Lilly Tellez a assuré qu'AMLO n'a pas donné son sénat : « Il me restait à devoir »

Lilly Tellez est devenue l'un des plus fervents opposants au président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), bien qu'elle ait fait partie du Mouvement de régénération nationale (Morena) pour obtenir un siège au Sénat.

Depuis ses réseaux sociaux, la législatrice, désormais issue du Parti d'action nationale (PAN), a répondu à la communicatrice Fernanda Tapia, qui a assuré que Téllez était une « plurinominale » » sénateur, un terme qu'elle a déplu à l'homme politique de Sonora.

Elle a assuré avoir fait campagne et remporté le vote des citoyens en tant que « Candidate externe », puisqu'elle ne s'est jamais officiellement affiliée à Morena. Il a également déclaré que López Obrador ne lui avait donné aucune position politique, au contraire, c'était même son devoir.

« Bonjour @TapiaFernanda Je ne suis pas plurinominal ; j'ai fait campagne et j'ai remporté le vote en tant que candidat externe, sans m'affilier à Morena. Le président López Obrador m'a invité à me battre contre le Sénat, il ne m'a rien donné, au contraire, j'ai été laissé à devoir. Salutations », a écrit Tellez.

Les utilisateurs ont remis en question ce message et ont assuré que si je n'avais pas eu l'appui du président fédéral, je ne serais pas sénateur. Ils ont également réitéré qu'ils ne voteraient pas pour elle si elle sollicitait un poste populairement élu.

« Demandez à nouveau le vote s'il est vrai que vous gagnez, au moins maintenant ils ne seront pas les miens ou ceux de ma famille et celui de plusieurs amis et de leurs familles » ; « Et ils ont voté pour vous parce qu'ils ont voté pour MORENA pas pour vous. Vous le verrez maintenant dans le PAN » ; « Vous avez gagné par l'effet López Obrador, avant que personne ne vous connaisse », ont été quelques commentaires.

Ce n'est pas le seul message partagé par la sénatrice Panista. Quelques heures plus tôt, il avait célébré la libération d'Alejandra Cuevas, accusée d'avoir participé au meurtre du frère d'Alejandro Gertz Manero, chef du bureau du procureur général (FGR), accusé d'irrégularités dans l'affaire.

Avec un premier tweet, il a appelé à la destitution de Gertz Manero pour avoir utilisé les institutions fédérales à ses fins personnelles, son départ sera donc une sorte de justice pour le Mexique.

« En retard mais finalement, justice est venue du SCJN pour #AlejandraCuevas et #LauraMorán. J'espère maintenant que justice sera bientôt rendue au Mexique et qu'Alejandro Gertz sera immédiatement démis de ses fonctions. Les institutions sont destinées à servir le public, et non à des fins personnelles, ou pour se venger », a déclaré Tellez.

Lilly Tellez a rappelé la plainte contre Gertz Manero pour demander un procès en destitution contre lui (Photo : Twitter)

Par la suite, il a rappelé la plainte qu'il avait déposée auprès de la Chambre des députés pour entamer un procès en destitution contre le procureur général, qui doit être approuvé par le sous-comité de l'examen préalable, instance qui a été installée la semaine dernière et exhortée à donner la priorité à sa demande.

« Il y a près de deux semaines, la sous-commission de l'examen préalable de la Chambre des députés a été créée, l'organe chargé d'analyser les demandes de destitution. J'espère qu'ils vont bientôt statuer sur ma plainte contre le procureur Gertz car il doit être démis de ses fonctions et disqualifié », a réitéré le législateur.

Près de deux ans après avoir quitté Morena, Marko Cortes, leader national du PAN, a accueilli Tellez et célébré son affiliation au parti albiazul. « Je reconnais votre travail, votre engagement envers nos idéaux et je sais qu'ensemble, nous continuerons à défendre le Mexique », a-t-il dit. Il a ajouté qu'il avait de nombreuses coïncidences avec le sénateur de Sonora, il a donc considéré qu'il s'agirait d'une forte opposition au gouvernement Morenosta.

De son côté, la nouvelle panista a remercié la dirigeante nationale et assuré qu'elle était prête à exercer ses fonctions. Il a également rappelé l'un de ses fondateurs, Manuel Gómez Morín, et a indiqué que, comme lui, il voulait « émouvoir les âmes » et lutter pour la dignité des hommes et des femmes.

