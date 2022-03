La bibliothèque Luis Ángel Arango de Bogotá organise une exposition en hommage au cyclisme colombien

À la suite des histoires et des histoires de ceux qui ont accompagné les « coléoptères » tout au long de leur développement et, en plus de ce qui a récemment été mis en lumière dans le cyclisme colombien, un sport qui représente le pays depuis des années, cette exposition a été créée, qui ouvrira au public jeudi, Le 31 mars, pour rendre hommage aux pédalistes, à la campagne et au pays.

Cette exposition a une perspective documentaire qui nous invite à explorer et à reconnaître les débuts et les moments emblématiques du cyclisme national, de la même manière qu'il est proposé qu'il y ait, une perspective sociologique, qui nous invite à réfléchir au rôle de cette discipline sportive dans la construction d'un imaginaire du pays.

Le cyclisme, en plus d'être l'un des sports phares de la Colombie, au milieu du XXe siècle, ce sport a permis aux Colombiens de reconnaître les territoires et les paysages inconnus du pays et de construire une nation imaginée par des milliers d'auditeurs de radio qui se sont connectés avec les voix et les histoires, parfois fictif, des narrateurs de la Vuelta a Colombia et de quelques autres compétitions cyclistes.

Le vélo est devenu un moyen de transport fondamental pour la campagne et la ville. Comme l'a déclaré Ana Roda, directrice du réseau des bibliothèques Banco de la República, « le vélo est le moyen de travail et de communication pour la plupart des Colombiens et, en tant que sport, il est lié au développement du pays depuis le milieu des années 1950 ».

Simulant une route, l'exposition se compose de trois étapes : Un pays découvert par les pédalazos, qui permet de parcourir le territoire colombien des années 1920 aux années 1980 ; La conquête de l'Europe, qui raconte certains des exploits des cyclistes colombiens et leur arrivée en compétition européen ; et The Return qui parle de la résurgence du cyclisme colombien et de la façon dont il s'est à nouveau démarqué sur la scène internationale.

En outre, l'exposition, qui était initialement virtuelle et est toujours disponible sur le site Web de Banrepcultural, propose une variété de contenus numériques tels que des interviews et des conférences avec des experts dans le domaine, ainsi qu'un centre de ressources documentaires où des biographies, des audios, des capsules vidéo animées et d'autres des éléments motivants sont des connaissances sur le cyclisme en Colombie.

Dans le cadre de l'ouverture, une discussion aura lieu entre Ricardo Montezuma, Luis Alejandro Díaz et Andrea María Navarrete, animée par le journaliste Sinar Alvarado. Cette conférence aura lieu à 17 h 00 au musée Miguel Urrutia. D'autre part, Diego Aldana et Gabriel Linares, commissaires de l'exposition, feront une visite guidée des trois étapes de l'exposition dans le hall d'exposition bibliographique à 16h00.

Enfin, cette exposition sera gratuite, mais avec une capacité limitée, il est donc conseillé aux visiteurs d'arriver tôt. De plus, ceux qui souhaitent participer à cet événement doivent avoir un calendrier de vaccination complet.

