Quelle est l'alopécie féminine dont souffre l'actrice Jada Pinkett Smith ?

Lors de la dernière édition des Oscars 2022, la cérémonie qui visait à récompenser le meilleur cinéma a été éclipsée par un acte violent avec Will Smith et Chris Rock. L'humoriste qui est apparu sur scène en tant que présentateur ne s'est pas mesuré au moment de faire une blague sur la tête de Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie, une maladie qui la cause perte de cheveux. Ce commentaire a poussé le protagoniste de « The Prince of Rap » à approcher l'humoriste pour le gifler à la vue et à la surprise de tous les participants qui étaient au Dolby Theater de Los Angeles.

Ceux qui ont suivi la carrière d'actrice ont connu une partie de sa vie, mais surtout son combat contre cette maladie qui l'empêche de faire pousser ses cheveux de manière saine afin de les entretenir. Après ce qui s'est passé aux Oscars, beaucoup ont exprimé leur intérêt à en savoir plus sur cette maladie et quels sont les premiers symptômes à être enregistrés.

QU'EST-CE QUE L'ALOPÉCIE ?

Ce manque et cette perte de cheveux peuvent être divisés en deux groupes, l'alopécie cicatricielle et ceux qui ne le sont pas. Dans le premier cas, il est défini que lorsqu'un cheveu est perdu, il ne peut plus être récupéré. Dans un article publié par Infobae, la dermatologue Cecilia Navarro Tuculet a expliqué qu'il était important de consulter un spécialiste afin d'obtenir un diagnostic rapide et de commencer un traitement adéquat.

Les causes les plus fréquentes sont : altération des hormones thyroïdiennes, manque de dépôts de fer suffisants ou anémie d'origine différente, médicaments, chirurgies, accouchement, situations de stress physique ou mental important, maladie fébrile ou traumatisme, perte de poids, entre autres.

Tu savais quoi ? La calvitie fréquente touche environ 50 % des hommes et entre 10 et 30 % des femmes, surtout après 50 ans

Jada Pinkett : La femme de Will Smith a du mal à accepter et à rendre l'alopécie visible.

ALOPÉCIE DE JADA PINKETT SMITH

Malgré son état, la star hollywoodienne a toujours été motivée à poursuivre son combat pour faire face à cette maladie, en plus d'utiliser ses plateformes numériques pour sensibiliser à ce sujet et raconter des détails sur son expérience.

Sur ses réseaux sociaux, la femme de Will Smith partage ses routines pour prendre soin de sa peau, surtout au niveau de sa tête. La blague de Chris Rock (Madagascar) a provoqué une série de réactions car ils ont pris son discours comme un moquerie des femmes et des hommes atteints de cette maladie.

CONSEILS POUR L'ALOPÉCIE

La première étape à suivre lorsque vous commencez à enregistrer une perte de cheveux importante est de consulter un spécialiste, en l'occurrence le dermatologue, afin qu'il puisse faire l'évaluation correcte et vous donner les étapes pour commencer un traitement. N'oubliez pas que chaque cas est différent, vous devez donc éviter l'automédication et/ou l'auto-diagnostic.

Certains changements dans votre routine peuvent vous aider à contrôler la chute des cheveux, en tenant compte du fait que c'est normal, car chaque jour, nous perdons entre 25 et 70 cheveux, à mesure que les follicules qui composent les cheveux poussent et se renouvellent en cycles asynchrones.

- Utilisez un shampooing doux qui n'est pas agressif pour les cheveux et le cuir chevelu.

- Incluez de la gélatine et des amandes dans votre alimentation, des aliments contenant des acides aminés essentiels à la croissance des cheveux.

- La génération de tensions dans les cheveux avec des crochets ou des chignons n'est pas recommandée pour la santé de nos cheveux.

- Est-ce que je me coupe les cheveux ? Que vos cheveux soient courts, moyens ou longs, la taille ne définit pas si les cheveux vont tomber ou non. Bien entendu, une petite coupure vous aidera à la manipuler plus facilement.