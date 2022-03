Au Chili, ils ne pardonnent rien à Reinaldo Rueda non plus : « C'est un gentleman, mais il manque de catégorie »

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

Reinaldo Rueda n'a pas seulement été remarqué pour son incapacité à mener l'équipe colombienne vers son troisième championnat du monde consécutif, mais aussi au moment où il était aux commandes de l'équipe chilienne, un autre de ceux qui ont manqué de billet pour le meilleur concours de football.

Bien que les Australs n'aient été dirigés que par quatre matches de qualification, avec deux défaites, un match nul et une victoire, sa quatrième place dans la Copa América 2019, tournoi auquel il est arrivé interrogé par sa petite préparation, et son départ a marché sur le côté pour mener le Tricolore, l'a conduit à être interrogé par la presse chilienne.

L'un des médias qui a consacré des publications au timonier colombien était La Tercera, qui, en plus de le condamner pour avoir quitté le Chili pour arriver en Colombie, mais sans renoncer pour soi-disant parvenir à un accord économique, ce qui a entraîné un coup financier pour l'ANFP, a interviewé quelques anciens La Roja footballeurs pour donner votre avis.

Leon Astengo, défenseur central de l'équipe nationale chilienne dans les années 1980, a remis en question les problèmes internes de l'équipe, ainsi que leurs faux départs lors de conférences de presse.

Les critiques pour La Tercera ont été rejointes par le capitaine de La Roja au Chili 1962, Sergio Navarro, qui ne voit pas Rueda et Martín Lasarte - qui l'a remplacé par l'entraîneur de café sur le banc - comme entraîneurs de la hiérarchie. Il l'a déclaré sans ambages :

« Lasarte et Rueda ? Ils ne sont pas de premier ordre. Ce sont de bonnes personnes, messieurs, elles font la même chose que les entraîneurs chiliens. Mais ils envoient chaque condore. Avec le Brésil, nous perdions 2-0, des changements ont été apportés et deux autres ont été apportés. Le Chili a besoin d'un entraîneur chilien, que je connais des Chiliens, qui exige un peu d'humilité et de sacrifice de la part des joueurs », a-t-il dit.

Vallecaucano, qui avait déjà eu l'occasion de mener la Colombie sur le chemin de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, dans les qualifications de laquelle il était à un point des qualifications, tout comme cette fois, n'a pas fait de la meilleure façon en tête depuis février 2021. C'est du moins ce que montrent les chiffres.

Cette fois, à la tête du drapeau tricolore, il a marqué 5 défaites, 7 nuls et 10 victoires. Sur les 22 matches, 14 étaient pour des KO, 7 lors de la Copa America Brésil 2021 et un match amical (contre le Honduras). Sa performance, de 46,9%, était inférieure à celle de Carlos Queiroz, qui menait 18 matches et affichait un pourcentage de 59,26.

