Ronald Gamarra : « La décision de la Cour constitutionnelle n'est pas conforme à ce qui a été ordonné par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Fujimori en 2018 »

La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) a demandé cet après-midi à l'État péruvien de s'abstenir d'exécuter le jugement de la Cour constitutionnelle qui rétablit la grâce de l'ancien Président Alberto Fujimori, qui purgeait une peine de 25 ans pour des crimes contre l'humanité dans les affaires Barrios Altos et La Cantuta.

À propos de cette décision, Infobae a interviewé Ronald Gamarra, avocat des victimes de Barrios Altos et La Cantuta dans le procès Fujimori, qui a souligné que les dispositions de la CIDH sont obligatoires et prélude à l'annulation de la grâce de l'ancien président .

- La Cour interaméricaine des droits de l'homme a demandé à l'État péruvien de s'abstenir d'exécuter la décision de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Alberto Fujimori. Cette décision arrive-t-elle à temps avant que je libère l'ancien président ?

- La première chose à dire est que la Cour interaméricaine des droits de l'homme fait partie de notre système d'administration de la justice. En outre, elle fait partie de l'ordre juridique national. Par conséquent, ses décisions sont obligatoires pour l'État péruvien. Non seulement par l'exécutif, mais aussi par le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, les autorités administratives et, même, le système de justice électorale. Par conséquent, ce qui a été décidé par la Cour, bien que provisoirement, est obligatoire.

- Et s'il n'est pas rempli ?

- Le Pérou n'est pas le Venezuela. Le Pérou n'est pas un État qui ne respecte pas ses engagements internationaux. Il n'y a pas un seul cas dans lequel les décisions de la Cour n'ont pas été respectées. Aucun État démocratique ne peut être mis en situation de non-respect d'une décision de la Cour. Les traités internationaux sont signés pour être respectés par les États. Le Pérou a signé la Convention américaine relative aux droits de l'homme et a reconnu les pouvoirs de la Cour. Par conséquent, il ne reste plus qu'à respecter. Je ne vois aucun moyen permettant à l'État péruvien de se démarquer des décisions de la Cour. La décision qu'ils ont prise ne m'étonne pas du tout. C'est ce qui était attendu compte tenu des arrêts dans les affaires Barrios Altos et La Cantuta, de la jurisprudence constante du tribunal lui-même et, en particulier, de la prise en compte de la décision de 2018. La décision de la Cour constitutionnelle n'est pas conforme à ce qui a été ordonné par la Cour dans l'affaire Fujimori en 2018. Et c'est la conséquence.

- Que pensez-vous des arguments avancés par les juges Blume, Sardón et Ferrero pour rétablir la grâce de Fujimori ?

- Eh bien, je tiens à le dire avec tout le respect que je vous dois, mais c'est une phrase très mal étayée. Et qu'aux fins de ce qui compte vraiment, elle n'a pas statué conformément aux normes requises par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans sa résolution de 2018. Rappelons que la Cour a déclaré que la jurisprudence nationale devait statuer sur la question de savoir si la grâce ou la mesure adoptée par l'État péruvien répondait au principe de proportionnalité qui doit exister entre le droit à la vie, à l'intégrité et à la santé d'Alberto Fujimori. C'est d'un côté. D'autre part, le droit des victimes à accéder à la justice pour l'exécution correcte des peines prononcées dans les affaires Barrios Altos et La Cantuta, qui ont condamné Alberto Fujimori . La décision de la majorité de la Cour constitutionnelle n'a pas répondu à cette question standard ou importante.

- D'autres aspects qui n'ont pas été inclus dans la phrase ?

- Une autre norme qui n'a pas été retenue est que si, grâce à ce principe de proportionnalité, il était possible de gracier Fujimori humainement. Cette question se pose dans le sens où si Fujimori avait demandé pardon aux victimes, il avait rendu justice et réparé les dommages causés. Le troisième point concerne l'effet de cette peine, c'est-à-dire la grâce humanitaire. Ces trois questions ou normes n'ont pas été prises en compte par le tribunal. En tout état de cause, ils n'ont pas de réponse dans la décision de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, la décision prise par la Cour, bien que provisoire, est juste.

- Parmi les arguments avancés par les juges, mentionnons qu'il n'y a pas eu d'irrégularités dans la grâce accordée à Fujimori, ils citent des sections de la Convention américaine relative aux droits de l'homme qui établissent la possibilité de grâce pour les personnes condamnées à mort, et font référence à une déclaration selon laquelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), publiée au Nicaragua en 1981, concernant l'octroi de grâces dans les cas de personnes reconnues coupables de crimes graves. Qu'en penses-tu ?

