Le Congrès adopte le projet de loi sur

Le 30 novembre, le Sénat de la République a tenu le dernier débat sur le « projet de loi des secondes chances » et a approuvé l'initiative, qui vise à bénéficier au travail ceux qui ont purgé leur peine en prison.

Selon W Radio, la représentante de la Maison de Bogotá, Katherine Miranda, et la directrice de l'Internal Action Foundation, Johana Bahamón, ont été reconnaissants de l'approbation du projet.

« Nous attendons la sanction présidentielle. C'est un projet de loi qui bénéficiera à plus de 97 000 personnes actuellement privées de liberté. Cette quasi-loi de la République donnera des incitations fiscales et économiques aux entreprises qui embauchent une population reportée », a déclaré le représentant Miranda.

La promotrice de cette initiative est Katherine Miranda a fait valoir que la loi pourrait bénéficier à environ 97 000 personnes.

Miranda, qui a souligné le travail de l'exigeante trix Johana Bahamón, a déclaré qu'en plus de permettre la réinsertion sociale de milliers de personnes qui ont déjà payé leur peine ou leurs dettes envers le système judiciaire du pays, le projet permettrait aux personnes âgées de 25 à 30 ans de ne pas récidiver. Les avantages dont bénéficieraient les entreprises pour embaucher des hommes et des femmes qui ont déjà réglé leurs comptes juridiques en souffrance seraient, entre autres, des réductions sur les paiements parafiscaux pour les employés reportés et des frais spéciaux pour le paiement des frais de scolarité commerciaux.

« Nous pensons aux plus de 97 000 personnes détenues dans le pays, de sorte qu'au moment où ils purgent leur peine, les jeunes âgés de 25 à 29 ans, qui représentent environ 15 % de la population carcérale du pays, risquent de ne pas avoir d'opportunité surtout. Nous espérons que le projet de loi poursuivra son processus législatif au Sénat et deviendra une loi de la république », a ajouté le membre du Congrès du mouvement de l'Alliance verte.

C'est le 31 août que l'influenceuse et « reine des kératines », Daneidy Barrera Rojas, reconnue sur les réseaux sociaux comme « Epa Colombia », était avec Miranda au Congrès de la République, participant précisément à cette initiative.

C'est précisément la créatrice de contenu qui, il y a quelques semaines, est devenue un sujet de conversation controversé après que la justice l'eut condamnée à payer près de cinq ans de prison, et à payer une dette millionnaire, pour ses actions dans les marches de grève nationale au second semestre 2019.

Daneidy a été enregistrée brisant les locaux de TransMilenio, ce qui lui a causé des problèmes juridiques et a été publiquement reprochée. Après les événements, la jeune femme a réussi à créer une entreprise populaire de kératine et de produits capillaires, ce qui lui a permis non seulement d'être une entrepreneure prospère dans le pays, mais également de créer des emplois pour des centaines de personnes.

La condamnation de la jeune femme a été critiquée par certains citoyens qui ont qualifié la décision du tribunal d'injuste, considérant que « l'EPA » avait déjà réglé ses dettes avec la loi et se serait revendiquée en devenant un élément actif et bénéfique de l'économie du pays.

CONTINUEZ À LIRE :