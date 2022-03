Coldplay au Mexique : Chris Martin a promis d'interpréter la chanson de Juan Gabriel lors des prochains concerts

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Depuis que Coldplay a annoncé qu'ils allaient visiter le Mexique lors de leur tournée mondiale Music Of The Spheres, l'excitation des fans ne s'est pas arrêtée. En outre, lorsqu'il a été récemment annoncé qu'en plus des trois événements initiaux, deux autres ont été ajoutés.

Le premier concert du groupe anglais a eu lieu le 25 mars dernier à Monterrey ; tandis que le second a eu lieu le 29 mars à Guadalajara Jalisco. Il reste donc l'événement du 3 avril à Mexico et les nouvelles dates qui se tiendront le 30 mars au stade Akron de Guadalajara et une autre le 6 mars au Sol Forum dans la capitale du pays.

Face à ce choc, Coldplay, qui est jusqu'à présent à mi-chemin de sa tournée mexicaine, a surpris mardi dernier lors de son premier concert au stade Akron de Guadalajara, non seulement pour avoir joué ses plus grands succès, mais aussi en invitant sur scène l'un des acteurs les plus importants de la musique à l'échelle nationale : Fher , chanteur du célèbre groupe Maná, plusieurs fois primé.

Carla Morrison a ouvert les concerts du groupe dans le pays (PHOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM)

En plus de les accompagner pour une chanson, il a lancé, guitare à la main, son tube Rayando el sol, accompagné de tous les fans qui se sont réunis dans la célèbre maison du Sacred Flock.

Et comme s'il ne suffisait pas d'une chanson avec la chorale de milliers de personnes, Chris Martin a demandé qu'ils chantent tous ensemble pour le plus grand plaisir du Mexicain, et avec un Espagnol compliqué, il a pu chanter le célèbre refrain, aux cris et aux applaudissements des habitants de Jalisco. « Chantons pour toi », a déclaré le chanteur anglais.

« Vive le Mexique, salauds », a crié Fher avec une émotion singulière, et un immense sourire sur son visage.

Le groupe a surpris ses fans de différentes manières (Photo : FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM)

Mais ce n'est pas la seule surprise de Coldplay, puisque Carla Morrison a été chargée d'ouvrir le présentations que le groupe a se produiront au Mexique et, comme si cela ne suffisait pas, Chris Martin, le chanteur du groupe, a récemment commenté qu'il pouvait chanter une mélodie en espagnol.

Et c'est que lors d'autres concerts de la tournée, le groupe a interprété des chansons telles que El Corrido de Monterrey ou Bachata Rosa de Juan Luis Guerra lors de l'événement de Santo Domingo. C'est pourquoi, lors d'un entretien avec Imagen, le chanteur a révélé que pour ses prochains concerts au Mexique, il est possible que les participants puissent écouter l'un des succès de la Divo de Juárez.

« Peut-être à certaines dates, pas toutes, mais certains jours si j'attends », a-t-il commenté et, après la question sur le chanteur qu'il choisirait, Chris a mentionné : « Juan Gabriel ».

Coldplay est en tournée (Photo : REUTERS/Christopher Pike)

De même, le membre de Coldplay a souligné qu'il lui était difficile de chanter dans une autre langue, il a donc répété avec ferveur pour ne pas faire des erreurs et le faire de la meilleure façon possible.

« Je suis vraiment nerveux de chanter en espagnol, donc je dois tellement pratiquer chaque chanson, donc certains soirs, ce n'est pas possible », a-t-il dit, ajoutant que lui et les autres membres essaieraient le plus fort possible de chanter l'une des chansons de Juan Ga.

Il ne faut pas oublier que Coldplay a organisé une bonne tournée à travers le continent américain. Leur atterrissage a eu lieu à San Jose, au Costa Rica, où ils ont fait quelques représentations les 18 et 19 mars 2022 à l'Estadio Nacional avec H.E.R en tant que groupe invité, suivi d'un concert au stade olympique de Saint-Domingue, en République dominicaine.

Le groupe visitera également de nombreuses villes des États-Unis, en Amérique du Nord. Ils débuteront le 6 mai à Dallas, et continueront à travers le Texas à Houston, puis se rendront à Phoenix, Santa Clara, et deux dates au Soldier Field à Chicago.

