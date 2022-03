Les peuples indigènes du Chocó sont menacés de quitter leurs territoires

Le conflit armé a acculé le département frontalier de la Colombie, principalement des groupes tels que le Clan du Golfe, ont cherché à s'installer sur ce territoire et à s'étendre en profitant de la géographie de la jungle et de la faible présence de l'armée et de l'État.

Par exemple, il y a quelques heures, la septième division de l'armée a annoncé qu'elle avait « repris » le contrôle de Novita, une municipalité confinée depuis deux semaines par des menaces d'assassinats et des champs de mines de l'Armée de libération nationale, ELN. Selon le Bureau du Médiateur, il y avait environ 4 000 personnes, 25 communautés ethniques, dont 6 autochtones.

Parfois, les peuples autochtones du département sont les plus touchés par ces conflits armés. Même les enfants de ces communautés préfèrent se suicider, avant d'être recrutés par les groupes armés présents dans le Chocó.

Selon El Espectador, à Carmen del Darién et Bajo Atrato, des dirigeants autochtones de Carmen del Darién et de Lower Atrato affirment ne pas pouvoir se déplacer librement sur leurs territoires, car ils soulignent que le clan du Golfe s'étend et s'installe dans des bassins fluviaux, ils doivent donc demander des « permis spéciaux » pour entrer ou sortir de là. « Si nous descendons dans la municipalité, nous ne pouvons pas apporter une valeur alimentaire supérieure à 20 000 pesos. Ils exigent toujours une facture. »

En revanche, le maire de Carmen del Darién a déclaré au journal qu'il n'avait reçu aucune plainte à ce sujet, bien qu'il reconnaisse des difficultés d'ordre public. Hier, la visite du Haut Conseil présidentiel s'est terminée à Quibdó, où ils ont discuté de solutions ou d'alternatives sur des questions telles que le déplacement, le recrutement et les suicides qui se produisent dans le Chocó.

La CIPRUNNA est la Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement, de l'utilisation, de l'utilisation et de la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents par des groupes armés organisés et des groupes criminels organisés. Cette commission, en collaboration avec le bureau du Médiateur et Carlos Alberto Baena, vice-ministre de l'Intérieur pour la participation et l'égalité des droits, a participé à la visite du ministère, au cours de laquelle 6 alertes précoces ont été émises pour avertir du risque de recrutement dans le Chocó. Bojayá, Condoto, El Litoral de San Juan, Medio Atrato et Novita sont les municipalités où le risque est le plus élevé.

Mais les efforts ne suffisent pas, Manuel Alirio Cáceres González, un agriculteur qui était en route pour faire son travail quotidien, a marché hier sur une mine à Mochadó, dans la municipalité de Bajo Baudó, Chocó, sur les rives du fleuve Docampado. Après l'incident, il a dû être transféré dans un centre de santé parce que sa jambe avait été mutilée. La municipalité est préoccupée car la mine se trouvait à environ 20 mètres de l'école du Sacré-Cœur de Jésus.

Hermeneguildo González, maire de Bajo Baudó, a déclaré qu'ils craignaient un déplacement massif vers la zone urbaine, car au total environ 6 000 personnes sont confinées par ces événements, qui se sont produits depuis 2021. Il s'agit du troisième cas présenté cette année dans la municipalité, ils demandent donc l'aide du Bureau du Médiateur et du gouvernement national.

Mais, malgré le conflit et que de nombreux habitants ont préféré fuir les territoires, même sans accès à des services de santé ou même à un poste de santé à proximité, certains préfèrent y mourir, plutôt que de quitter leurs terres.

CONTINUEZ À LIRE :