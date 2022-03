Présence militaire et omission municipale : deux autres facettes de la crise des disparitions à Guanajuato

Au 28 mars, Guanajuato avait enregistré 2 660 personnes disparues, tandis que dans tout le Mexique, il y en avait 98 302. Derrière ces deux personnages se cachent des milliers d'histoires de vie et de recherche de leurs proches et de cette partie de la société qui a fait preuve de solidarité avec eux et eux.

La dimension de la crise humanitaire, constituée de multiples violences systématiques et généralisées et de violations des droits de l'homme, ainsi que d'attaques contre des corps, des territoires et des sphères sociales, n'a cessé de croître ces dernières années.

Nous pouvons de plus en plus nous situer dans un contexte de micro et macro-conflits armés itinérants, irréguliers et régionalisés, qui ne peuvent pas être définis comme des guerres traditionnelles, mais qui ne peuvent pas être cachés derrière la simple étiquette de « lutte contre la drogue » ou de « crime organisé ».

Au contraire, nous assistons à la propagation de groupes qui, dans le style paramilitaire et criminel, extorquent et contrôlent des populations et des ressources économiques de toutes sortes, avec certaines marges de manœuvre et des zones libérées en collusion avec les autorités. Des virages allant de la collecte des droits de plancher au blanchiment d'argent, de l'extorsion aux hydrocarbures le trafic, depuis l'esclavage et le trafic d'êtres humains jusqu'au trafic d'armes, c'est-à-dire des questions qui vont au-delà des drogues illégales.

Il convient de garder à l'esprit que les chiffres officiels des disparitions ne reflètent qu'une partie du problème, en raison du nombre élevé de personnes qui n'ont pas signalé de disparition pour diverses raisons, ce que l'on appelle la « figure noire », et en raison de l'énorme ignorance du phénomène des migrants disparus.

Ils ont trouvé plusieurs sacs en plastique contenant des restes humains, on dit qu'ils pourraient être entre 3 et 5 corps, sur un chemin de terre de la colonie des Gobernadores. Les auteurs de ces meurtres n'ont laissé aucun message comme dans d'autres découvertes (PHOTO : DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

Compte tenu de la crise d'insécurité des 5 dernières années et de l'apparition la plus récente de 15 groupes de proches de personnes disparues et fouiller les femmes à Guanajuato, les questions de recherche humanitaire, de prise en charge des victimes et d'identification médico-légale, ainsi que les phénomènes déchirants des homicides intentionnels, les tombes clandestines et les sites d'extermination sont devenus un peu plus visibles et ont été placés, même avec des réserves et des limites, sous un certain contrôle public.

Cependant, deux aspects ont été relativement occultés dans ce que nous percevons et étudions le contexte au niveau de l'État et du débat public : le facteur militaire et le facteur municipal.

D'une part, le schéma de militarisation fait référence à la réalisation de tâches de sécurité publique par des organismes militarisés, tels que la Garde nationale, ou directement par les forces armées. Cela, historiquement et comparativement, dans d'autres entités et pays a conduit à de graves problèmes de sécurité, de violence et de qualité démocratique elle-même.

Bien qu'il n'ait pas toujours été possible d'établir une relation directe entre la présence de forces militaires dans les territoires et l'augmentation de la violence, au Mexique, la relation a existé en fonction de la dynamique, des populations locales et des ressources dans lesquelles elles interviennent, et du type de les opérations et le contrôle territorial qu'ils recherchent sont exécutés.

À Guanajuato, 1 049 soldats de Sedena ont été déployés en 2019 et 3 919 en octobre 2021, soit près de quatre fois plus en quelques années. De même, la Garde nationale a quadruplé sa présence, passant de 2 110 soldats en juillet 2019, date de sa création, à 8 210 en novembre de l'année dernière, tandis que la police civile, étatique et municipale n'a atteint que 10 725 déployés, soit moins que ceux des forces militaires.

Nous considérons actuellement le GN comme un corps militaire de facto car ses commandements, sa formation, l'origine de la grande majorité des troupes et ses logiques opérationnelles ne sont pas la police civile.

L'escalade de la violence dans l'État a également été enregistrée parallèlement à l'augmentation de ces déploiements et opérations.