- Eh bien, ils ne suffisent pas ou ne sont pas corrects. Ils font référence à des décisions qui n'ont pas été comprises dans leur contexte par la Cour constitutionnelle. Aucun de ces cas ne peut être assimilé au sujet car aucun d'entre eux ne parle de personnes reconnues coupables de violations des droits de l'homme. Et il s'agit d'un problème spécifique car nous parlons de Fujimori condamné pour de graves violations des droits de l'homme. La Cour a déclaré que Barrios Altos constituait une grave violation des droits de l'homme et que La Cantuta était un crime contre l'humanité. Aucune de ces citations n'est donc applicable au cas d'une personne condamnée pour de graves violations des droits de l'homme. Deuxièmement, la citation de la Commission interaméricaine des droits de l'homme sur le Nicaragua est dépassée et, de plus, elle ne tient pas compte du fait qu'elle dit que la grâce peut être obtenue, et si ce n'est pas possible, d'autres alternatives seront recherchées. Eh bien, la citation correcte devrait être lue dans la mesure où cela ne serait pas possible. Ensuite, le pardon ne serait pas accordé. L'arrêt, en outre, fait peu référence à la jurisprudence constante de la Cour interaméricaine des droits de l'homme développée en particulier dans les affaires péruviennes.

- Estimez-vous que la décision a été plus politique que le respect des normes constitutionnelles en matière de défense des droits de l'homme ?

- Je pense que les juges Blume, Ferrero et Sardón ont imposé une préférence politique particulière. Ils voulaient libérer une personne pour laquelle ils ont une affection politique .

- Et ont-ils profité de la composition incomplète actuelle de la Cour constitutionnelle pour faire avancer cette décision ?

- Oui, bien sûr. Peu importe que les magistrats aient un choix politique. Qui plus est, c'est souhaitable et quiconque s'intéresse au pays doit avoir une position politique. Mais l'autre chose est de faire partie d'une institution telle que la Cour constitutionnelle. Fondamentalement, les raisons juridiques doivent prévaloir, plutôt que ses inclinations politiques.

- Suite à l'ordonnance de la Cour interaméricaine des droits de l'homme de ne pas exécuter le jugement du TC, l'affaire Fujimori sera à nouveau examinée dans cette institution. Et très probablement, la grâce sera annulée et l'ancien président retournera en prison.

- Oui, je n'en doute pas. Une réflexion sur ceux qui, disons, soutiennent Alberto Fujimori. Je pense qu'ils lui ont fait du mal en cherchant des solutions quasi criminelles qui, au final, vont être inversées et il est, disent ses disciples, en train de jouer avec sa vie. Fujimori devra partir quand c'est approprié. Personne ne devrait mourir en prison. Je ne pense pas que la grâce soit la voie mais d'autres formes parce que les crimes pour lesquels il a été condamné sont impardonnables. Tu ne peux pas lui pardonner. Il ne peut y avoir de pardon. Cela ne signifie pas que je meurs en prison parce qu'il existe d'autres voies qui peuvent être la prison à domicile avec surveillance électronique ou permis de libération. Les deux servent le même objectif, mais ils ne nuisent pas aux familles des victimes ni au système interaméricain en ce sens que leurs crimes sont impardonnables.

- Êtes-vous d'accord pour dire que la présentation de la juge Marianella Ledesma était un exemple de ce que devrait être la défense des droits de l'homme et que les grâces telles que celle accordée à Fujimori ne devraient pas avoir l'ombre d'une irrégularité ?

- Il s'agit d'un plaidoyer en faveur de la mémoire, de la justice et du respect des droits de l'homme en tant que base fondamentale d'une démocratie. Les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l'homme sont abondants. C'est un bon texte de loi qui reflète le meilleur des votes sur ce sujet.

- Quelles implications juridiques la décision de TC aurait-elle pour Fujimori dans les affaires qui font l'objet de poursuites telles que Pativilca et les stérilisations forcées ?

- En principe aucun car il ne faut pas oublier que la chambre qui juge Fujimori dans l'affaire Pativilca a appliqué un contrôle conventionnel et déclaré inapplicable la décision de grâce. Ainsi, le fait que la grâce « revive » ne supprime pas la décision de la salle d'audience qui, à l'époque, a déclaré que la grâce ne s'appliquait pas à l'affaire en question. Cela va continuer.

