C'est le sixième film de la cinéaste et actrice Ana Katz et il ne ressemble à rien de ce qu'elle a jamais fait. Le réalisateur de The Game of the Chair, A Wandering Bride, Los Marzianos, My Friend of the Park et Dream Florianópolis, est encouragé à travailler de manière plus expérimentale. Tourné par intermittence en noir et blanc pendant trois ans, The Dog Who Does Not Be Silent passe par cinq directeurs de la photographie (Gustavo Biazzi, Guillermo Nieto, Marcelo Lavintman, Fernando Blanc et Joaquín Neira) et compose un histoire existentialiste qui semble avoir trouvé quelque chose à dire sur la pandémie, même si elle a été écrite avant qu'elle ne se produise.

Ana Katz, réalisatrice du film (Crédit : Flow Press)

Le film se compose d'une série de vignettes qui fonctionnent comme un recueil d'histoires sur la même personne. Il s'agit de Sebastian, ou Sebas, un homme tranquille dans la trentaine, joué par le frère du réalisateur, Daniel Katz. Sebas est un graphiste qui ne peut pas laisser sa chienne Rita tranquille, car elle hurle inconsolablement quand il n'est pas là. C'est ce que disent trois voisins (Carlos Portaluppi, Susana Varela, Renzo Cozza), qui un jour se pressent avec leurs parapluies dans la cour pluvieuse de Sebastian pour faire part de leurs plaintes déguisées en expressions d'inquiétude pour le chien.

Sebas décide de l'emmener au travail, mais sa patronne (Valeria Lois) et son assistante (Fabiana Martínez) expliquent qu'elle ne peut pas. Il commence donc à errer dans différentes professions, s'occupe d'un mourant (José Luis Arias), réconforte la femme en détresse de l'homme (Raquel Bank), participe à une coopérative agricole et réalise un podcast.

(Crédit : Flow Press)

Quand au mariage de sa mère (Lide Uranga), il rencontre la femme avec qui il va avoir un enfant (Julieta Zylberberg), il semblerait qu'il s'agisse d'une histoire romantique, mais le réalisateur met juste à temps un tournant qui pourrait être de la science-fiction. La chute d'une météorite crée une urgence sanitaire qui oblige les gens à porter un casque respiratoire d'astronaute s'ils veulent marcher debout, car l'air n'est pas respirable à plus d'un mètre de haut.

À travers ces sauts dans le temps, on voit Sebas dans certaines scènes aux cheveux courts, dans d'autres il a les cheveux longs ; avec et sans barbe. En 73 minutes que dure le film, Katz parvient à réaliser différentes captures d'écran d'une vie dans son ensemble.

(Crédit : Flow Press)

Le chien qui ne se tait pas vient à un moment consacré pour la cinéaste, qui a reçu le prix Konex l'an dernier pour sa carrière, avec Sebastián Borensztein, Lucrecia Martel, Damián Szifron et Pablo Trapero, comme l'un des réalisateurs exceptionnels de la dernière décennie.

