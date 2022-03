Arrivée à l'aube, une femme a mis le feu à son partenaire à Soledad (Atlántico)

Un cas de violence domestique s'est produit dans le quartier de San Vicente, situé à Soledad, Atlántico, lorsque Hugo Manuel Rojas (45 ans) est rentré chez lui tôt mardi après avoir passé du temps avec ses amis au domicile où réside sa mère, à Villa Adela.

Quand il a été reçu par son partenaire, il y a eu une dispute au cours de laquelle il a exigé qu'il arrive tard dans la nuit ; plus tard, Rojas s'est endormi et au repos, la femme aurait pulvérisé de l'alcool et mis le feu, entraînant des brûlures de deuxième et troisième types sur 45% de son corps.

Dans un témoignage recueilli par le journal EL HERALDO, un proche de la victime a relaté ce qui s'est passé :

Les cris de Rojas ont provoqué l'intervention d'un fils de 17 ans, fruit d'une autre relation amoureuse, qui a éteint les flammes sur son corps et l'a accompagné à la résidence de sa sœur, où il a demandé de l'aide pour être emmené à la clinique Adelita de Char, située à Soledad.

Compte tenu de la gravité des blessures, les médecins l'ont dirigé vers la clinique Reina Catalina, à Barranquilla, où il est basé dans l'unité de soins intensifs.

Le coordinateur des médecins de cet hôpital, Jairo Quiroz, a rendu compte de l'état de santé du patient : « Il a des brûlures à la poitrine antérieure, aux membres supérieurs et inférieurs. Le patient est aux soins intensifs et jusqu'à présent, on sait qu'il n'a pas eu d'atteinte des voies respiratoires, il n'était donc pas nécessaire de l'intuber. Ce qui est devenu connu, c'est que son partenaire romantique l'a mis le feu. »

En revanche, des proches de la victime ont identifié l'agresseur comme étant Tania Mendoza Pérez, qui vivait avec Hugo Manuel Rojas depuis deux ans.

« Après avoir fait cela, il a pris un sac, a emballé des vêtements et est parti. Le personnel du bureau du procureur est arrivé à la clinique et la plainte a été déposée pour la retrouver », a déclaré un témoin des événements.

Cela aurait été un meurtre, la mort de deux voleurs aux mains d'un chauffeur de taxi.

À Barranquilla, il y a eu une tentative de vol contre un chauffeur de taxi qui a entraîné la mort de deux voleurs après une bagarre avec le chauffeur.

La nouvelle a choqué la communauté car, une fois de plus, les alertes ont été activées pour des raisons de sécurité. Cependant, après quelques jours, une nouvelle version des événements est connue qui changerait le cours de l'enquête et contredirait la première version du conducteur, identifiée comme Carlos Sánchez.

Le témoignage a été livré par un proche de l'une des victimes, M. Albert Coronado, père de Kevin Coronado Archibold, qui a affirmé que ce qui s'est passé n'était pas un vol qualifié, mais un meurtre, puisque apparemment le chauffeur de taxi et son fils se disputaient depuis trois ans.

« Tout d'abord, c'est un problème qui perdure depuis trois ans dans le village olympique et je veux que le nom de Luis Jimenez ne soit pas dit entre les deux, qui ils veulent les faire passer pour un criminel et ce n'est pas le cas », a déclaré le père de Kevin et a ajouté : « Il n'y a pas eu de vol qualifié s'il y avait un attaque directe contre mon fils à cause d'un problème qu'il a. transcendance d'il y a trois ans ».

Coronado a également précisé qu'il y avait des incohérences parce que ce jour-là, il y avait non seulement les trois, le chauffeur de taxi, son fils et l'ami de son fils, mais il y avait une quatrième personne qui protégerait parce qu'il a un casier judiciaire, en outre, que Luis Alberto Jiménez González, le sujet qui accompagnait son fils, n'était pas un criminel, il a gagné la première étape en vendant des chaussures.

« Ils ont rencontré samedi son frère (nommé Hector) que son père n'a pas traduit en justice, mais qui a participé à l'attaque. C'était les deux frères, Hector et Carlos », a-t-il dit. « Il (le père) a présenté Carlos parce qu'il est chauffeur de taxi et fait croire à un vol. Parce que c'était un policier, il avait la perspicacité de composer le rapport », s'est-il interrogé sur les faits.





