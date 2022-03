L'ancien entraîneur de l'équipe nationale vénézuélienne et Millonarios a vivement critiqué l'équipe colombienne : « C'était la déception des éliminatoires »

La dernière date des Qualifiers Road to Qatar 2022 est jouée aujourd'hui, plusieurs pays ont déjà défini leur avenir s'ils participeront ou non à la Coupe du monde, tandis que la Colombie se battra pour sa dernière chance d'avoir une chance de plus de se rapprocher de la Coupe du monde.

De l'équipe tricolore, il a mentionné qui était le directeur technique de Millonarios et l'équipe nationale vénézuélienne, Richard Paéz, le mauvais moment qu'ils ont connu date après date des Playoffs, a souligné les joueurs mais a montré de mauvais matchs joués par l'équipe dirigée par Rueda : « La Colombie a été la déception des éliminatoires. Après le Brésil et l'Argentine, c'est l'équipe qui compte le plus grand nombre de joueurs de haut niveau dans le football international et elle joue aujourd'hui pour le repêchage. »

En ce qui concerne le match joué par l'équipe colombienne en tant que visiteur aujourd'hui à 18h30 à Orduz, l'entraîneur vénézuélien a déclaré que si le drapeau tricolore jouera avec le besoin de points, l'équipe de José Nestor Pekerman se battra pour gagner ce qui est considéré comme « un classique ».

« Ce match représente la chance pour la Colombie d'atteindre le repêchage après une égalité difficile. Bref, c'est un match qui doit gagner par obligation, la Colombie va jouer avec ce besoin et le Venezuela par fierté », a déclaré Richar Paéz.

Pour l'instant, l'équipe de Rueda jouera un match avec de nombreuses sensations, une étrange nostalgie à jouer contre l'entraîneur le plus aimé des Colombiens ces derniers temps, le « profe » Pékerman, selon un autre résultat pour entrer dans le repêchage ou jouer contre le Venezuela toujours compliqué en tant que visiteur, sont des situations que le drapeau tricolore devra affronter pour continuer à rêver du Qatar 2022.

Le match entre le Venezuela et la Colombie, prévu pour le mardi 29 mars dans la ville de Puerto Ordaz, a commencé à jouer un jour plus tôt avec l'arrivée du « tricolore » dans le pays voisin. Les joueurs, le personnel d'entraîneurs et les vêtements ont été retenus pendant plus de deux heures à l'aéroport international General Manuel Carlos Piar.

Des journalistes colombiens, présents au Venezuela pour le dernier match des qualifications sud-américaines, ont indiqué que plus de 50 tests PCR ont été effectués pour la détection du coronavirus et que chacun des sacs de la délégation colombienne a été analysé. Avec la malchance que l'une des machines ait subi une panne qui aurait retardé le processus.

Cet examen excessif a provoqué un malaise entre les joueurs et le personnel d'entraîneurs, en plus de retarder l'itinéraire organisé pour le match contre le Venezuela. En fin de compte, l'arrivée à l'hôtel a eu lieu après 9h00 du soir.

Le match entre le Venezuela et la Colombie se jouera au stade de Cachamay avec une capacité de 42 000 personnes. On estime qu'il y aura une présence importante de supporters colombiens compte tenu de l'importance du match en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il convient de rappeler que la seule place disponible pour la Conmebol est celle du repêchage, où ils affronteront l'équipe nationale des qualifications asiatiques.

Le match est prévu à 6h30 de l'après-midi, heure colombienne, tout comme le reste de la date : Pérou contre Paraguay, Chili contre Uruguay, Bolivie contre Brésil et Argentine contre Équateur. Les équipes déjà qualifiées pour le Qatar 2022 sont le Brésil, l'Argentine, l'Équateur et l'Uruguay. Pendant ce temps, ce sont la Colombie, le Pérou et le Chili qui se battent pour ce quota lors du repêchage.

