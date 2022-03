Raquel Pankowsky : c'est ainsi que les célébrités ont réagi à la mort de l'actrice

Le monde du spectacle est en deuil après la mort sensible de Raquel Pankowsky à l'âge de 69 ans. Jusqu'à présent, les causes de son décès et les détails des services funéraires qui seront effectués sont inconnus. Cependant, après que la regrettable nouvelle eut éclaté, certaines personnalités des médias se sont tournées vers leurs réseaux sociaux pour exprimer leurs condoléances à l'occasion de son départ.

Le 28 mars, l'Association nationale des artistes interprètes (ANDI) a confirmé une triste nouvelle sur son compte Twitter : « @ANDIMexico annonce le décès de son partenaire interprète Raquel Pankowsky. On se souvient d'elle pour sa participation à des productions telles que Carousel, a hook to the heart et Dad to every mother. Nous adressons nos plus sincères condoléances à leur famille et à leurs amis », ont-ils écrit.

Victoria Ruffo, l'une des actrices les plus renommées du Mexique au point d'être considérée comme la reine des feuilletons, a partagé un message sincère en l'honneur de l'historiste sur son compte Twitter : « QEPD ma chère Raquel Pankowsky. Bon moyen ! ».

Après le début de la pandémie, l'actrice a réalisé des vidéos de sensibilisation sur les mesures de précaution contre la COVID-19. Photo : Twitter/ @ANDIMexico

Eduardo España, un interprète qui a fait sensation pour ses rôles comiques à la télévision dans le rôle de Germán dans Vecinos, a également consacré quelques mots à la mémoire de sa mémoire à travers la même plate-forme. L'acteur a avoué que la nouvelle l'avait choqué et a présenté ses condoléances à ses proches.

« J'ai été très choquée et attristée par le départ de notre bien-aimée Raquel Pankowsky Q.E.P.D. Mes condoléances à ses proches », a-t-elle écrit.

Edgar Vivar, également connu sous le nom de M. Barriga pour son personnage emblématique dans El Chavo del 8, a pleuré le décès de la célèbre actrice. Avec des sentiments profonds, il a remercié les années qu'ils ont partagées ensemble sur scène et en dehors, en plus de reconnaître la marque qu'il a laissée sur la performance.

c'était la dernière photo que l'actrice a téléchargée sur son compte Instagram. (Capture d'écran : @raquelpanmx /Instagram)

« Cela me fait très mal de dire au revoir à mon amie Raquel Pankowsky. Merci pour plus de 30 ans d'amitié, d'affection et de sourires. Ovation debout », a-t-elle tweeté en même temps qu'une photographie de l'interprète de Mexico.

Arturo Carmona a fait de même en demandant le repos éternel de l'actrice à How poor so rich et remercié d'avoir eu l'occasion de travailler avec elle dans une pièce de théâtre : « Vole haut ma chère Raquel Pankowsky, merci pour l'honneur de partager la scène avec vous, dans Maduras , célibataire et désespérée . Repose en paix, ma « petite merveille », nous nous souviendrons de toi avec beaucoup d'affection. QEPD ».

Patricia Reyes Espindola a partagé qu'elle était très affectée par la perte : « Je pleure, je l'aime tellement ». Pati Chapoy a publié un message sur son compte Twitter : « Quelle tristesse, aujourd'hui il est temps de virer Raquel Pankowski QEPD », tandis que l'ancien président du Mexique, Vicente Fox Quesada, s'en est exprimé de façon inattendue. Il convient de rappeler que l'histrioniste a osé parodier Martha Sahagún, la femme du politicien, au cours de sa carrière.

Vicente Foz a été président du Mexique de 2000 à 2006. Foto : Cuartoscuro

« Pour Rachel, mon admiration et mon respect. Repose en paix ! Un gros câlin pour ses proches », a-t-il tweeté. Le célèbre personnage de Pankowsky a été nommé Martita Selon et est considéré comme l'un des plus réussis qu'il a joué au cours de sa carrière.

Jusqu'à présent, les causes de la mort de Raquel Pankowsky sont inconnues, mais cela pourrait être lié à la maladie dont elle a souffert il y a des années. Dans une interview accordée à Gustavo Adolfo Infante, l'actrice a avoué qu'elle souffrait d'une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et a expliqué que l'une de ses plus grandes craintes était de contracter un coronavirus car des complications pouvaient se développer.

« C'est tellement difficile pour moi de respirer [...] Je fume depuis que je suis toute petite, eh bien, j'ai allumé des cigarettes à mes parents et puis j'ai arrêté de fumer comme, cela fait un moment que j'ai arrêté de fumer, j'ai plus de 10 ans », a-t-il déclaré lors d'un appel vidéo avec le journaliste de divertissement.

