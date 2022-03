Il y a eu un grand émoi dans l'opinion publique après que plusieurs médias ont révélé le week-end dernier que les élections de 2022 seraient étant infiltré par la Russie, un pays qui aurait également financé plusieurs manifestations en Colombie. Face au panorama, Infobae a consulté Alejandra Barrios Cabrera, directrice nationale de la Mission d'observation électorale (MOE).

Barrios a déclaré que parmi les rapports qu'ils reçoivent périodiquement, ils ne contiennent pas de dossiers ou d'alertes indiquant que cette nation s'est ingérée dans les élections législatives et les consultations internes tenues dimanche dernier, le 13 mars.

« La mission d'observation électorale, au cours du processus préélectoral pour les élections du Congrès de la République, n'a reçu aucune information qui nous permettrait d'indiquer qu'il y avait effectivement eu une quelconque intervention », indique la directive, tout en annonçant les problèmes et les aspects qui identifié et marqué les dernières élections.

Il convient de noter que la Russie, actuellement dirigée par Vladimir Poutine, est en conflit interne avec l'Ukraine. Cette situation a été rejetée par le gouvernement d'Iván Duque en Colombie et c'est pourquoi, de la part de la MOE, ils considèrent que c'est l'exécutif qui doit signaler l'ingérence russe présumée dans le pays. « Il appartient au gouvernement national de signaler si les enquêtes menées par les médias ont eu ou non un impact sur les élections qui se sont déroulées. Nous ne sommes pas dans une période facile, nous sommes dans une période difficile », a-t-il exhorté.

Vladimir Poutine, président de la Russie. EPH/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPOUTNIK

Le journal El Tiempo, un média qui a annoncé la présence de Russes dans le pays, a déclaré que le gouvernement Duque avait déjà été informé de cette situation. À cet égard, pour le directeur de la MOE, la présidence colombienne doit indiquer si elle souhaite rompre les relations diplomatiques avec le gouvernement Poutine et c'est pourquoi elle n'a pas fait de rapport sur la question des étrangers dans le pays.

« Si la Colombie cherche à trouver des raisons de rompre ses relations avec la Russie à cause du problème ukrainien, je pense qu'il vaut la peine de mettre cette question sur la table », a recommandé Alejandra Barrios.

Une fois de plus, il a même réitéré que la Mission d'observation électorale en Colombie n'avait pas été informée de l'impact de ce pays sur les élections de cette année. « Cette décision devrait être prise par les Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères (de la Colombie), mais pas pour le souligner face au processus électoral, mais plutôt être spécifique dans ce qui a été affecté (de la Russie) «, a-t-il dit,

Sur l'image, le registraire national Alexander Vega présente le nouveau formulaire E-14 pour les élections présidentielles du 29 mai. Photo : Registre national

Après que des fraudes présumées aient été dénoncées par différents bancs politiques, la responsable de la MOE a reconnu qu'en Colombie « il y a encore beaucoup de méfiance dans le processus électoral » et c'est pourquoi elle estime que des mesures devraient être prises en la matière pour donner un peu de tranquillité d'esprit aux Colombiens.

« Inclure un élément supplémentaire (l'ingérence présumée de la Russie), sans que cela soit vérifié par le gouvernement national, par le ministère des Affaires étrangères, n'est pas la meilleure solution pour le processus électoral. Cela pourrait finir par générer que d'autres citoyens commencent également à croire que les résultats obtenus n'ont pas à voir avec la volonté du citoyen, mais ont été modifiés par des forces extérieures aux Colombiens », a-t-il averti.

En outre, il a directement fait référence au piratage présumé subi par la page du Registre national de l'état civil le 13 mars et a précisé que le dommage subi par cette entité était dû au « système de transmission de données qui faisait référence au pré-comptage, ce n'était pas un problème de piratage s'il ne s'agissait pas d'une question de erreurs dans la transmission des données », a-t-il déclaré.

Il a commencé le plan d'évacuation de 68 Colombiens en Ukraine, annonce le président Iván Duque, avec Marta Lucia Ramírez. Photo : Présidence.

Il a également réitéré la position donnée par le bureau du procureur général, qui a exclu une cyberattaque et, comme le bureau d'enregistrement, a rapporté que l'effondrement de la page était dû au fait qu'elle « est devenue saturée et n'a pas résisté à la grande quantité de trafic », a déclaré Barrios Cabrea, ajoutant :

La mission d'observation électorale cherchera, à l'unisson avec les autorités électorales du pays, à ce que les inconvénients du processus politique passé ne se répètent pas, c'est pourquoi ils ont annoncé des initiatives qu'ils développeront bientôt.

« Nous allons renforcer l'observation électorale (des élections pour la) présidence de la République d'une manière particulière, ce qui concerne le processus de dépouillement. C'est ce dont nous discutons avec tous les alliés régionaux afin de disposer d'un important bassin d'observateurs. Deuxièmement, une feuille de route dans laquelle nous faisons des demandes spécifiques d'accès à l'information à l'Assemblée nationale de l'état civil, dans le but de renforcer la confiance », a-t-il dit.

Pour mettre fin à son dialogue avec Infobae, Barrios a exhorté le gouvernement Duque et le bureau du registraire à fournir une plus grande pédagogie et des garanties afin que les processus électoraux qui arrivent dans le pays se déroulent correctement.

