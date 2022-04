Christian Cueva a été acclamé par les applaudissements à son arrivée à Trujillo

Les célébrations se poursuivent après la qualification pour le repêchage pour un quota pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'une des figures de la rencontre décisive de mardi, où le Pérou a battu le Paraguay, est Christian Cueva, qui a effectué une passe à trois doigts pour le premier but péruvien. Également connu sous le nom de « Aladino », il en a profité pour rester dans le pays et a décidé de se rendre dans sa ville natale de Trujillo, où il a été acclamé à son arrivée à l'aéroport Carlos Martínez de Pinillos.

Sous les applaudissements des personnes qui se trouvaient à l'aérogare, Cueva est montée dans une camionnette qui l'attendait pour commencer son séjour dans la ville de Trujillo. Bien qu'il s'agisse de petits moments, le milieu de terrain de l'équipe nationale péruvienne a signé quelques maillots et a remercié l'amour de son peuple qui est fier d'être le « 10 » de l'équipe nationale.

D'autre part, une vidéo a été rendue virale sur les réseaux sociaux où Christian Cueva se démarque en chantant la chanson populaire « Niña Tonta », lors d'une réunion animée par l'orchestre de cumbia La Bella Luz. « Aladino » s'est montré avec ses meilleurs mouvements de danse et a été encouragé à prendre le micro pour chanter une chanson populaire du groupe.

Ce n'est pas la première fois que cela se produit, puisqu'en direct sur son compte Instagram, on l'a vu chanter « Dejame » avec sa femme. Cependant, cela a poussé Pamela López à saisir le visage de son mari, ce qui a provoqué la réaction du footballeur, qui lui a dit à regret : » Ne me quittez pas. « Les personnes qui l'accompagnaient dans la voiture ont ri et tout le monde a continué à chanter la chanson jouée dans la voix de Tony Rosado.

ILS DEMANDENT QUE LE STADE HUAMACHUCO PORTE SON NOM

Le nom du flyer national continue de susciter l'enthousiasme des fans péruviens, même dans le pays où il a passé une grande partie de son enfance, Huamachuco. Cela fait suite à la décision des autorités de la ville de demander au conseil régional que le stade porte le nom de Christian Cueva .

« Bien qu'il soit vrai qu'il est né à Trujillo, son enfance, son enfance et son adolescence ont été passées ici (Huamachuco). Il est venu d'ici, de l'académie de l'Institut pédagogique de football, puis militaire dans une grande équipe de Trujillo, puis aux niveaux national et étranger. En plus d'être l'architecte de notre équipe lors du dernier match contre le Paraguay, c'est avec son génie, des passes importantes qui ont généré les deux buts qui nous ont mis les pieds dans la Coupe du monde du Qatar », a déclaré le conseiller de la municipalité provinciale de Sánchez Carrión, Alberto Mendoza Acosta, rappelant le match qui a joué le milieu de terrain national contre les Guaraníes.

Rappelons que Christian Cueva est né à Trujillo (La Libertad) en 1991 et a déménagé à Huamachuco pendant son enfance dans cette ville des montagnes de Liberteña d'où ses parents sont originaires. Il a grandi depuis l'âge de 2 ans dans cette ville située à près de quatre heures de Trujillo, capitale de La Libertad.

LA NUIT DE « CUEVITA » AVANT LE PARAGUAY

Comme il l'a fait avec le Venezuela et lors d'autres matches de ce processus de qualification, Christian Cueva a mis l'équipe sur ses épaules et a démontré son bon niveau. À 5 minutes du Pérou contre le Paraguay, a averti que ce serait sa soirée. Il a vu Gianluca Lapadula courir et mettre une passe à trois doigts derrière le dos des défenseurs guaranis, laissant 'Bambino' face au but qui a ouvert la partition.

Par la suite, il a cédé un coup de luxe avant le but de Yoshimar Yotún. Il s'est emparé du ballon, a fait un 'chapeau' à un rival, en a échappé à un autre avec un court attelage et l'a remis à Edison Flores, qui a fini par obtenir un centre pour 2-0.

Finalement, ils ont couru le 67′ et étaient très proches de la ligne. L'arrière Robert Rojas est sorti à sa marque, mais à aucun moment il n'y a eu de nervosité chez le Péruvien. 'Aladdin' a marché dessus comme s'il était dans son quartier et quand il a senti la pression d'un autre rival, il l'a tirée pour sa jambe gauche. Une véritable démonstration de « chocolat ».

CONTINUEZ À LIRE