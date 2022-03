Le père de l'un des voleurs présumés morts aux mains d'un chauffeur de taxi à Barranquilla affirme qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'une légitime défense

Il y a quelques jours, il a été révélé que dans la ville de Barranquilla, après une tentative de vol d'un chauffeur de taxi, les deux voleurs avaient été tués après une lutte avec le chauffeur. Les nouvelles ont eu un impact sur la communauté car les alertes ont de nouveau été activées pour des raisons de sécurité. Cependant, après quelques jours, une nouvelle version des événements est connue qui changerait le cours de l'enquête et contredirait la première version du conducteur, identifiée comme Carlos Sánchez.

Le témoignage a été livré par un proche de l'une des victimes, M. Albert Coronado, père de Kevin Coronado Archibold, qui a affirmé que ce qui s'est passé n'était pas un vol qualifié, mais un meurtre, puisque apparemment le chauffeur de taxi et son fils se disputaient depuis trois ans.

« Tout d'abord, c'est un problème qui perdure depuis trois ans dans le village olympique et je veux que le nom de Luis Jimenez ne soit pas dit entre les deux, qui ils veulent les faire passer pour un criminel et ce n'est pas le cas », a déclaré le père de Kevin et a ajouté : « Il n'y a pas eu de vol qualifié s'il y avait un attaque directe contre mon fils à cause d'un problème qu'il a. transcendance d'il y a trois ans ».

Coronado a également précisé qu'il y avait des incohérences parce que ce jour-là, il y avait non seulement les trois, le chauffeur de taxi, son fils et l'ami de son fils, mais il y avait une quatrième personne qui protégerait parce qu'il a un casier judiciaire, en plus, que Luis Alberto Jiménez González, le gars qui accompagnait son fils, n'était pas un criminel, il gagnait le premier moyen en vendant des chaussures.

« Ils ont rencontré samedi son frère (nommé Hector) que son père n'a pas traduit en justice, mais qui a participé à l'attaque. C'était les deux frères, Hector et Carlos », a-t-il dit. « Il (le père) a présenté Carlos parce qu'il est chauffeur de taxi et fait croire à un vol. Parce que c'était un policier, il avait la perspicacité pour composer le rapport », a-t-il interrogé.

À cet égard, il a appelé les autorités à enquêter et à prendre en compte d'autres possibilités et témoignages, puisque Wendy Jiménez, sœur de Luis Alberto Jiménez González, a également parlé et a indiqué une version différente de celle qui avait été racontée ce jour-là.

« Mon frère était là dans le basar et ils l'ont en quelque sorte averti que le pelao était arrivé, (qu'il avait des problèmes avec lui), une dispute s'est formée là et il lui dit de sortir de là pelao que ce n'est pas avec vous, tirer, mais le tir le prend dans la poitrine, tandis que l'autre garçon s'enfuit et il le poursuit et lui tire trois coups de feu, laissant allongé dans la rue », a déclaré la jeune femme et a ajouté : « Mon frère va être aidé et il rend tout comme drogué et l'a terminé d'une balle dans la tête. »





La perception de l'insécurité en Colombie continue d'augmenter

La dernière enquête Pulso Social menée par le Département administratif national des statistiques (DANE) a montré que les citoyens colombiens ne se sentent pas en sécurité. Selon des données publiées en janvier dernier, 53,2 % des ménages ont déclaré ne pas se sentir en sécurité en marchant la nuit et qu'il y a également eu une augmentation de la perception des insécurité de la part des citoyens le jour même, puisque le chiffre a déjà atteint 44,9%.





CONTINUEZ À LIRE

Le Bureau du Médiateur avait émis plus de cinq alertes concernant la présence de groupes armés à Bogotá avant la Attentat à Ciudad Bolívar