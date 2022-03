Le Pérou au repêchage : contre quelle équipe jouera-t-il pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

L'équipe nationale péruvienne a remporté une victoire très importante contre l'équipe paraguayenne dans un duel valable pour la 18e et dernière date du Sud Qualifications américaines. Le stade national de Lima a brûlé comme lors des grands matches et des milliers de fans à l'intérieur du site, et des millions de fans péruviens à travers le monde ont été témoins de cet exploit qui a remis le « bicolore » sur la scène avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. En ce sens, dans la prochaine note, nous vous parlerons du prochain adversaire dans le repêchage et de la date de ce match.

Pour commencer, il convient de mentionner que les croix du repêchage ont changé pour le processus de qualification en cours. Et c'est que lors des éditions précédentes, la cinquième place en Amérique du Sud a contesté l'accès à la Coupe du monde contre la première en Océanie. Cependant, en novembre de l'année dernière, la FIFA a modifié le calendrier et a déterminé que le représentant de la CONMEBOL serait jumelé avec le meilleur tiers d'Asie.

Avec ces informations préalables, deux équipes se battront pour cet espace : l'équipe nationale australienne et les Émirats arabes unis équipe. Les « Socceroos » ont été transférés aux qualifications asiatiques après avoir dominé pendant des années en Océanie. Ils étaient troisièmes du groupe B avec 15 points derrière l'Arabie saoudite (premier avec 23 points) et le Japon (deuxième avec 22 points), ils joueront donc la phase de pré-repêchage. En fait, le match qu'ils ont joué contre l'Arabie saoudite cet après-midi, qui s'est soldé par une victoire 1-0 en leur faveur, ne visait qu'à compléter le calendrier, étant donné que les Arabes avaient déjà obtenu leur passe, bien qu'ils l'aient fait comme en première position.

L'équipe australienne était la rivale du Pérou lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie. |

De leur côté, les Émiratis ont gagné ce matin en battant la Corée du Sud 1-0 avec le but en solo de Hareb Abdullah (54′), assurant ainsi leur qualification pour la prochaine étape en ajoutant 12 points dans le groupe A. De cette façon, ils affronteront les Australiens pour définir le représentant final de l'Asie.

Et bien que l'Irak ait également participé à cette lutte pour la troisième place, malheureusement pour ses intérêts, il a égalé 1-1 avec la Syrie, accumulant 6 points et étant relégué à la quatrième place avec 9 points. Par ailleurs, l'équipe nationale libanaise, l'autre équipe en litige, a perdu ce mardi 29 face à l'Iran, n'ayant aucune chance de se qualifier.

Les Émirats arabes unis célèbrent un objectif. | Photo : Agences

Maintenant, la grande question qui se pose est la suivante : quand joueront l'Australie et les Émirats arabes unis ? Ici, nous vous en parlons. Le match unique entre les deux équipes aura lieu le mardi 07 juin. Et le gagnant devra jouer avec le « roja blanc » une semaine plus tard. Précisément, entre le 13 et le 14 juin, les matches auront lieu, à la fois lors du repêchage entre les représentants de la CONMEBOL et de l'AFC, et ceux de la CONCACAF avec l'OFC. Ce seront des duels uniques sans aller-retour et sur un terrain neutre, bien qu'il reste à définir les jours et les heures exacts.

Au départ, on pensait que ces réunions auraient lieu à Doha, au Qatar, comme un « juste milieu » entre les sélections de différents continents, mais cela serait en cours d'évaluation, car à ce moment-là, la chaleur est intense et atteint tranquillement 40 degrés. C'est précisément ce facteur qui explique pourquoi la Coupe du monde, contrairement à d'autres éditions, aura lieu en novembre de cette année. Cependant, il est possible que le repêchage se fasse dans les deux sens, ou également en un seul match à jouer en Europe. Tout sera défini dans les semaines ou les mois à venir.

Date :

Ce serait la deuxième fois que le « roja blanc » jouera un repêchage consécutif, après l'avoir réalisé lors de la dernière édition précédant la Coupe du monde 2018 en Russie.