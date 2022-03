Il n'a pas été rempli en 17 matches, ni en un seul : l'échec de l'équipe colombienne face au Qatar

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela - March 29, 2022 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Manaure Quintero

La Colombie ne méritait pas d'aller à la coupe du monde. La victoire de trois à zéro sur la Bolivie n'était qu'un chiffon d'eau chaude. Dès qu'il a brisé la série de sept engagements sans marquer, Reinaldo Rueda est revenu sur la même chose. Il a répété les décisions qui étaient toujours remises en question. Face à la nécessité de marquer trois points contre le Venezuela, il a opté pour un schéma tactique conservateur. Il n'a jamais compris que William Tesillo performe mieux en tant que défenseur central, pas plus qu'il n'a valorisé la polyvalence de Yairo Moreno. Répréhensible. Il a manqué de ticket pour la Coupe du monde dans sa loi.

Contre le Venezuela, on ne savait pas pourquoi l'entraîneur préférait Rafael Santos Borre à Miguel Ángel Borja. C'est vrai, l'un joue pour l'Eintracht Francfort et l'autre dans le Junior à Barranquilla, mais celui de l'équipe Tiburón, bon comme mauvais, est le tireur de café lors des qualifications. Au contraire, l'ancien attaquant de River Plate continue de ne pas se faire baptiser avec un but portant le drapeau tricolore. La seule chose, c'est qu'il a généré la pénalité pour que James Rodriguez envoie le ballon à l'arrière du filet, alors que la première partie de l'engagement était proche de la fin.

La faute, cependant, n'était pas seulement au timonier : comme lors des derniers matches, c'est-à-dire ceux disputés après la Copa América - même dans le même match - contre le Venezuela, il était difficile pour les joueurs de définir. C'est vrai, Wuílker Faríñez a volé plus d'une fois, mais si dans l'analyse il reste qu'il n'y a pas eu de buts à cause des gardiens de but rivaux, ce qui aurait pu être la cause de l'élimination continuera de se produire : un point négatif sans marquer avec peu de précédents, deux en réalité, un du Paraguay et le autre du Venezuela, le pire lors des qualifications.

Un point distinct mérite James Rodriguez. Personne ne doute de la magie des bottines de « 10 », mais leur condition physique l'est. Quand il est revenu sur les appels, après avoir résolu les frictions présumées avec Reinaldo Rueda, il n'a pas réussi à être déséquilibré. Il n'est pas apparu à ses coéquipiers dans le décalage défensif pour aider l'équipe, pas plus qu'il n'a effectué l'habituel entre les lignes qui l'ont mené à l'élite et à quelques reprises, il a essayé de tirer à mi-distance.

Il n'a marqué que le penalty, et en fait il a eu l'aide du VAR qui a annulé le premier arrêt de Faríñez en sortant du but. Le stratège l'a remarqué et, face à La Vinotinto, il l'a remplacé à la 62e minute par Juan Fernando Quintero.

Applaudissements pour Lucho Díaz, qui en plus de son talent a donné son âme, la même chose pour Sinisterra, qui en deux matchs en tant que partant a fait preuve de plus d'intégrité que certains de ses coéquipiers. Inutile de dire à propos d'Ospina : oui, il a échoué lors du match contre le Pérou à Barranquilla et pour ce but, en fait, la Colombie est devenue dépendante des autres, mais a sauvé l'équipe nationale de plus d'une défaite.

Quelle est la prochaine étape maintenant ? Le changement générationnel qu'exige chaque sélection. Probablement par la main du nouvel entraîneur - si Rueda commence - des référents tels que Radamel Falcao García et Juan Guillermo Cuadrado seront au revoir, tout comme la tâche de rechercher de nouveaux talents, qu'en est-il de Jorge Carrascal, Alfredo Morelo, Yáser Asprilla... ? Il va falloir essayer.

