j'attends qu'il réponde (Loret de Mola) où sont les 13 départements qu'il a et où se trouve son appartement aux États-Unis et « qui pompo » et je ne vais pas laisser passer tout cela et ce n'est pas à cause d'encono, c'est que c'est une très bonne occasion de clarifier les arrêts, de le rendre public, ils sont des questions très importantes. C'est une très bonne occasion de clarifier les arrêts, de rendre ça public... ce sont des questions très importantes », a-t-il dit.

Il a assuré que toutes les questions de corruption devraient continuer à être diffusées « peu importe qui c'est. Pensons que rien n'a fait plus de mal au Mexique que la malhonnêteté, que la corruption politique », a-t-il conclu.

