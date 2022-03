Natalia Merino : Qu'est-ce qu'un « bébé arc-en-ciel » ?

Avant la fin du mois de mars, l' « influenceuse » et créatrice du blog Cinnamonstyle, Natalia Merino, a partagé la nouvelle de sa grossesse sur ses réseaux sociaux. Cette nouvelle a été reçue par ses disciples avec des félicitations et des messages d'affection envers elle et son partenaire. Dans l'une des vidéos qu'il a partagées sur son compte officiel Tiktok, il a montré un enregistrement dans lequel il exprimait son bonheur à cette nouvelle étape. Dans la description de la publication, il a écrit « rainbow baby ». Ce qui pourrait être un terme affectueux pour désigner le fait a un sens touchant auquel certaines femmes peuvent se sentir identifiées.

QU'EST-CE QU'UN BÉBÉ ARC-EN-CIEL ?

Il s'agit d'un terme utilisé lorsqu'une femme retombe enceinte après avoir perdu un bébé au cours de la première période de grossesse. Le nom « arc-en-ciel » prend de la valeur car on considère que lorsque de tels événements malheureux se produisent, la figure féminine traverse un état de chagrin et de tristesse qui ne peut être surmonté en peu de temps.

C'est ainsi que de nombreuses femmes qui ont vécu ce moment utilisent le terme « bébé arc-en-ciel » pour représenter leur bonheur pour ce qu'elles vivent.

Natalia Merino à la cannelle. Instagram.

LA PERDIDA DE NATALIA MÉRINOS

Grâce à ses plateformes numériques, l' « influenceuse » connue sous le nom de style Cinnamon a déclaré à sa communauté d'adeptes qu'elle avait subi la perte de son bébé, exprimant son désir d'être mère et que ce qui s'est passé lui avait causé une grande douleur. Elle a reçu l'amour et le soutien de ses fans et d'autres créateurs de contenu, qui lui ont envoyé des messages de force pour affronter ce moment.

C'EST QUOI NATALIA MERINO ?

Elle est l'une des créatrices numériques les plus célèbres du Pérou. Elle a gagné en popularité après avoir lancé son blog lifestyle et mode, qui est toujours valable à ce jour. Sous sa marque personnelle Cinnamonstyle, il s'est fait connaître dans tout le pays et à l'étranger. Il a ensuite rejoint la communauté YouTube où il partage des vlogs de sa vie quotidienne et des événements importants auxquels il assiste.

Il a joué dans des campagnes avec des entreprises renommées dans le pays. En 2018, il a lancé Cinnamonfest, un événement qui a réuni des chanteurs et des créateurs d'Internet, ainsi que des stands d'exposition auxquels des marques locales ont participé. Natali Merino a rejoint le spectacle en chantant et en dansant à son « rôti vous-même défi », qui compte plus d'un million de vues.

En septembre 2017, la blogueuse a partagé sur sa chaîne YouTube le jour où son mari actuel, Sebastián Guerrero, l'a demandée en mariage. Elle s'est rendue dans un établissement où elle devait tourner une vidéo pour sa chaîne. Elle ne s'attendait pas à ce que, en quelques minutes, son partenaire l'attende dans un petit jardin avec une bague pour lui demander d'être sa femme.

En octobre 2018, la youtubeuse péruvienne a partagé tous les détails qu'elle a vécus le jour de son mariage. De sa première danse avec Sebastian à la fête organisée pour célébrer son amour. L'un des points forts des utilisateurs des réseaux sociaux a été sa robe confectionnée par le designer péruvien Noe Bernacelli. Avec l'aide de quelques amis, elle a décidé de couper son costume pour pouvoir se déplacer facilement pendant le festin.

NATALIA MERINO SUR INSTAGRAM

La communicatrice compte plus de 620 000 abonnés sur son compte Instagram officiel. Si l'on parle de sa chaîne YouTube, elle a amassé plus de 870 000 abonnés depuis son lancement en mars 2013. Elle a maintenant rejoint Tiktok où elle partage son « GRWM » (Préparez-vous avec moi), dans lequel elle montre ses looks de tous les jours.