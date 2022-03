Jair Bolsonaro a démis de ses fonctions le président de Petrobras après des hausses récurrentes

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a décidé lundi de changer le président de la société publique Petrobras, Joaquim Silva e Luna, sous la forte pression des hausses récurrentes des prix du carburant.

L'information, divulguée par la presse brésilienne, a été confirmée dans la soirée par le ministère des Mines et de l'Énergie, qui a proposé l'économiste Adriano Pires, avec plus de trois décennies dans le secteur de l'énergie, comme candidat pour le remplacer.

La nomination doit être approuvée par le conseil d'administration de l'entreprise publique le 13 avril, a rapporté le ministère.

Le ministère a également proposé à l'homme d'affaires et ingénieur Rodolfo Landim, qui a travaillé dans la compagnie pétrolière d'État pendant plus de deux décennies, de présider le conseil d'administration de la société. Landim est président de Flamengo, le club de football le plus populaire du Brésil.

Bolsonaro avait nommé Silva e Luna, général de la réserve de l'armée, en février de l'année dernière, également mécontent à l'époque des augmentations de prix constantes appliquées par la société d'État alors présidée par le respecté économiste Roberto Castello Branco.

Le président a longtemps critiqué la politique de prix de la société d'État, qui a entraîné de fortes hausses à la suite du cours international du pétrole brut, ce qui a provoqué une inflation très préjudiciable à sa popularité avant de se faire réélire en octobre.

Début mars, Petrobras a appliqué une hausse de 18,8 % du prix de l'essence et de 24,9 % à celui du diesel face à « l'augmentation mondiale des prix du pétrole et des produits pétroliers à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ».

Les actions de Petrobras ont chuté de 2,63 % à la clôture de la Bourse de San Pablo lundi.

Des gens se promènent devant le siège de la compagnie pétrolière d'État brésilienne Petrobras, à Rio de Janeiro, au Brésil (REUTERS/Sergio Moraes/Archives)

« Cela ne changera pas grand-chose »

Pour l'économiste Alex Agostini, du cabinet de conseil Austin Rating, « ces changements dans la gestion de l'entreprise ne sont pas bons. C'est un signe que quelque chose ne va pas. »

« Mais pour le marché, cela ne changera pas grand-chose. S'il est confirmé que le nouveau président sera Adriano Pires, spécialiste dans le domaine du pétrole et du gaz, cela apportera de la stabilité au marché financier », car il n'interviendra guère dans la politique de prix de Petrobras, a déclaré M. Agostini à l'agence de presse AFP.

Docteur en économie industrielle de l'Université Paris XIII, il a notamment été conseiller du directeur général de l'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants et est fondateur et directeur du Centre brésilien pour les infrastructures (CBIE), un cabinet de conseil spécialisé dans l'énergie.

Pires s'est prononcé en faveur de la politique de prix menée par la société d'État.

Dans une interview accordée à CNN Brésil à la suite de la hausse début mars, il a déclaré qu' « il n'y avait aucun moyen que Petrobras n'augmente pas les prix, car l'écart de prix entre les marchés intérieurs et étrangers était trop important ».

« Cette différence commençait à entraîner un risque de pénurie au Brésil. Le pays importe 30 % de ce qui est consommé en produits pétroliers. Si l'écart est trop grand, personne n'a d'importance et les stocks s'épuisaient déjà », a-t-il dit.

Petrobras, dont l'actionnaire majoritaire est l'État, a clôturé 2021 avec un bénéfice record de 19 875 millions de dollars (106,668 millions de rands).

Selon la dernière enquête du cabinet de conseil Datafolha en mars, 75% des Brésiliens estiment que le gouvernement a « une grande » responsabilité ou « une partie » de l'inflation qui touche la poche des familles.

Le même sondage indique que le président d'extrême droite perdrait lors d'un éventuel second tour face à l'ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), par une différence de 21 points (55 % à 34 %).

(Avec des informations de l'AFP)