La police municipale garde aujourd'hui la zone où un commandement armé a tué sept personnes, dans la ville de Salvatierra, dans l'État de Guanajuato (Photo : EFE/Stringer)

D'autre part, le niveau de gouvernement qui a été le plus ignoré de la grave situation des disparitions a été le niveau municipal, bien que ce soit celui qui, par sa nature, devrait être le plus proche des citoyens et des problèmes locaux, y compris les disparitions qui continuent de se produire quotidiennement et qui, s'ils n'interviennent pas rapidement au niveau local, deviennent permanents en aggravant la crise.

Selon la législation fédérale et les lois de Guanajuato sur la disparition, la recherche et les soins aux victimes, les trois niveaux de gouvernement et les autorités des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ont une série de pouvoirs et de responsabilités pour traiter les disparitions, qui sont donc considérés comme en tant que question intersectorielle et qui nécessite une coordination aux niveaux national et international, ainsi que le plein respect du droit à la participation conjointe des victimes, de leurs organisations et des groupes d'accompagnement ou des personnes ayant un intérêt légitime.

Malheureusement, à ce jour, il s'agit d'éléments inconnus de la politique municipale, ou simplement de questions qui ne relèvent pas de sa compétence. En ce sens, les municipalités semblent confondre le fait qu'elles n'ont pas de compétence exclusive sur une question avec celle de ne pas avoir la pleine compétence, et tant d'années de retards injustifiables se sont accumulés depuis l'adoption des lois et ont impliqué leur participation.

Ce n'est que depuis novembre 2021 qu'une partie des municipalités de Guanajuatense a commencé à signer des accords avec la Commission d'État pour la recherche de personnes afin de créer des cellules ou des groupes de recherche municipaux et, malgré cela, n'ont pas activement impliqué dans leur formulation les victimes et les groupes qui ont déjà des années de expérience sur le territoire et peut contribuer à la recherche, ou dans les aspects de l'intelligence de quartier et de communauté qui créent des réseaux. Ce n'est qu'un exemple de bouton, car il existe de nombreux autres aspects dans lesquels le niveau local doit être impliqué et dans lesquels il peut même améliorer les droits minimaux garantis aux personnes et liés aux disparitions, aux recherches et aux soins aux victimes (nous avons travaillé dessus dans Ibero à partir du livre « Propositions pour León 2021 »)

Ceci est corroboré par 9 demandes faites en novembre 2021 par l'intermédiaire de l'Unité de transparence à de nombreuses autres municipalités qui connaissent un nombre élevé de disparitions et/ou de tombes clandestines : León, Celaya, Irapuato, Silao, Salamanca, Pénjamo, Salvatierra, Acámbaro, Guanajuato. Les questions ont demandé des informations sur la base des pouvoirs établis par la loi sur la recherche de l'État et se concentraient sur ses cellules municipales, qui à ce jour n'ont été mises en œuvre nulle part ; sur ses panthéons municipaux, dont les données ou les enregistrements utiles pour une recherche de longue date ne sont parfois pas partagés ; sur leurs bureaux ou les fonctionnaires municipaux chargés des soins aux victimes, qui sont généralement simplement « canalisés » par des personnes non spécialisées, entre autres fonctions qu'ils doivent exercer et qui, par contre, n'ont pas été exercées. Dans certaines réponses, les municipalités ont même déclaré qu'elles n'étaient pas compétentes, ou dans toutes elles elles ont déclaré qu'elles n'avaient pas de groupes de recherche ou d'informations sur la formation, les panthéons ou d'autres activités prévues par la loi.

Les résultats confirment les informations recueillies en 2020 lors d'une autre recherche sur les mêmes sujets et les obligations légales pour les municipalités qui, à l'heure actuelle, malgré le changement d'administration et la signalisation des collectifs tout au long de 2021, n'ont pas tourné leur regard de manière coordonnée et véritable moyen collaboratif envers les personnes disparues et leurs familles sur leurs territoires et domaines de compétence, au-delà de certaines réunions, des invitations formelles à assister à des événements, ou en temps opportun, une assistance ou un soutien d'urgence de la part des victimes et des organisations.





* Fabrizio Lorusso est universitaire au département des sciences sociales et humaines de l'Universidad Iberoamericana Campus León et membre de la Plateforme pour la paix et la justice en État de Guanajuato .





