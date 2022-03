Azcapotzalco : comment s'inscrire à la bourse du travail avec des salaires allant jusqu'à 20 000 pesos

Dans le bureau du maire d'Azcapotzalco, ils ont partagé différents postes vacants via leur bourse de l'emploi 2022 avec des salaires allant jusqu'à 20 000 pesos.

Les emplois comprennent différents profils et postes, les personnes intéressées doivent postuler au centre d'affaires international dont le siège est situé Avenida 22 de Febrero, numéro 440 dans le quartier de San Marcos pour s'informer sur l'échange d'emplois Azcapotzalco et postuler pour le poste vacant de intérêt. Les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 8 h 00 à 15 h 00, le week-end, de 8 h 00 à 16 h 00.

Quels sont les postes vacants disponibles ?

* Analyste de la paie : il y a trois places disponibles, les exigences sont d'avoir entre 25 et 45 ans avec un diplôme dans les domaines de l'administration, ils demandent de l'expérience dans l'établissement de la paie hebdomadaire et bihebdomadaire, le calcul des règlements, les inscriptions, les départs, la gestion de Advanced Excel, connaissance du CIO, NOI, SNA et IDC ; le salaire est de 20 000 pesos par mois.

* Assistant à l'entretien : il y a six places disponibles, parmi leurs exigences sont de 18 à 45 ans, avec des études secondaires terminées, des connaissances en maçonnerie, peinture, plomberie et cloisons sèches, le salaire est de 7 000 pesos par mois.

(Photo : Bureau du maire de Facebook/Azcapotzalco)

* Mécanicien industriel : avec 3 places disponibles, l'âge entre 18 et 40 ans, le candidat doit avoir terminé l'ingénierie, une expérience minimale de 6 mois, être responsable, organisé et ponctuel.

* Cuisiniers et cuisiniers : titulaires d'un diplôme ou d'un stage en administration, expérience minimale d'un an, disponibilité des horaires, 5 postes vacants sont disponibles et le salaire qu'ils offrent est de 6 500 pesos plus primes.

* Assistant administratif : il y a 5 places, les exigences doivent avoir entre 25 et 45 ans, des études de premier cycle ou des stages en administration, une expérience en comptabilité et en administration du personnel, un salaire compris entre 7 000 et 8 000 pesos par mois.

Les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 8 h à 15 h et le week-end de 8 h à 16 h (Photo : SNE)

* Comptable : l'âge est de 18 ans et plus, les candidats doivent avoir un diplôme en administration complété ou tronqué, être proactif, responsable, ponctuel et savoir travailler en équipe, donner 10 000 pesos par mois. avoir au moins trois ans d'expérience dans le poste et avec une licence fédérale valide, le salaire est de 12 000 pesos par mois.

* Opérateur de nettoyage : il demande une expérience minimale de 6 mois, a entre 24 et 50 ans, a terminé ses études secondaires et donne 5 000 200 pesos par mois.

* Dans le poste d'assistant en administration, il y a deux postes vacants disponibles, car les exigences doivent avoir entre 18 et 40 ans, des études de niveau intermédiaire supérieur ou un diplôme terminé, ils offrent un salaire hebdomadaire de 1 500 pesos. Diplômé d'un baccalauréat, l'âge maximum pour postuler est de 50 ans, ils donnent une semaine de salaire de 1 800 pesos. * Il y a cinq postes vacants pour un assistant d'entrepôt d'usine, les exigences sont d'avoir 18 ans ou plus avec un minimum d'études primaires, d'être proactif, responsable, actif, de donner 6 000 pesos par mois.

* Dans le module de soins Azcapotzalco, ils partagent également des postes vacants, il est situé à Camarones 494, coin nord 87 b, le Recreo.

