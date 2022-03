Ce qu'a dit Mariana Rodríguez à propos de la rumeur selon laquelle elle briguera une fonction publique aux élections de 2024

Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Mariana Rodríguez Cantú, chef du bureau d'Amar a Nuevo Leon et épouse du gouverneur Samuel García Sepúlveda, a évoqué les possibilités de briguer une charge publique en 2024.

Dans des interviews au magazine Quién, qui fait la couverture du mois d'avril, l'influenceuse a reconnu qu'au début, elle ne s'intéressait pas à la politique, mais « une fois que c'est compris », l'intérêt surgit.

Cependant, la première dame de Nuevo León a exclu d'être candidate à un poste élu populairement, car, dit-elle, elle aime être à la tête du bureau d'Amar a Nuevo León.

La première dame de Nuevo León a exclu d'être candidate à un poste élu par le peuple (Photo : Twitter)

« Pas maintenant, je trouve que mon rôle est magnifique. Je fais ce que je peux le plus, même sans ressources », a-t-il dit.

Au cours de l'entretien, Mariana Rodríguez a reconnu le rôle fondamental joué par ses réseaux sociaux, dans lesquels, depuis la campagne de Samuel García pour le poste de gouverneur de l'entité et jusqu'à aujourd'hui, elle partage avec ses partisans son travail à Capullos.

« Grâce à mes réseaux, je peux communiquer ce que je fais tous les jours. Personne ne doutera de ce que fait Mariana. Je ne voulais pas être sur les rubans et avec des protocoles qu'ils ont pour me recevoir à la porte avec un personnel ordonné », a-t-il dit.

Il a indiqué qu'avec l'actuel président de l'État, il avait construit une communauté numérique à laquelle il attribue la victoire des élections au gouvernement, puisqu'il a fait connaître les propositions via les réseaux.

L'influenceur a déclaré que Samuel García aura six ans auxquels elle était fiancée (Photo : Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)

« J'étais peut-être l'un des facteurs, mais il y en avait beaucoup plus, comme la stratégie et l'attitude de la campagne. Il était aussi en compétition contre trois personnes corrompues et Samuel n'avait rien à lui être retiré », a-t-il déclaré au magazine.

En ce qui concerne la possibilité que Samuel García brigue la présidence, l'influenceur a déclaré qu'il célébrerait les six années auxquelles il s'était engagé auprès du gouvernement de Nuevo León, mais s'il atteignait ce poste, il a souligné que « c'est un rêve pour lui et il l'accompagnera volontiers ».

Elle était convaincue que son mari terminerait son mandat avec approbation et que « les gens verront que la politique peut être faite correctement », et qu'ils lui donneront l'occasion de le prouver.

Dans le cas d'Emilio, un mineur qu'elle a ramené chez elle pour un week-end de janvier, Rodríguez Cantú a déclaré que c'était quelque chose de bien intentionné et qu'un scandale avait été fait pour affecter son mari.

Dans le cas d'Emilio, Rodríguez Cantú a déclaré que c'était quelque chose de bien intentionné (Photo : Instagram/ @marianardzcantu)

« Dans le cas d'Emilio, par exemple, c'est quelque chose qui a toujours été fait dans les maisons. On ne serait pas stupides de faire quelque chose qui n'était pas autorisé », a-t-il dit.

Il est à noter que le 27 mars, le gouverneur Samuel García a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles sa femme pourrait se présenter comme une future sénatrice, en publiant une photo sur son Instagram avec elle et en utilisant le hashtag #SENATORA.

« Simplement de l'amour... et beaucoup d'admiration #SENATORA », lu sur le réseau social, et ce qui a suscité différents types de commentaires parmi ses followers.

De plus, lors d'une tournée de travail qui s'est terminée dans la municipalité de Zuazua, le gouverneur a pris la parole et a proposé à son épouse Mariana de chercher une place au Sénat lors des prochaines élections en 2024.

« Vous l'avez vue, nous l'avons envoyée comme sénatrice en 2024, allez, remonter le moral, monter sur le bulletin de vote aussi », a-t-elle dit lors de son discours.

CONTINUEZ À LIRE :