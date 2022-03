Quelle est l'offre entre deux puissances qui implique l'exploitation de la Station spatiale internationale

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo/File Photo

Depuis 24 ans, le plus grand objet spatial créé par l'homme tourne autour de la Terre à une hauteur de 400 kilomètres. Et depuis 22 ans, elle est habitée en permanence.

Il s' agit de la Station spatiale internationale (ISS), qui court actuellement le risque de cesser de fonctionner et même de s'écraser de manière incontrôlable dans certaines régions du monde en raison des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis plus d'un mois.

Quelques heures plus tard, après l'offensive du président Vladimir Poutine contre l'Ukraine, le président américain Joe Biden a fait une déclaration très dans laquelle elle a condamné l'action russe et a fait état de l'application de sanctions économiques sévères dans divers domaines, notamment dans l'espace et la technologie. « Poutine est l'agresseur. Poutine a choisi cette guerre, et maintenant lui et ce pays en subiront les conséquences. Aujourd'hui, j'autorise de lourdes sanctions supplémentaires et de nouvelles limitations sur ce qui peut être exporté vers la Russie. Cela imposera des coûts importants à l'économie russe, à la fois immédiatement et au fil du temps. Nous avons délibérément conçu ces sanctions pour maximiser l'impact à long terme sur la Russie et minimiser l'impact sur les États-Unis et nos alliés. Entre nos actions et celles de nos alliés et partenaires, nous estimons que plus de la moitié des importations de haute technologie de la Russie seront réduites. Cela portera un coup à sa capacité à moderniser ses forces armées, ce qui dégradera son industrie aérospatiale, y compris son programme spatial », a déclaré Biden.

Trois cosmonautes russes sont arrivés à l'ISS il y a quelques jours, vêtus de jaune et de bleu (TV de la NASA/document distribué via REUTERS).

Alors que le programme spatial réalisé par l'ISS comprend la coopération de plusieurs pays, ses deux piliers sont les astronautes, la technologie, la nourriture et les pièces de rechange fournis par les États-Unis et la Russie dans une alliance qui ignore les liens politiques qui à 400 kilomètres de la Terre.

Hier, le directeur général de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozin, a lancé un ultimatum aux États-Unis : « Le 31 mars est le dernier jour où la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne (ASC) doivent répondre à notre demande de levée des sanctions contre deux de nos sociétés civiles "; TsNiimash, de recherche en génie mécanique, et le Progress Rocket Space Centre ».

Les sanctions occidentales imposées à la Russie imposent des restrictions à l'exportation de biens et de haute technologie dans le but d'affaiblir ses secteurs stratégiques, y compris l'armée et son industrie aérospatiale. « L'ISS est un grand laboratoire spatial qui tourne autour de la Terre et qui a besoin d'une collaboration entre la Russie et les États-Unis pour fonctionner pleinement. Il n'est pas possible de continuer à orbiter autour de la planète à 400 kilomètres de distance sans la collaboration permanente entre les deux nations, entre les deux agences spatiales NASA et Roscosmos », a déclaré à Infobae le journaliste spatial Diego Córdova, auteur du livre « Huellas on the Moon ».

Les astronautes vivent paisiblement à bord de l'ISS, loin des conflits terrestres (NASA)

L'exploitation de la Station spatiale internationale est complexe. Alors que les modules aux États-Unis et en Europe fournissent l'énergie électrique que les panneaux solaires collectent et servent à faire fonctionner le complexe orbital, la Russie fournit le carburant et les moteurs qui lui permettent de rester en orbite et de ne pas finir par tomber de manière incontrôlable sur la Terre. La Russie fournit à la Station spatiale les lancements de ses capsules Progress, qui sont placées stratégiquement dans la structure orbitale afin que tous les 15 ou 20 jours, elle démarre ses moteurs et les soulève pour maintenir la hauteur et la vitesse correctes pour fonctionner. Il fournit même du carburant au laboratoire pour le faire fonctionner », a ajouté Córdova, qui présentera une conférence ce vendredi au planétarium Galileo Galilei sur la mission Artemis.

Et d'ajouter : « Les États-Unis ont aussi des navires qui sont couplés au complexe orbital, comme les capsules Cygnus, mais leurs moteurs ne sont pas aussi puissants et ils sont également situés à des points qui n'offrent pas une stabilité complète s'ils sont allumés pour donner de la hauteur au laboratoire spatial ».

Selon Córdova, la force gravitationnelle de la Terre attire l'ISS, qui doit corriger sa hauteur tous les 15 ou 20 jours en boostant les moteurs Progress. S'ils ne s'allumaient pas, la station spatiale commencerait à perdre de la hauteur et de la vitesse. Quelques jours plus tard, la structure commencerait à se frotter contre l'atmosphère terrestre et finirait par brûler et tomber de manière incontrôlable. »

Différents navires restent à quai dans le laboratoire spatial (NASA)

C'est la même théorie que Rogozin a décrite lorsqu'il a déclaré qu'il était impossible de contrôler l'ISS sans la participation de la Russie, car c'est le pays responsable de l'orientation de la station et de la prévision des collisions dangereuses, en plus de la fourniture de carburant et de fret. « Si vous bloquez la coopération avec nous, qui sauvera l'ISS d'une sortie incontrôlée de son orbit et tombera sur le territoire des États-Unis ou de l'Europe ? » , a récemment demandé le directeur général et ancien journaliste dans un tweet.

« Il est possible que cette structure de 500 tonnes tombe sur l'Inde et la Chine. Voulez-vous les menacer avec cette perspective ? L'ISS ne survole pas la Russie, donc tous les risques sont à vous. Êtes-vous prêt pour cela ? Messieurs, quand vous étudiez les sanctions, vérifiez ceux qui les génèrent pour voir s'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer », a-t-il ajouté.

Face aux sanctions américaines, la Russie a répondu en arrêtant les lancements pour les missions européennes depuis le cosmodrome de Kourou en Guyane française ; elle a cessé de fournir des moteurs de fusée aux États-Unis et a exigé que les futurs contrats Roscosmos ne soient facturés qu'en roubles. Roscosmos a également annulé le lancement des satellites de communication britanniques OneWeb, après que la société elle-même, avec le soutien du gouvernement, a cessé le lancement futur de ses fusées Soyouz depuis le cosmodrome russe de Baïkonour et signé un accord avec SpaceX, la société d'Elon Musk.

Les Russes et les Américains ont fait des sorties dans l'espace il y a quelques jours (télévision de la NASA/document via REUTERS)

Mais la NASA a dû préciser qu'elle continuerait à promouvoir la collaboration spatiale avec la Russie. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que les États-Unis continueraient à coopérer avec leurs partenaires, y compris la Russie, pour poursuivre leurs opérations sur l'ISS. La NASA a reconnu que les tentatives visant à séparer le segment américain du segment russe « poseraient des défis logistiques et de sécurité importants compte tenu de la multitude de connexions externes et internes, de la nécessité de contrôler l'inclinaison et l'altitude du vaisseau spatial, et de l'interdépendance des logiciels ».

« Pour l'instant, ils n'ont pas la capacité de remplacer les fonctions de contrôle de l'inclinaison de la station spatiale ou de réaliser des propulsions appropriées pour des opérations soutenues à long terme. Ils essaieront de nous remplacer par leurs cargos, avec leurs navires habités, mais cela prendra des années », a averti Rogozin.

« La station possède un câblage interne et externe complexe qui rend impossible la séparation des modules, qui sont conçus pour fonctionner connectés. Dans le pire des cas, la fin des opérations dans le complexe orbital peut être avancée et elle n'atteindra pas 2030, comme annoncé en février, avant la guerre », a conclu Córdova.

